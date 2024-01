Samsung ukázal budoucnost telefonů. Umělá inteligence v nich pomáhá fotit, hledat i překládat

Uložit 0

Jihokorejský Samsung ukázal pravděpodobně nevyhnutelnou budoucnost mobilních telefonů. Stejně jako do mnoha dalších elektronických zařízení také do přístrojů, které využíváme úplně nejčastěji, začne významně pronikat umělá inteligence. Ne že by tato technologie, která v posledním roce zaznamenala obrovský boom, už v telefonech nešla využít, ale Samsung nyní s novou řadou Galaxy S24 přináší větší integraci umělé inteligence napříč celým systémem. Uživatelé už nemusí přecházet mezi aplikacemi, aby si například vylepšili fotografii nebo přeložili zprávu. A to je teprve začátek, který naznačuje, jak může umělá inteligence (AI) telefony změnit.

Na své konferenci Galaxy Unpacked představil Samsung tři nové telefony z řady Galaxy. Z pohledu hardwaru se nicméně již loňská řada Galaxy S23, a zejména největší a nejvýkonnější vlajková loď v podobě modelu Ultra, dostala na takovou úroveň, že ji nejde už tak snadno a každoročně skokově posouvat. Přestože vás na první dobrou v případě Galaxy S24 a S24+ trknou užší rámečky kolem displeje nebo zaoblené hrany a u modelu Ultra rovný displej a nový titanový rám, jsou to ve výsledku spíše detaily a drobná vylepšení, aby byla nová generace nějak odlišená. Ta hlavní novinka v podobě umělé inteligence je různě poschovávaná napříč operačním systémem.

Vize Samsungu směrem do budoucnosti s AI je totiž taková, že samotná technologie bude spíše ukrytá v pozadí, aby mohla vyskočit kdykoliv, kdy může uživatelům usnadnit všemožné aktivity. A to nejen na mobilních zařízeních. Samsung svou umělou inteligenci nasazuje také do domácích spotřebičů od lednic přes sporáky až po pračky, do televizí, vysavačů nebo notebooků. Do značné míry přitom jihokorejský technologický gigant spoléhá na vlastní model generativní umělé inteligence nazvané Gauss. Zároveň spolupracuje také s Googlem a Microsoftem a v některých produktech nabízí jejich AI nástroje. Stejně to funguje i v telefonech řady Galaxy S24.

Telefonovat s cizincem v rodném jazyce

Samsung se v prvních telefonech osazených takzvanou Galaxy AI zaměřil na nejčastější úkony, které se na mobilech provádějí. Základem všeho je komunikace, ať už hlasová či textová, a nové technologie v ní pomohou s okamžitým překladem, díky kterému se snadno překonají bariéry, pokud dvě či více stran mluví jinými jazyky. Přímo v telefonní aplikaci je k dispozici obousměrný hlasový a textový překladač v reálném čase. Pokud na vás například servírka z restaurace v Barceloně do telefonu mluví španělsky, stisknete tlačítko a okamžitě vidíte textový a vzápětí i slyšíte strojově namluvený překlad. Stejně jako ho slyší ona.

Užitečnou funkcí, která sice není úplně nová, ale Samsung ji integruje přímo do svého systému, je takzvaný Tlumočník, který umožňuje rychle překládat rozhovor dvou lidí vedle sebe. Aplikace se rozdělí na dvě poloviny a zatímco jeden člověk diktuje, na polovině toho druhého se zobrazuje překlad, a obráceně. Hodit se může na cestách v zahraničí, pokud třeba ještě nemáte aktivovaný internet, nebo v letadle, protože tato funkcionalita funguje přímo v telefonu i bez datového připojení. Samsung svou umělou inteligenci a bezpečnost do velké míry staví na tom, že veškeré procesy probíhají v telefonu. Ke cloudu se připojuje v zásadě u funkcí, u kterých je nezbytně potřeba.

Další komunikační funkce obohacené umělou inteligencí opět nepřinášejí revoluční novinky, ale vše, co šlo doteď v telefonu dělat složitě třeba přes několik aplikací, je integrováno na jedno místo. Týká se to buď výchozí klávesnice Samsung Keyboard, na které nově snadno vyvoláte například překlad vybraného textu do jednoho z podporovaných jazyků, nebo konkrétních aplikací. Hlasové zprávy nebo nahrávky si můžete nechat přepsat do textu a následně si rovnou jejich obsah přeložit nebo shrnout, a to klidně i v případě, že je zachyceno více hlasů. Galaxy AI je rozpozná a uvede v přepisu. Jednotlivé mluvčí pak stačí jen přejmenovat.

