S produktem neuspěli a rozloučili se s celým týmem. Startup Study Hub ale našel novou díru na trhu

Uspěli v podnikatelské soutěži, rychle získali důvěru investora a pustili se do vývoje tržiště. Zakladatelé startupu Study Hub na něm propojovali lektory se zájemci o doučování, po osmi měsících jim ale došly prostředky na další rozvoj. Rozloučili se proto s celým týmem o sedmi lidech, na trhu ale našli novou díru – a teď po transformaci svého startupu chtějí změnit způsob, jak lektoři přistupují ke své práci.

„Obecně je problémem lektorů to, že učí příliš mnoho hodin za příliš málo peněz. To je problém hlavně studentů vysokých škol, kteří pak nemají dostatek času na přípravu doučování, materiálů a své vlastní studium,“ vysvětluje v rozhovoru pro CzechCrunch Patrik Kruntorád, jeden ze zakladatelů Study Hubu.

Startup se lektorům snaží pomáhat v tom, aby měli dostatek času právě na podstatné činnosti a zlepšování svého byznysu, ať už jde o profesionální lektory nebo studenty, kteří si takovým způsobem přivydělávají. Obecně doteď doučovatelé tráví hodně času administrativou – v organizaci své práce, kterou dělají na papíře nebo v Excelu, řeší hodně věcí naráz. Od fakturace a sledování toho, jestli mají zaplaceno, přes vymáhání peněz a komunikaci skrze e-mail, telefon, Messenger a další platformy až po rezervaci a ladění termínů či hledání platformy na spojení. To vše ručně.

„Podle našich interních dat, která jsme naměřili za několik tisíc odučených hodin lektorů, jim tato administrativa zabere až dvacet hodin měsíčně. To je šíleně moc,“ popisuje Kruntorád. Study Hub má právě s těmito procesy lektorům pomoct. Na jednom místě by tak měli umět vyřešit všechno od administrace přes samotné videohovory (na platformě fungují pomocí API propojení na Zoom a další) až rezervaci termínů.

Foto: Study Hub Zakladatelé Study Hub Štěpán Calta a Patrik Kruntorád

„Study Hub je takzvaně all-in-one workflow řešení pro začáteční, poloprofesionální i profesionální lektory, kteří si v této oblasti budují vlastní byznys. Obecně totiž na organizaci své práce využívají nějaké generické systémy, jež nejsou přizpůsobené jejich potřebám. Profíci proto běžné používají pět až osm různých aplikací a nástrojů, aby pokryli své workflow,“ přibližuje Kruntorád.

Aby zakladatelé startupu lektorům nabídli co nejrelevantnější nástroj, spojili síly také s komunitou Digitální lektoři a díky jejich zpětné vazbě svůj produkt dále ladí. A aby byli lépe připraveni na dobývání trhu, Study Hub se zapojil do již ukončeného druhého kola naší Startup Academy, která má aktuálně otevřené přihlášky do třetího běhu, který odstartuje v září.

Z tržiště nástroj pro lektory

Začátek tohoto podnikatelského příkladu se ale nachází jinde. Patrik Kruntorád jako student vysoké školy hledal doučování španělštiny. S výsledky, které našel na internetu, ale spokojen nebyl. Většina takto zaměřených portálů totiž funguje na inzertní bázi, kde student zadá svoji poptávku a čeká, až se lektor sám ozve. Takový model způsobuje, že na samotné učitele je nedostatek referencí, jestli jsou opravdu dobří, hledání zabere hodně času, protože uživatel musí pořád jen čekat, a navíc ani dopředu neví, kolik takové doučování bude stát.

Díra na trhu tak byla zjevná. Kruntorád spojil síly se Štěpánem Caltou, Jiřím Brychtou a Jakubem Podrábským a společně se pustili do vývoje platformy, která by zmiňované problémy vyřešila. Se Study Hubem se přihlásili do soutěže organizované Podnikohospodářskou fakultou pražské Vysoké škole ekonomické, kde s nápadem obsadili druhé místo. Přímo mezi zástupci poroty našli i andělského investora – podnikatel Kamil Vacek do firmy vložil 140 tisíc eur, asi 3,5 milionu korun.

