Při představení prvního iPhonu v roce 2007 Steve Jobs pronesl slavnou větu, když ukazoval, jak se bude přelomový chytrý telefon ovládat. „Kdo by chtěl stylus?“ ohrnul tehdejší šéf a spoluzakladatel Applu nos nad tužkou a vsadil na dotykový displej ovládaný prsty. Dnes už je situace úplně jiná než před patnácti lety a jiné telefony než s velkými dotykovými displeji prakticky neexistují. A na scéně jsou opět i stylusy, na které ve své nové vlajkové lodi mezi smartphony sází Samsung. Přivítejte Galaxy S22 Ultra.

Je klidně možné, že nad dosud nejvýkonnějším zástupcem telefonů řady S od jihokorejského giganta by ohrnoval samotný Steve Jobs nos i dnes. Dotykové pero schované v útrobách Galaxy S22 Ultra tu však není jen na oko. Tím ho ostatně při prvním vzetí nového telefonu do ruky patrně ani nespatříte, jak je chytře ukryté. Fanoušci velkých telefonů Note od Samsungu budou jistě jásat, stylus si totiž v minulých letech velmi oblíbili. V některých případech dává smysl i na telefonu, jak jsme si sami vyzkoušeli.

Byla to právě řada Note, se kterou Samsung přišel poprvé už před deseti lety a vsadil v ní na kombinaci co největšího displeje (který během let dál zvětšoval) ve spolupráci s tužkou. Zejména pokročilými a náročnějšími uživateli oblíbené Noty se však přestaly prodávat, a tak až teď přichází plnohodnotný nástupce. Samsung vzal to nejlepší z řad S a Note a spojil vše do jednoho výkonného telefonu, který se chlubí v mnoha ohledech nejlepšími parametry na trhu.

V počtu pixelů, gigabajtů, čipů a kamer se už však obecně tolik posouvat nejde. Mezigenerační změny jsou pro běžného uživatele často nepostřehnutelné, a tak je nejzajímavější novinkou v modelu Galaxy S22 Ultra zmiňované pero. To šlo používat už s předchozím modelem, avšak museli jste ho nosit někde po kapsách. Spolu s nejvyšším modelem představil Samsung také základní varianty S22 a S22+, které ovšem proti předchozím generacím nabízí jen menší, ne tolik významné změny. Proto zatím zůstaneme u modelu Ultra a integrovaného pera, které vysunete „kliknutím“ ze spodní hrany.

Samsung Galaxy S22 Ultra má integrované pero Foto: Samsung

Když se řekne v technologickém světě stylus, mnoha lidem se vybaví již zmiňovaná hláška Steva Jobse. Ten při představování prvního iPhonu stylus kategoricky odmítl zejména jako hlavní způsob, jakým by se telefon mohl ovládat. Tehdy totiž telefony s velkými dotykovými displeji bez hardwarových tlačítek neexistovaly – a pokud se některé displeje daly něčím ovládat, byla to právě speciální pera. Ty jste však museli někde nosit, ztrácela se, a tak i proto Apple vyvinul dotykový displej reagující na prst.

Dnes jsou z takových stylusů zejména specializované doplňky pro konkrétní využití. Umělci s nimi tvoří, někteří si s nimi kreslí myšlenkové mapy a další je využívají pro klasické psaní poznámek, když je chtějí mít digitálně, ale zároveň je psát tužkou. Ostatně i Apple časem představil pero pro své iPady, které často využívají právě kreativci ze všech různých sfér. Samsung šel ještě dál a po úspěchu v řadě Note se z pera stává pevná součást také jeho hlavní řady vlajkových telefonů.

„Galaxy S22 Ultra nabízí oblíbené funkce modelů Note a s nimi to nejlepší z řady S,“ potvrzuje Tae Moon Roh, prezident a ředitel mobilní divize Samsung Electronics. Z řady Note si bere nový model Galaxy S22 Ultra vysoký výkon i jednodušší design s ocelovým rámečkem a výraznými hranami. Díky minimálním okrajům nepůsobí v ruce ani přes 6,8 palce velký displej nijak zvlášť obrovsky a negativně se na jeho tloušťce nepodepsalo ani pero vložené do útrob telefonu.

Na to jsme ostatně při našem krátkém testování novinky od Samsungu narazili tak trochu náhodou. Nejedná se o příslušenství, které byste vytahovali pokaždé, když telefon vezmete do ruky. Zároveň je ale vždy po ruce. Nemusíte ho nikde schovávat, nosit po kapsách a hledat – prostě tu je, aniž by v době, kdy ho používáte, jakkoliv překáželo. Samsung cílí na lidi, kteří si občas s perem napíší poznámku, zakreslí něco do dokumentu či obrázku nebo zrovna chtějí mít přesnější a jemnější ovládací zařízení, než je špička prstu.

Integrované pero v Samsungu Galaxy S22 Ultra je pořád po ruce Foto: Samsung

Pokud však s telefonem pouze voláte a vytáhnete ho z kapsy jen párkrát denně, pak pro vás není ani stylus, ale hlavně ani Galaxy S22 Ultra. Jedná se o zařízení, které je určené pro aktivní nasazení v rámci celého pracovního dne, kdy na něm dnes již mnoho uživatelů odbaví většinu své agendy a kolikrát nepotřebují ani počítač. Samsung ale pochopitelně myslí i na méně náročné uživatele, pro něž si připravil modely Galaxy S22 a S22+, které se liší zejména jinou velikostí displeje. První jmenovaný má úhlopříčku 6,1 palce, druhý 6,6 palce.

Proti předchozím generacím nabízí nové modely o něco ostřejší hrany, které známe třeba z posledních iPhonů. Ostatně Galaxy S22+ je de facto na chlup stejně velký jako iPhone 13. Na rozdíl od jablečných telefonů mají však ty od Samsungu ještě o něco tenčí hrany kolem displeje a horní část nezakrývá takzvaný notch, v němž Apple ukrývá kameru a systém Face ID pro odemykání displeje pomocí skenu obličeje. Galaxy S22 i S22+ mají v přední části obrazovky pouze takzvaný průstřel, v němž se ukrývá malá čočka předního fotoaparátu.

Právě vylepšené fotoaparáty jsou to, co Samsung na svých nových telefonech zmiňuje nejvíce. Modely S22 a S22+ mají na zádech opět tři čočky, model Ultra hned šest a vylepšené má být zejména noční fotografování a natáčení videí. Do prodeje vstoupí všechny novinky v následujících týdnech. Jako první se začne prodávat 25. února Galaxy S22 Ultra, který bude k dostání v černé, bílé, zelené a vínové barvě při cenách začínajících na 32 tisících korun. Modely S22 a S22 dorazí 11. března s nejnižší cenovkou 21 999, respektive 26 999 korun.