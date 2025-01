Má dvě brigády, půjčku i stipendium, aby studovala na Oxfordu. A chce proměnit české zdravotnictví

Uložit 0

Její matka je infektoložka, otec se přes pediatrii dostal k výzkumu v oblasti genetiky a imunologie. „Ukázal mi, jak je dobrá věda klíčová pro pokrok v medicíně,“ říká pětadvacetiletá Eliška Freibergerová, Češka, která teď studuje poslední ročník medicíny na prestižní Oxfordské univerzitě. Pak by se ale ráda vrátila domů, kde se chce v budoucnu podílet na posouvání české zdravotní péče na vyšší úroveň. „Mým snem je propojit klinickou medicínu s výzkumem a vzděláváním,“ popisuje v rozhovoru pro CzechCrunch.

Cesta mladé studentky na Oxford však nebyla přímočará. Po maturitě si ještě nebyla jistá, zda chce skutečně zamířit do zahraničí, a tak rok studovala na Masarykově univerzitě v Brně. Svého rozhodnutí odjet do Británie ale nakonec nelituje. „Nejvíce si tu cením důrazu na kritické myšlení a individuálního přístupu. Vyučující jsou navíc velmi vstřícní a snaží se nás ve všem podpořit. V Česku se studenti setkávají spíš s negativními reakcemi, proto se radši na nic ani neptají,“ tvrdí Freibergerová.

Kromě náročného studia si budoucí lékařka najde čas i na sport a další aktivity. Na Oxfordu reprezentuje univerzitu v atletice, účastní se také mezikolejních závodů ve veslování. A vedle toho působí jako prezidentka spolku českých a slovenských studentů. „Tyto mimostudijní aktivity jsou zásadní pro mé duševní zdraví a v konečném důsledku i pro můj akademický výkon,“ dodává Freibergerová. V rozhovoru také popisuje, jakým způsobem financuje své studium – kromě půjčky od britské vlády je pro ni klíčová i finanční podpora od rodinné nadace Kellnerových.

Chtěla jste vždycky studovat na Oxfordu? Nebo to byla spíš náhoda, že jste se tam dostala?

Určitě to nebylo něco, o čem bych snila odmalička, zároveň nešlo ani o náhodu. Zahraničí mě začalo lákat už na gymnáziu, po maturitě jsem si tím ale nebyla stoprocentně jistá, a tak jsem rok studovala na Masarykově univerzitě v Brně. Až tam jsem si naplno uvědomila, že chci odjet do zahraničí. Oxford byl pro mě jasnou volbou.

Hlásila jste se i na jiné univerzity?

Nakonec ne. Zvažovala jsem i jiné možnosti, ale rozhodla jsem se podat přihlášku jen na Oxford. Pokud by mě nepřijali, zůstala bych v Brně.

Zůstanete po studiích v zahraničí, nebo se plánujete vrátit do Česka?

Po dostudování musím zůstat ještě rok v Británii, protože tamní systém vyžaduje rok praxe před udělením licence k praktikování medicíny. Poté bych se ráda vrátila do Česka. Ještě před tím chci ale nějakou dobu sbírat zkušenosti i v jiných zemích, například v USA, Německu nebo Švýcarsku.

Takže Česko bude až vaší konečnou destinací…

Ano, mým snem je propojit klinickou medicínu s výzkumem a vzděláváním. Studium na Oxfordu mi ukázalo, jak lze vylepšit vzdělávání v medicíně, a domnívám se, že se Česko má od Británie co naučit. Moc ráda bych mu v tom pomohla. Určitě chci ale pracovat ve městě, kde je univerzita a funguje tam i výzkum. Tohle menší města a regiony nabídnout nedokážou.

A ten povinný rok v Británii strávíte v Oxfordu, nebo se chystáte někam jinam?

Systém rozdělení absolventů po Británii je poměrně komplikovaný. Člověk si může vybrat jen částečně, kde se nakonec ocitne. Pro náš konkrétní ročník platí, že absolventi jsou zařazeni do registru žadatelů o práci, kde se losují jejich preference. Já bych se moc ráda dostala do Edinburghu, abych si vyzkoušela zase nové prostředí.

V Česku se studenti setkávají spíš s negativními reakcemi, když něčemu nerozumí nebo mají problém. Proto se často radši na nic ani neptají.

Nějakou dobu jste studovala na Masarykově univerzitě, teď jste na Oxfordu. V čem se tyto dvě instituce liší?

Největší rozdíl vidím v důrazu na kritické myšlení a individuální přístup. Na Oxfordu máme hodiny v malých skupinách dvou až tří studentů, což nám dává spoustu prostoru bavit se o každém problému, který nás napadne. Další rozdíl je v přístupu vyučujících – jsou velmi vstřícní a povzbuzují studenty k otázkám a debatám. V Česku se studenti setkávají spíš s negativními reakcemi, když něčemu nerozumí nebo mají problém. Proto se často radši na nic ani neptají.

Podle čeho se tvoří ty malé skupiny studentů?

V preklinické části studia jsme rozděleni do menších skupin podle kolejí. Na celé univerzitě je přes 40 kolejí – a každá z nich poskytuje nejen společenské zázemí či ubytování, ale také část výuky. V klinické části studia se už studenti víc promíchávají a skupinky se mění podle stáží.

Existuje mezi kolejemi nějaká rivalita?

Ano, ale spíš přátelská. Rivalita se projevuje hlavně ve sportu nebo společenských aktivitách, méně už v akademické sféře. I přesto tu máme takzvaný Norringtonský žebříček, který každoročně srovnává výsledky závěrečných zkoušek studentů ze všech kolejí univerzity.

Jak je na tom vaše kolej?

V posledních letech je náš Oriel lehce nad průměrem.

Načítám další článek...