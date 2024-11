Šokoval jsem i pana primáře, říká Žufánek, který vyměnil růst palírny za longevity, kurkumu a omega 3

Uložit 0

Bratři Žufánkovi jsou všeobecně známí především coby lihovarníci, mimo to je však jeden z nich i technologický evangelista a v posledních letech také nadšený průzkumník světa longevity. Zatímco technologie byly vždy jeho zálibou, k většímu zájmu o stav svého těla jej dohnaly zdravotní komplikace. „Když se do něčeho zakousnu, tak brutálním způsobem,“ řekl Martin Žufánek na konferenci Money Maker. Při svém vyprávění o tom, jak konkrétně pečuje o své zdraví, prozradil, co pro něj znamenají bylinky i proč se v pálenici museli naučit říkat slova jako nestihneme a nemáme.

Bratři Žufánkovi jsou proslavení lihovarníci, jejichž speciality jako OMFG gin, ale i tradiční slivovici znají všichni milovníci kvalitních pálenek. Ještě donedávna jel tenhle rodinný podnik na plné pecky, což si ale v roce 2018 začalo u Žufánků vybírat svou daň. Nejdříve zkolaboval otec, a pak se do problémů dostal i nejmladší z bratrů Jan.

„Stalo se to během okamžiku. Důsledkem velkého stresového zápřahu oslepl. Přerušilo se mu vedení z oka do mozku, a když otevřel oči, tak neviděl,“ popsal na třetím ročníku byznysové a investiční konference Money Maker Martin Žufánek moment, který byl jedním z prvních hybných momentů přenastavení fungování palírny.

„Do té doby bylo pro mého tatínka, který je stará škola, 51. ročník, smyslem života upracovat se k smrti. Reálně měl za to, že kdo zemře upracováním, tak prožil dobrý život. Ale po incidentu mého bratra si řekl, že to asi nebude to pravé ořechové,“ zavzpomínal Žufánek a dodal: „Začali jsme se ptát, proč jsme v pálenici do osmi večer a proč jsou každé Vánoce tak stresující. Zpomalili jsme a začali daleko častěji používat slova ne, nestihneme, nemáme. Přestali jsme se hnát za něčím, co bychom nemuseli v budoucnu vůbec využít. Růst je u nás zakázané slovo. Teď jedeme nerůst.“

Foto: Jan Nechvíle / CzechCrunch Martin Žufánek, spolumajitel lihovaru Žufánek, na konferenci Money Maker 2024

Předchozí zběsilé tempo však nakonec dohnalo i samotného Martina Žufánka. Jednoho dne mu začalo bušit srdce jak o závod a Apple Watch indikovaly, že je něco špatně. Po 23 letech jej dohnalo to, co podle něj musí zákonitě dohnat každého, kdo se věnuje nonstop podnikání. „V té době jsem si uvědomil, jak strašně podceňované je povědomí o tak základní věci, jako je nutriční výživa, vyvážená strava a stress management,“ řekl Žufánek.

Srdeční příhoda jej dohnala až na operační sál v IKEMU a přivedla ke studiu tématu longevity a zdravého životního stylu. „Na Mendelově univerzitě mám řadu přátel, díky kterým jsem začal studovat všechny možné vědecké studie. Z nich jsem si začal vybírat to, co každá zmiňovala jako přínosnou věc, a řekl jsem si, že to asi opravdu funguje,“ prozradil známý lihovarník svůj zdroj informací.

Jako první si nechal udělat testy DNA, aby věděl, co konkrétně jeho tělo potřebuje. „Nikdy bych neřekl, jak velký jsem měl nedostatek omega 3 mastných kyselin. Ty mi hrozně pomohly, a také kurkuma a extra panenský olivový olej. Když jsem s tím před dvěma roky začal, tak mi ve 43 letech změřili metabolický věk 54 let. A když jsem tam byl dva měsíce zpět, tak mi naměřili 38 let. Celý dospělý život jsem se léčil s onemocněním střev, a během těch dvou let jsem si to vyléčil. Což bylo docela šokující i pro samotného pana primáře,“ popsal výsledky svého snažení Žufánek.

Mimo posilování a nastavení osmi hodin spánku jako priority dne proto Žufánek přítomným na konferenci také doporučil, aby si začali vařit sami doma a měli tak co možná největší kontrolu nad tím, co vlastně jí, a upravili to, jak často jí.

„Celý život jsme byli maminkami tlačeni do toho, abychom neměli hlad, abychom pořád baštili a břicho bylo plné. Což je nesmysl, protože tělo potřebuje mít hlad. Během dne mám pěti až šestihodinové okno, kdy jím. První jídlo mám v deset až jedenáct, a poslední v pět odpoledne. A tělo si na to zvykne,“ popsal své stravovací návyky Žufánek, který právě v gastronomii často nachází inspiraci pro své pálenky.

„To je mé prokletí. Když něco jím, tak si říkám: ‚Ty jo, jak by tohle chutnalo vydestilované? Jak by třeba chutnal vydestilovaný bůček?‘ Moje velká vášeň jsou také bylinky. Existuje neomezené množství chutí, se kterými s nimi lze přijít. Proto mě tak strašně moc baví destilování džinu a absintu, kde se můžu vyřádit,“ popsal Žufánek a prozradil jeden ze svých posledních objevů.

„Bylinky jsou to, co bych rád dělal do konce života a přišel s co nejvíc kombinacemi. Každý rok objevím něco nového. V aktuálním OMFG ginu tak třeba byla vonokvětka libovonná, kterou moc lidí nezná. Byla součástí mého oblíbeného parfému, a řekl jsem si, že když to tak krásně voní, tak to chci zdestilovat,“ řekl Žufánek s tím, že v palírně má se svými experimenty takovou důvěru, že dopředu ví jen on, co se bude daný týden pálit.

A jak jde dohromady pití a jeho zdravý životní styl? „Piju pořád. Ale všechno musí být vybalancované. 26 let nonstop destiluju alkohol. Vydestiloval jsem ho opravdu velké množství, a kdybych měl o trochu slabší vůli, tak jsem dneska někde v Bohnicích nebo jiné léčebně. Pití beru gentlemansky, když destiluju, tak zásadně jen usrkávám. Za den usrkám maximálně jednoho panáka,“ uzavřel Žufánek.