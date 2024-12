Samotný software firmu nespasí. Zkoumání slepých uliček nás stálo 30 milionů, přiznává Daniel Pristach

Uložit 0

„Seděl jsem v kanceláři a díval se na čísla. Třicet milionů v háji kvůli mému snu o vlastním softwaru,“ vzpomíná Daniel Pristach, zakladatel digitální účetní kanceláře E-Consulting. Dnes už svůj největší byznysový průšvih bere s nadhledem, ale ještě v roce 2019 mu do smíchu nebylo. Sázka na vývoj vlastní HR aplikace mu paradoxně ukázala něco, co začíná vnímat celý technologický svět: éra samostatných SaaS řešení (Software as a Service) končí. A čeká nás něco mnohem zajímavějšího.

Trh je plný nástrojů, které podnikatelům a manažerům slibují, že vyřeší jejich problémy. Realita ale často vypadá jinak. Firmy nasazují jeden systém za druhým a místo vytoužené revoluce přichází spíš frustrace. Ne proto, že by systémy nefungovaly, ale proto, že chybí někdo, kdo by je poskládal do funkčního celku a dosáhl tak opravdové změny.

Aby SaaS přinesl přidanou hodnotu, je potřeba k němu podle Daniela Pristacha přistupovat v kontextu celé firmy. „S výběrem vhodných nástrojů a hlavně s nastavením procesů, které na sebe smysluplně navazují, si firma sama poradí jen málokdy. Bez toho ale nevyužívá potenciál digitalizace,“ komentuje situaci. Udržovat si přehled o všech dostupných technologiích je navíc pro běžné podniky nereálné a neekonomické.

Posun od jednotlivých nástrojů k větším celkům se projevuje napříč obory, ale v oblasti účetnictví a mezd je obzvlášť zřejmý. Často skloňovaná umělá inteligence a strojové učení sice dramaticky rozšiřují možnosti automatizací a analýz, ale i tady platí, že skutečný přínos má až jejich správná implementace do firemních procesů. Důležitá je samozřejmě také kvalita dat.

Byl jsem přesvědčený, že přesně vím, co trh potřebuje. Teď už vím, že jsem se spletl.

„Přiznejte si, že žádný software sám o sobě vaše podnikání nespasí, ani kdyby byl sebelepší,“ upozorňuje Pristach. „Jsou užitečné, o tom žádná. Jenže nevyhraje ten, kdo používá dvacet nejlepších SaaS na trhu, ale ten, kdo má lidi, kteří s nimi umí pracovat a vytvořit propojený ekosystém napříč firmou. Teprve pak technologie a data využijete k růstu místo toho, aby způsobily chaos. Když to uděláte dobře, můžete ušetřit stovky i tisíce hodin práce,“ dodává.

Zlom pro E-Consulting nastal v roce 2022 po vývoji vlastní HR aplikace Tria. Dnes ji používají tisíce lidí a firmy jako Decathlon nebo Baťa, ale cesta k úspěchu naučila Daniela Pristacha i jeho tým něco zásadního. „Jako šéf účetní a poradenské společnosti jsem byl přesvědčený, že přesně vím, co trh potřebuje. Teď už vím, že jsem se spletl. Ne v tom, co potřebuje, ale v tom, jak mu to dodat. Technologie musí být součástí většího celku,“ říká Pristach.

Tento poznatek vedl k radikální změně strategie. Místo vývoje dalších samostatných aplikací se jeho účetní kancelář v dalších letech zaměřila na vytvoření tzv. službového ekosystému, ve kterém SaaS propojuje jak mezi sebou, tak s lidskou expertízou.

„Budoucnost vidím ve strategických partnerstvích mezi tvůrci SaaS a specialisty v daném oboru,“ popisuje Pristach. „Vezměte si třeba náš nejnovější projekt. Spojili jsme síly se startupem BinarBase. Oni jsou špičkoví v datové analýze, AI a vývoji. My rozumíme účetnictví, financím a technologiím. Společně vytváříme Virtual CFO – cloudovou službu pro pokročilý finanční reporting, díky které už účetnictví pro firmy nemusí znamenat jen povinnost, která nakrmí úředního šimla, ale poskytuje jim cenná data pro rozhodování.“

Právě zmíněné aplikace Virtual CFO i Tria jsou součástí platformy, kterou účetní kancelář E-Consulting pojmenovala DIGIecons. Ta díky kombinaci SaaS řešení, umělé inteligence a odborného know-how dokáže řídit celou ekonomiku firmy.

„U klientů nastavujeme systémy pro čtení dat z dokladů, schvalovací workflow i HR procesy typu správa docházek nebo generování pracovních smluv. Návazně na to zpracováváme mzdy i účetnictví včetně propojení s bankami a platebními bránami a s důrazem na zabezpečení a automatizaci. V dalším kroku se staráme o uzávěrky, výkazy i odesílání výplatních pásek,“ vysvětluje Pristach. „Vše pak pomocí Virtual CFO zpracujeme do cash flow analýzy, prognostických dat a výstupů pro majitele, manažery či investory.“

Třicetimilionový průšvih? Nakonec je to nejlepší investice do vzdělání, jakou jsem kdy udělal.

Klienti E-Consulting nemusí být experty na finance ani na technologie. Dostávají funkční řešení, za kterým stojí lidé, co rozumí oběma světům. „Prodat jim jen moji milovanou Triu jako SaaS? Bylo by to těžké. Komplexní služba pro ně má větší hodnotu,“ konstatuje Pristach. Výsledky jeho rozhodnutí mluví samy za sebe. „Dnes máme zákazníky, kterým do účetnictví každý měsíc vstupuje klidně 60 tisíc dokladů a my jim fakturujeme desetinu. Zbytek zpracujeme a účtujeme automaticky,“ doplňuje zkušenost z praxe.

Změna přístupu se projevuje v každodenní práci, požadavcích na zaměstnance i při jednání s klienty. „Když procházím naší kanceláří, nevidím žádné účetní s kalkulačkou shrbené nad šanony,“ směje se Pristach. „Vidím profesionály, kteří pracují v moderních aplikacích. Právě otevíráme pozici Digital Data Accountant, to před pěti lety nikdo neznal. Hledáme lidi, kteří kromě účetní, mzdové a daňové expertízy přemýšlejí byznysově. Rozumí technologiím včetně AI a automatizace, ale hlavně čtou příběh, který se za čísly skrývá.“

Zákazníci na takový přístup ještě nejsou příliš zvyklí. „Nedávno za námi přišel majitel firmy s tím, že chce digitalizovat účetnictví. Klasika – jedna z prvních otázek byla, jaký software mu doporučíme,“ vypráví Pristach. „Překvapilo ho, že nás zajímá hlavně to, jak funguje jeho podnikání. Co ho trápí, kam míří a co potřebuje. Až potom řešíme nástroje.“

„A ten třicetimilionový průšvih? Ještě teď si lížu rány, ale nakonec je to nejlepší investice do vzdělání, jakou jsem kdy udělal,“ přiznává Pristach. Podle jeho slov ho naučila, že budoucnost nepatří ani technologiím, ani čistě poradenským službám. Patří těm, kdo je dokážou propojit.

Právě to je jeho poselství pro všechny, kdo usilují o digitální transformaci. Místo hledání spásy v dalším softwaru by se měli spojit s někým, kdo jim pomůže technologie využít naplno. A co zakladatel E-Consulting vzkazuje poskytovatelům SaaS a ostatním poradenským firmám? „Spolupracujme a nebuďme uzavření ve svých bublinách, protože jedině tak klientům opravdu pomůžeme neztrácet čas, peníze a nervy.“