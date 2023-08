S umělou inteligencí a strojovým viděním hlídá výrobu. Český projekt na to získal 50 milionů

Splňují všechny důležité trendy: umělou inteligenci, strojové vidění, automatizaci, projekt na ovládání robotů. A ještě to vše jde použít – a už se vyzkoušelo – ve výrobě firem jako Bosch, Škoda Auto či ZF. Firma Sanezoo se ještě nedostala do černých čísel, ale způsob, jakým učí roboty pohybovat se u výrobních pásů a samotné výrobky kontrolovat, zaujal vedle velkých firem i investory. Právě jí poslali v přepočtu 50 milionů korun.

Z toho jeden milion dolarů, tedy přes 22 milionů korun, jí posílá Venture Club Invest. Za ním stojí Petr Šedivý, který se zároveň stává členem správní rady. Klub má opci na další vstup do konce roku 2023 a do budoucna plánuje svou investici rovnou zdvojnásobit. „Sanezoo je ideální příklad vhodné firmy pro naše investory, tedy rostoucí společnost cílící na globální trh, které můžeme pomoci,“ věří Šedivý.

Sanezoo se popisuje jako deep-tech společnost. Automatizuje práci robotů ve výrobě tam, kde na samostatnou činnost ještě nestačí. Někde jim díky strojovému vidění a umělé inteligenci dodává rychlost či přesnost, jinde jim umožňuje kontrolovat výrobky. A to včetně povrchů, které se lesknou nebo je pro stroje jinak těžké je zhodnotit. S frézovanými a lakovanými povrchy si ale 3D vidění poradí, na základě umělé inteligence odebírá a chystá součástky, segmentuje a klasifikuje předměty. Software i plánuje bezkolizní trajektorie robotů.

Firma má za sebou pět let vývoje a předchozí investici 80 milionů korun. Teď říká, že je ve stavu „go to market“, tedy připravena na trh. Nebude na něm ale úplně neznámým hráčem. Reference už má od společností jako Bosch, Škoda Auto a ZF. Zatím se finančně blíží k černým číslům a představuje si expanzi do Spojených států. „Věříme, že naše cesta na globální trh tak bude rychlejší a úspěšnější,“ říká Luboš Brzobohatý, CEO Sanezoo, ke spolupráci s Venture Club Invest.

Venture Club Invest je servisní organizace privátního klubu investorů Venture Club a popisuje se jako organizace, která se věnuje specifickému sektoru investic ležícímu svým objemem někde napůl cesty mezi private equity a venture fondy. Šedivý je jeho CEO a společník.

Za sebou má řadu zkušeností z různých oborů a na jejich základě se rozhodl vstupovat do firem s tím, že má přísun informací a možnost je pomáhat řídit. „Investujete do toho, čemu rozumíte. A kde můžete ovlivnit, co se ve firmě děje. Primární motivace pak není provize, ale výsledek,“ uvedl dříve pro CzechCrunch.