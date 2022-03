Střet Ruska s obrovskou odvahou. I tak by se dal nazvat aktuální konflikt na Ukrajině. Příkladem v hrdinství jdou všem Ukrajincům i političtí představitelé země. Vedle prezidenta Volodymyra Zelenského se symbolem odboje stal i Vitalij Kličko, starosta Kyjeva a někdejší šampion těžké váhy v boxu. Stejně jako jeho mladší bratr Vladimir, který je také bývalým boxerem a držitelem zlaté medaile z olympijských her v Atlantě, prohlásil, že bude svou zemi bránit i se zbraní v ruce.

„Nemám jinou možnost, musím to udělat. Budu bojovat,“ řekl Kličko během projevu pro britskou televizi ITV v pořadu Good Morning Britain. Se svým mladším bratrem, který se už před časem přihlásil do ukrajinských armádních rezerv, se učil střílet z kalašnikova, házet granáty a čelit tankům v době, kdy společně běhali po severočeských lesích. Část dětství totiž bratři strávili v bývalém Československu.

Mezi městem Mimoň a blízkým Ralskem lze dodnes sledovat stopy po bývalém vojenském prostoru, jehož existenci prozrazuje nejen letištní plocha, ale i vybydlené panelové domy rýsující se v náletu jehličnanů.

Otec bratrů Kličkových působil jako důstojník sovětské armády v celé řadě zemí Foto: klitschko.com

Právě zde v osmdesátých letech sloužil sovětský důstojník a pilot Vladimir Rodionovič Kličko, který sem přivedl i své dva syny, Vladimira a Vitalije. V té době ještě nikdo nemohl tušit, že mezi dětmi sovětských vojáků, pro které byla v Mimoni vybudována i speciální škola a dnešní gymnázium, pobíhají i dva budoucí boxerští šampioni v těžké váze.

Před příchodem do Československa vyrůstali bratři Kličkovi v Kazachstánu a jak Vitalij jednou pro Český rozhlas zavzpomínal, z této doby si pamatuje jen step. Mimoňské lesy tak musely být pro devítiletého Vitalije a čtyřletého Vladimira úplným zjevením. Spíše než na ně však Vitalij vzpomíná na žvýkačky s obrázky a jiné dobroty, které nabízely zdejší samoobsluhy.

„Bylo to období mého dětství a na takovou dobu se samozřejmě většinou vzpomíná jen pozitivně. Proto se velmi rád a často vracím na místa, kde jsme tehdy u vás pět let žili,“ naznačil před časem Kličko, že se dodnes do Mimoně vrací.

Oba bratři platili ve škole za premianty, později oba absolvovali na vysokých školách, kde dosáhli doktorských titulů. I to je důvod, proč si ve světě boxu vysloužili přezdívky Doktor železná pěst a Doktor ocelové kladivo.

Vladimir s rodinou a olympijskou medailí na krku Foto: klitschko.com

Československo bratři opouštěli v roce 1985, přičemž právě v tomto roce byli při sběru hub svědky nehody, během které tank narazil do civilního autobusu. Při nehodě nikdo nezemřel, ovšem bratři si z této události odnesli výtky jedné z cestujících, která pronesla, že bez přítomnosti okupačních vojsk by se nic takového stát nemohlo. Tehdy prý Vitalij pochopil, že v zemi nejsou příliš vítáni.

Dr. Ironfist a Dr. Steelhammer

Po československé anabázi se rodina přesunula na Ukrajinu, která se pro oba bratry stala domovskou zemí. Sověti převeleli jejich otce na leteckou základnu nedaleko Černobylu, kde v roce 1986 došlo k havárii tamní jaderné elektrárny. Otec bratrů byl jednou z prvních osob, které byly na místě. Do radiací zasažené oblasti se následně opakovaně vracel, což byl také důvod, proč v roce 2011 podlehl v 64 letech rakovině. Její vznik lékaři přičítali právě vystavení radiaci.

Díky mládí ve vojenském prostředí měli bratři vždy k boji blízko. Od mládí se také učili bojovým sportům. Vitalij závodil v boxu, kickboxu a karate a ve všech třech disciplínách si vedl velmi dobře.

Vladimir Kličko alias Doktor ocelové kladivo Foto: klitschko.com

Vladimir se soustředil výhradně na box, ve kterém stejně jako jeho bratr později exceloval. V roce 1994, tedy ve svých 17 letech, se stal juniorským mistrem Evropy v těžké váze. Starší Vitalij vybojoval titul šampiona v těžké váze o šest let později, když ve druhém kole poslal k zemi Herbieho Hidea. O šampionský pás sice později přišel, nazpět si jej však vybojoval v roce 2004 a udržel jej až do ukončení kariéry v roce 2012.

Vladimir si svůj titul šampiona vybojoval v roce 2000, přičemž do ringu nastupoval již jako zlatý účastník her v Atlantě, kde v roce 1996 získal v supertěžké váze zlato. O titul mistra světa si řekl výhrou nad Chrisem Byrdem. O tři roky později sice o svůj titul přišel, zpět ho získal po dvou letech. Následovala neuvěřitelná šňůra 21 úspěšných obhajob mistrovského pásu, která trvala dlouhých 11 letech. Oba šampioni přísahali své matce, že se nikdy nepotkají v ringu. Tuto přísahu dodrželi.

Lov na medvěda

Po ukončení svých boxerských kariér se bratři pustili do zcela jiného boje. Vitalij se stal poradcem ukrajinského premiéra Viktora Juščenka, známého kritika Moskvy, který v roce 2004 čelil pokusu o otravu dioxiny v polévce. Bratři Kličkovi se v roce 2013 stali hlavními postavami protestů dnes známých jako Euromajdan, které vedly ke svržení tehdejšího proruského prezidenta Viktora Janukovyče a ke vzniku ukrajinské vládní krize, rozhoření bojů na východě země a následné anexi Krymu ze strany Ruska.

Vladimir se poté soustředil především na vlastní podnikatelské aktivity. Ty zahrnují investiční fond, muzeum, síť hotelů a restaurací, výživové doplňky, vlastní knihy a mnoho jiného. Zároveň také vede nadaci, kterou založil spolu se svým bratrem.

Legenda, legenda a legenda Foto: klitschko.com

Vitalij Kličko v roce 2014 zvažoval kandidaturu na nového prezidenta, nakonec však podpořil tehdy vítězného Petra Porošenka, který se taktéž osobně připojil k domobraně. Se ziskem 57 procent hlasů se pak stal Vitalij Kličko vítězem voleb nového starosty Kyjeva. Tuto pozici padesátiletý muž zastává i dnes. V době, kdy Ukrajina čelí jedné z největších hrozeb ve svých dějinách.

To je také důvod, proč Vitalij Kličko v pátek učinil prohlášení, že se připojí ke svému bratrovi, který se k aktivním zálohám země přihlásil již dříve. Jak Kličko již dříve pro Grantland řekl, střílet, házet granáty a čelit útokům tanků se učil již ve 12. Oba tak spolu bok po boku dodávají Ukrajincům na odvaze a jsou připraveni čelit ruským vojákům a dalším hrozbám.

Podle Daily Mail měl totiž Vladimir Putin vyslat na likvidaci prezidenta Zelenského, jeho kabinetu a bratrů Kličkových příslušníky takzvané Vágnerovy armády. Jedná se o žoldnéře, kteří by měli být přímo financováni ruským režimem a nasazováni tam, kde Kreml nemůže z diplomatických důvodů vysílat svou oficiální armádu.