Šestý smysl finančního ředitele. Slovenský BinarBase spouští nástroj Virtual CFO, který zrychluje analýzu dat

Mohlo by se zdát, že se naplňují nejtemnější předpovědi všech, kdo říkali, že umělá inteligence začne lidem brát práci. BinarBase spouští unikátní nástroj pro finanční řízení a byznysové plánování, který s daty pracuje automatizovaně a na úrovni, která člověku není dostupná. Znamená to však, že se mají finanční ředitelé poohlédnout po rekvalifikačních kurzech?

Obavy plynoucí z futuristických předpovědí mírní Peter Augustin, spoluzakladatel a šéf slovenské datově-technologické platformy BinarBase: „Virtual CFO dokáže nahradit CFO v menší firmě, typicky ve startupu. Pro finanční ředitele středních a větších firem jsme potom šestým smyslem při plánování nebo řízení rizik větších projektů a vyhodnocování investic. Finančnímu týmu šetříme zásadní část manuální práce nutnou pro reporting nebo přípravu závěrek.“

Neznamená to ale, že tomu tak jednou nebude. Firmy, jejichž nakládání s financemi není příliš komplikované, si mohou s Virtual CFO už dnes zcela vystačit. „Místo chaotických excelových tabulek nabízí nový nástroj přehledné šablony pro finanční rozhodování a plánování. Skrze připojené datové zdroje a účetní informace automaticky vyhodnotí dopady různých variant na cash flow, pomůže s pravidelným reportingem či tvorbou finančních plánů a včas upozorní na případné problémy s cash flow. Už to ale může být pro některé firmy víc, než by od profesionálního finančního ředitele očekávaly,“ popisuje Augustin.

Realističtější scénář zatím zůstává ten, že Virtual CFO se stane pravou rukou lidského finančního ředitele. Nástroj autonomně zpracovává a čistí hromady dat, které shrnuje do grafů a reportů natolik přehledných, že jim bez zdlouhavých vysvětlivek datových analytiků porozumí i laici. Zároveň využívá umělou inteligenci, díky které do dat hledá nové vhledy a zamyšlení nad daným problémem. BinarBase nabízí integrace na stovky informačních systémů i digitálních nástrojů, jako je Abra, HubSpot, Jira a Toggl, a také na většinu databázových řešení, proto není potřeba nic vyplňovat ručně.

Foto: BinarBase Přehledná aplikace je pravou rukou finančního ředitele, když dojde na data

„Otevíráme manažerům nový vhled do jednotkové ekonomiky a odstraňujeme manuální práci z procesů, kterými firmy doteď prováděly vyhodnocování finančních výkazů nebo kontrolu nákladů na lidské zdroje i marketing,“ uvádí rozsah nového nástroje Augustin. Virtual CFO je šitý na míru zejména startupům a rychle rostoucím softwarovým firmám, kterým v základu vypočítává řadu základních statistik. Příkladem je metrika „burn“, která určuje, kolik času startup má, než utratí peníze přidělené od investorů. Každý investor si navíc může finanční data startupu prohlédnout v takové podobě, která ho zajímá.

Že nástroj funguje, potvrzují zkušenosti z nasazení Virtual CFO v prostředí jedné z nejznámějších českých digitálních agentur Applifting. „Finančnímu oddělení jsme pomohli z pěti hodin strávených reportingem každý týden udělat šedesát minut, zpracování faktury místo půl hodiny zabere jen pět minut a není potřeba každý den kontrolovat bankovní účet, o to se staráme nonstop v reálném čase. Sto procent všech automatizovaných reportů generuje náš nástroj, což jak uznává i sama finanční ředitelka Appliftingu, je nedocenitelná pomoc, která šetří cenné hodiny lidské práce,“ sdílí Augustin výsledky pilotního nasazení Virtual CFO, který aktuálně používají už desítky klientů.

Nástroj určený do rukou finančním ředitelům a všem, kdo pracují s finančními daty, je dalším krokem k nové vizi zakladatelů BinarBase. Ti přehodnotili snahu o vytvoření univerzální datové platformy, která za využití explorační analýzy dokázala analyzovat libovolné datové podklady a hledat v nich anomálie a trendy. Rozhodli se vydat cestou specializace na finanční a byznysové prostředí. „Šlo o přirozenou potřebu našich zákazníků, proto jsme za pomoci interního know-how, našich analytiků a partnera E-Consulting upravili funkce obecného modelu pro nasazení ve světě financí a byznysu,“ dodává šéf BinarBase.

Kromě asistence finančním ředitelům a zakladatelům startupů bude nová platforma brzy pokrývat i další firemní oblasti. „Zakladatelům pomáháme s vyhodnocováním 360stupňového přehledu o jejich byznysu. Jediným zdrojem pravdy se stává dashboard, kde najdou přehledy cashflow, nákladů nebo utilizace týmu. Na lusknutí prstů vidí porovnání reality oproti plánu, což u našich klientů často využívá i obchod. Brzy přidáme nástroj pro univerzální vyhodnocování maržovosti a efektivity projektů i pro další oddělení,“ sdílí své plány Augustin.

Základní tým BinarBase: Zleva v dolní řadě Peter Augustin (CEO), Jozef Koricina (Head of Delivery), Patrik Fejda (Senior Data Engineering), Peter Zimmermann (UI/UX Design). V horní řadě zleva Ondrej Komora (COO), Daniel Janiga (CTO).

Ten BinarBase spolu s Danielem Janigou založil v roce 2022. Od té doby získali několik milionů korun od slovenského startupového fondu Zero Gravity Capital. Další investici v jednotkách milionů korun později přidala venture kapitálová platforma StartGuide, která se zaměřuje na začínající startupy. Tým BinarBase dnes tvoří 12 lidí. Nedávno se k vedení coby COO připojil Ondrej Komora se zkušenostmi z úspěšného londýnského datového startupu Pod Point, který za jeho působení v pozici datového šéfa vyrostl z padesáti na 600 zaměstnanců.

Datové nástroje z dílny slovenského startupu kromě Appliftingu využívá například výrobce sportovní výživy Voxberg, investiční skupina Wood & Company pro řízení pražského obchodního centra Galerie Harfa nebo zmíněná digitální účetní kancelář E-Consulting, která se na vzniku nástroje Virtual CFO podílela poskytnutím svých zkušeností a nyní s jeho pomocí klientům poskytuje pokročilé datové analýzy. A BinarBase využívají i startupy, jako například Carebot vyvíjející umělou inteligenci v aplikaci pro lékaře.

Nástroj Virtual CFO je možné vyzkoušet ve zkušební desetidenní verzi zdarma, pokud chcete získat představu o tom, jak analýzy BinarBase v základní podobě vypadají. Stačí si na webu BinarBase vytvořit uživatelský účet, napojit data z nástrojů, jako jsou Pipedrive, Google Analytics, SAP nebo libovolných CSV souborů, a prozkoumat, co všechno z nich technologie poháněná strojovým učením a umělou inteligencí vytěží. Případně si lze domluvit bezplatnou online schůzku, v rámci které je možné probrat optimální využití nástroje pro daný scénář či konzultovat podrobné nastavení.