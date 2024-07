Samsung má novou hračku. Ukázal svůj první chytrý prsten a také hodinky, co se nápadně podobají Apple Watch

Uložit 0

Samsung včera představil celou řadu nových produktů do kapsy, do uší a na zápěstí, z nichž všechny jsou v různých ohledech na vrcholu současných technologických možností. Asi nejvíce pozornosti si ale vysloužila novinka určená pro prst – jihokorejský technologický gigant totiž přišel se svým prvním chytrým prstenem, který pojmenoval Galaxy Ring.

Při bližším pohledu je jasné, proč se nejvíce diskutuje právě o prstenu. Skládací novinky Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6, Galaxy Watch Ultra a Galaxy Buds 3 se zaměřují především na iterativní změny oproti předchozím generacím, případně jde o zavedené produkty, které si berou větší inspiraci u konkurence. Chytré prsteny jsou na trhu také už několik let, Samsung se do této kategorie ale vydal poprvé.

První oficiální zmínka o novém zařízení padla už letos v lednu, výrobce si ale nechal bližší informace až na včerejší prezentaci. Galaxy Ring je určený pro ty, kteří nechtějí nutně vždy mít na zápěstí chytré hodinky nebo náramek, ale stále si chtějí měřit fyzickou aktivitu, ať už při sportu, nebo kdykoliv jindy. Chytrý prsten Samsungu má být ideální právě pro takřka neustálé monitorování, na jedno nabití má totiž vydržet nepřetržitě až týden a je vodotěsný do hloubky 100 metrů.

Ve svém titanovém těle, které je o něco tlustší než typický šperk, má zabudovanou trojici senzorů – akcelerometr, optické čidlo pro měření srdečního tepu se zelenou, červenou a infračervenou LED diodou a čidlo pro měření teploty kůže. To v základu umožňuje monitorovat srdeční tep, spánek, tělesnou aktivitu a sledování menstruačního cyklu. Měření spánku má být zvlášť významnou funkcí, do vyhodnocování jeho kvality se započítávají pohyby, spánková latence, tep a frekvence dýchání.

S pomocí umělé inteligence pak má prsten nabídnout komplexnější analýzu fyzického stavu uživatele. Takzvaný Energy Score v jednom čísle podle kvality spánku, tepu, cvičení a podobně vyhodnotí aktuální zdravotní stav. Funkce Wellness Tips zase navrhne, co dělat, abychom zlepšili svoji fyzickou kondici.

Většina z oznámených funkcí bude znít povědomě lidem, kteří se už blíže setkali například s prsteny finské značky Oura, dominantního hráče na tomto trhu. Rozdíly se objevují v detailech, párování a spolupráci s telefonem nebo ceně. Například zatímco Oura dává na výběr z osmi velikostí, Ring nabídne devět. Oura je také o několik tisíc levnější, ale zahrnuje předplatné – prsten Samsungu žádné předplatné nemá.

O kus těžší je najít rozdíly mezi novými a předchozími verzemi skládacích telefonů. Galaxy Z Fold 6 má samozřejmě nový čip Snapdragon 8 Gen 3, slibuje o něco větší odolnost proti pádům a malým částicím, ne však jemnému prachu. Vnější displej se rozšířil o pár milimetrů, takže používat telefon v zavřeném stavu by nemělo být tak zvláštní. Někteří si nejspíš všimnou i váhy snížené o 14 gramů oproti Galaxy Z Foldu 5. Kamery zůstávají téměř stejné, ale mají si lépe vést ve špatném světle.

Menší Galaxy Z Flip 6 doznal o něco výraznějších změn. Dostal větší baterii a nový typ chlazení, 12 GB RAM oproti 8 GB v Z Flip 5 a vylepšený hlavní fotoaparát s rozlišením 50 Mpx – stejný má Galaxy S24 a větší Z Fold. Design zůstává od loňska prakticky totožný – nová jsou barevná provedení a barevně zvýrazněné kroužky kolem dvojice kamer.

Místo samotného hardwaru strávili prezentéři Samsungu více času popisováním nových funkcí, kterým dominuje umělá inteligence. Základem je zde integrace funkcí Google Gemini, následují například generování návrhů e-mailů, automatický přepis nahrávek a shrnutí, generování obrázků podle nakreslených náčrtků nebo úprava fotografií s přidáváním a odebíráním objektů.

Poslední dva produkty, které Samsung představil, silně připomenou jeho hlavního konkurenta. Hodinky Galaxy Watch Ultra jsou přímou odpovědí Korejců na odolné Apple Watch Ultra. Nástupce Galaxy Watch 5 Pro se zařízení od Američanů podobá mohutnějším designem a barevným provedením nebo zaměřením na náročnější sportovce a dobrodruhy. Tělo Galaxy Watch Ultra je vyrobené z titanu, displej chrání safírové sklíčko a hodinky se, stejně jako chytrý prsten, mohou ponořit až do hloubky 100 metrů.

Displej nabídne jas až 3000 nitů pro dobrou viditelnost na přímém slunci, baterie v úsporném módu vydrží až 100 hodin běhu nebo 48 hodin cvičení na jedno nabití a na pravé straně hodinek je nové „akční“ tlačítko pro rychlé vyvolání přednastavené funkce. Pokud někteří uživatelé zařízení s Androidem pokukovali po outdoorových chytrých hodinkách od Applu, nyní už nemusí. Samsung představil také novou verzi základních hodinek Galaxy Watch 7 s novým čipem, vylepšenými senzory nebo AI funkcemi.