Startup tyto prostředky získal v loňském červnu a během léta se podnikatelská čtveřice pustila do vývoje tržiště, které bude spojovat lektory na jedné straně se zájemci o doučování na straně druhé. „Tržiště jsme spustili v září, už tehdy jsme registrovali nižší stovky lektorů. Hezky jsme rostli a největší špičku jsme měli letos v březnu, kdy se řešily přijímačky na vysoké školy. Za měsíc námi proteklo asi 400 tisíc korun,“ popisuje Kruntorád. Pak ale přišly první problémy.

„Zájem o doučování nám pak začal klesat, protože se nám téměř vůbec nepodařilo podchytit sezonu maturit,“ přiznává čtyřiadvacetiletý zakladatel Study Hubu. Klesající byznys pak vedl k nelehké situaci. Vývoj tržiště je obecně hodně nákladný, startupu se nedařilo najít dalšího investora a peníze na účtu postačovaly asi na dva až tři týdny provozu. Nezbývalo tak jiné řešení než zaměření firmy změnit.

„Na platformě jsme měli úspěšné lektory, kteří přímo u nás nehledali jen studenty, ale vyřizovali si také veškerou administraci. Díky tomu jsme zjistili, že mnohem větší potenciál je jinde než na tržišti a zaměřili jsme se na právě na workflow lektorů,“ popisuje Kruntorád. Kvůli docházejícím prostředkům tak startup ukončil celý vývoj tržiště a propustil všechny lidi z týmu, který včetně externistů čítal sedm hlav.

Nutnost prorazit v zahraničí

Aktuálně už tržiště Study Hub samovolně doznívá, tým mu nevěnuje žádnou pozornost a sám o sobě tak ani nepálí peníze. Místo toho nová platforma, která pomáhá lektorům s organizací jejich práce, teď registruje desítky platících zákazníků, což je podle tvůrců důkaz, že jsou ochotni za takový nástroj platit.

Cena za využívání Study Hubu je stanovena na 150 korun měsíčně, časem ale dojde na její navýšení od 15 eur (zhruba 360 korun) měsíčně a pro profesionálnější uživatele v rozmezí od 20 eur (zhruba 490 korun) výše – pravděpodobně podle potřeb lektora. Základní verze s ořezanými funkcemi ale bude uživatelům dostupná zdarma v rámci modelu freemium.

Díky těmto příjmům se startup aktuálně snaží budovat a prodlužovat ranvej, aby měl prostředky na další vývoj produktu a škálování. „V horizontu pár měsíců se budeme zaměřovat na Česko, abychom pokryli měsíční náklady. Paralelně s tím ovšem budeme koncept potvrzovat na zahraničních trzích a následně budeme expandovat do několika trhů. Podle našich analýz ale stejné problémy, které řeší lektoři u nás, trápí i ty za hranicemi,“ přibližuje Kruntorád.

Se změněným produktem a novými ambicemi se Study Hub opět chystá za investory, aby toto škálování mohl více nakopnout. Jak Kruntorád popisuje, najít investici v současné době – a hlavně pro projekt v oblasti takzvaného EdTechu, tedy ve vzdělávacích technologiích – je skutečně náročné.

„Aktivně se obracíme na zahraniční investory, EdTech v Česku nemá dobrou pověst. Všichni si myslí, že se ve vzdělávání nedají vydělat peníze. Navíc tady byl neúspěšný startup Blabu, což odrazuje i další investory,“ říká s odkazem na projekt zakladatele Petra Kováčika, který chtěl lidem pomáhat zlepšovat se v cizích jazycích, ale po dvou letech na trhu svou činnost ukončil. „EdTech ale jako odvětví roste po celé Evropě a na trhu jsou i jednorožci. My chceme vlnu zájmu využít a trhu nabídnout řešení, o které je opravdu zájem. První čísla nám to už ukazují,“ uzavírá Kruntorád.