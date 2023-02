S Toyotou za polární září. Přiostřenou RAV4 GR Sport jsme se projeli po zamrzlém Laponsku

Je to tak trochu paradox. Tuhé zimy plné sněhových závějí a suchého mrazu znají dnešní děti pomalu už jen z Ladových obrázků, v garáži jejich rodičů se přesto stále častěji objevují vozy s pohonem všech čtyř kol, které by do sněhem zachumelené Ladovy vesničky vyjely jedna báseň. Za pravou zimou je dnes nutné jezdit do hor, případně daleko na sever. Právě tímto směrem jsme se vydali i my, abychom v zamrzlém Botnickém zálivu otestovali schopnosti nejprodávanějšího SUV na světě. Kromě psího spřežení a sněžných skútrů jsme vyzkoušeli jízdní schopnosti Toyoty RAV4 v nové verzi GR Sport, která nás dovezla až za polární září.

Kam oko dohlédne, je lesní porost, který se v dynamickém tempu střídá se zasněženými pláněmi a zamrzlými zátokami. Měst a vesniček je tu pomálu, a pokud by ve svých velkých oknech bez závěsů a žaluzií místní nenechávali rozsvícené lampičky, člověk by si domků možná ani nevšiml.

Přesně takový pohled se nabízí každému, kdo se soumrakem přistává na letišti u švédské Luley, města ležícího v polovině cesty z Prahy k severnímu pólu. Mohlo by se zdát, že se jedná o Bohem zapomenuté místo, po kterém neštěkne ani pes, opak je ovšem pravdou.

Ve městě, ve kterém stojí i datové centrum Facebooku, žije téměř 50 tisíc obyvatel a mnoho dalších sem míří za nevšedními automobilovými zážitky. Některé z nich v posledních dnech budilo štěkání hned několika desítek nedočkavých psů, kteří byli připraveni dopravit nás na saních přes zamrzlý záliv až na místo, kde na nás čekalo to hlavní, proč jsme do Švédska zamířili.

Foto: Vojtěch Sedláček/CzechCrunch Úhledně seřazené Toyoty nás vítaly v přístavu

Byl to štěkot plný nadšení, který by neumlčel snad ani kus gothaje. „Jsou prostě zrozeni k práci a neskutečně je to baví,“ vysvětluje nám musherka Katka, která na sever již několik let jezdí na zimní sezónu z Brna, aby mohla na nedaleké psí farmě s chlupáči pracovat. Ti pod jejími příkazy určujícími směr doleva či doprava přesně drželi stopu a po přibližně čtvrt hodině jízdy nás přepravili do loděnice, kde na sebe strhávaly pozornost do jednoho šiku vzorně seřazené Toyoty RAV4 v edici GR Sport.

RAV4 s ostřejším charakterem

Kdo Toyotu zná, ví, že se pod písmeny GR skrývá odkaz na závodní tým jménem Gazoo Racing a s tím spojené výbavové prvky, které sériový model především opticky přiostřují. GR verzí se již dočkaly modely Hilux, Corolla, Yaris a nyní došla řada i a legendární RAV4.

Byť nese v názvu slůvko Sport, nečekejte žádné razantní změny ve výkonu. Nejzásadnější technickou proměnou je změna odpružení, kterému se na zoubek podívalo přímo oddělení Gazoo Racing. Nám se dostala do rukou plug-in hybridní verze, na kterou si sice zájemci z Čech musí ještě chvilku počkat, již nyní však mohou sáhnout po hybridní verzi s pohonem všech kol, které roztáčí pohonné ústrojí Hybrid Dynamic Force o výkonu 163 kW.

Kromě malé plaketky GR na zadním víku, přední masce a volantu, prozrazují Gazoo charakter vozu také nová, 19″ litá kola s leskle černou povrchovou úpravou. Černě lakované prvky se objevují i na zádi, konkrétně pod zadním oknem, a do tmavě šedého metalického laku je oděna i spodní část nárazníku. Na zádi i přídi se pak objevuje rastr mřížky s motivem písmena G. To vše v základu doplňuje lak nabízený ve válečných barvách stáje Gazoo Racing, tedy perleťově bílé, karmínově červené a černé.

Během testu se však lakované detaily brzy schovaly pod vrstvou přimrzajícího sněhu, a proto se naše pozornost zaměřila na interiér. I zde se totiž na několika místech objevily šedé metalické prvky a pár sportovních detailů jako například neklouzavý materiál, kterým byla v oblasti ramen čalouněna sedadla se stříbrným prošíváním, aby tělo jezdce v zatáčkách drželo na svém místě. V případě našeho testování to ale nebylo potřeba.

Nepoutejte se a nezastavujete

Po vyjetí z loděnice jsme se začali proplétat klikatými lesními silničkami, na kterých ležela vrstva čerstvě napadaného prašanu. Pro RAV4 se jednalo o dokonalé prostředí, kterým se proplétala ladností víly Větrnice. Žádné prokluzování, žádné ústřely, prostře klidný projev s vyrovnaným dávkováním točivého momentu. I v takových podmínkách se za volantem RAV4 cítíte sebejistě a jediným překvapením by mohl být sob, který se objeví v zatáčce. I zde ale mohou pomoci asistenční systémy vozu, které dovedou vycítit i chodce špacírujícího ve vedlejší ulici.

„Držte rychlost pod 30 kilometrů v hodině, nezastavujte, navzájem se nepředjíždějte, a hlavně se nepoutejte, kdyby bylo potřeba auto rychle opustit,“ tak zněly pokyny, které jsme dostali v předvečer testovací jízdy. V případě zkoušení vozu, který má ve svém jméně slůvko Sport, mohou působit poněkud nelogicky, v případě trasy, která pro nás byla nachystána, však dávaly smysl. Čekala nás totiž největší výzva dne.

Foto: Toyota Ledová pláň vybízela k testování limitů vozu

Pokyny se týkaly úseků, na nichž lesní silničky ústily v širé sněhové pláně, které byly ve skutečnosti zamrzlým zálivem s několika desítkami centimetrů silnou vrstvou ledu. Místní v nich pluhy vytvářejí přibližně 40 metrů široké ledové cesty, které jsou označené červenými kolíky. V okolí Luley je každoročně udržováno přibližně 25 kilometrů těchto mrazivých cest, které domácím obyvatelům zkracují putování do práce či za nákupy. S blížícím se jarem se jen spustí dolů závory na břehu, které se opět nadzvednou až v momentě, kdy je tloušťka ledu dostatečně silná, aby unesla i traktor.

Jízda po takové cestě je opravdovým zážitkem, zvláště když vám navigace zapnutá přes Apple CarPlay ukazuje, že jste uprostřed modré prázdnoty, kde není po silnici ani vidu, ani slechu. Původní opatrnost rychle opadla a s „ravkou“ jsme se brzy dostali na hranici oněch 30 kilometrů v hodině i lehce přes. To ale Toyotě prosím neříkejte. Otevřená ledová pláň totiž vybízí k testování limitů vozu a samozřejmě i k driftování. Stabilizace auta však nic takového nechtěla brát v úvahu, a tak jsme se opět přesvědčili, že titul nejprodávanějšího SUV na světě nenese RAV4 jen tak pro nic za nic. Tohle auto vás zkrátka nezklame ani v momentě, kdy začnete ztrácet půdu pod nohama.

Polární záře na rozloučenou

Jízda po zachumeleném Laponsku byla sama o sobě velkým zážitkem, ten vůbec největší však přišel na samý závěr testovacího dne. Se soumrakem jsme SUV od Toyoty vyměnili za sněžné skútry a – jak jinak než po zamrzlém zálivu – doputovali dál od města na místo, kde jsme měli složit hlavu.

Pokud se někdy ocitnete ve Švédsku, zkuste se spolu s předpovědí počasí podívat i na předpověď možnosti výskytu polární záře. V našem případě jsme v její spatření ani nedoufali, protože nám předpověď dávala šanci jen pár procent. Přesto se kolem 11 hodiny večer začaly na nebi vykreslovat první zelené šmouhy, které se postupem času probarvily ve velkolepý světelný spektákl.

Dokonalá tečka za vikinským dobrodružstvím plným ledu, sněhu, které nás ujistilo v tom, že pokud si RAV4 dokáže bez problému poradit s Laponskem a jeho ledovými dálnicemi, v Českých podmínkách vás podrží s naprostým přehledem.