Jde často o funkce, které již jsou dostupné i v řadě jiných nástrojů s umělou inteligencí, ale zejména na mobilu to znamenalo, že jste si museli například hlasový záznam uložit, otevřít si prohlížeč nebo jinou aplikaci, tam nahrávku vložit a nechat si ji přepsat. V telefonech Galaxy S24 je vše integrováno do nativní poznámkové aplikace, která umí poznámky nejen shrnovat, ale také je pomocí přednastavených šablon formátovat (zvýraznit titulky, přidat odrážky a podobně). U všech těchto jazykových funkcí je každopádně zásadní dodat, že prozatím nejsou dostupné v češtině, která by však měla v Galaxy AI brzy přibýt. Přesnější termín ale prozatím není znám.

Kroužkování a dogenerování fotografií

Rychlý rozvoj umělé inteligence v poslední době přinesl i nový pohled na to, jak můžeme vyhledávat informace. Samsung se rozhodl inovovat vyhledávání také na mobilech a ve spolupráci s Googlem představil „kroužkovací“ hledání. Stačí v jakékoliv aplikaci dlouze stisknout domovské tlačítko a pak prstem nebo perem zakroužkovat třeba obrázek, načež vyskočí vyhledávání na Googlu založené právě na vybraném objektu. Vyhledávání pomocí obrázku není opět ničím novým, na mobilu ale dosud bylo složitěji použitelné. Na telefonech řady Galaxy S24 je to snadné a rychlé. Můžete tak kupříkladu zjistit, jaké místo je na fotce nebo jaké tenisky nosí vaše oblíbená postava.

Vedle komunikace jsou dnes zásadní součástí všech mobilních telefonů fotoaparáty. Lidé fotí všechno a všude a Samsung chce díky Galaxy AI řadu úkonů ulehčit, zejména co se týká úpravy fotografií i videí. Umělá inteligence dokáže u každé fotky navrhnout relevantní úpravy, jako je například rozostření pozadí, vymazání odlesků v okně nebo stínů v obličeji. Stačí jen kliknout a vše vyřeší technologie na pozadí. K dispozici jsou navíc i pokročilejší úpravy poháněné generativní umělou inteligencí, která, jak už její název napovídá, umí klidně velkou část fotky dogenerovat.

Jak to funguje v praxi? Pokud jste nafotili nakřivo Eiffelovu věž a při narovnávání záběru vám chybí část fotografie na okrajích, Galaxy AI ji automaticky dogeneruje. A na výsledné fotce to často prakticky nepoznáte. A když se vám nějaký objekt na snímku nelíbí nebo ho potřebujete posunout, prstem nebo perem ho označíte a umělá inteligence na jeho místo dogeneruje navazující motiv. Ve všech případech, kdy bylo s fotkou takto manipulováno, přidává Samsung do levého dolního rohu vodoznak. Ten jde nicméně snadno oříznout, a tak je příslušná informace zapsána také v metadatech souboru.

V případě videí umí umělá inteligence zařídit okamžité zpomalení vybrané části záběru, a to tím způsobem, že vygeneruje další snímky podle reálného pohybu, aby i zpomalené video bylo zcela plynulé. Díky sadě AI nástrojů zvané ProVisual Engine zároveň Samsung vylepšil i samotné focení a nahrávání. Ještě lepší má být optická stabilizace obrazu, nový fotografický systém přináší pětinásobný optický zoom a díky většinu počtu pixelů má být i větší přiblížení ve větší kvalitě. Klidně v maximálním možném stonásobném digitálním zoomu dokáží telefony Galaxy S24 přečíst QR kód. Fotografy pak může potěšit novinka v automatickém náhledu HDR ještě před pořízením fotky.

Železo na vysoké úrovni

Přestože hraje prim umělá inteligence, udělal Samsung u nových telefonů několik změn také na samotném železe. Uživatelsky příjemným krokem vpřed je ztenčení rámečků kolem displeje v celé řadě Galaxy S24, které navíc přináší zvětšení skutečné plochy displeje. Model Galaxy S24 má 6,2 palce, Galaxy S24+ 6,7 palce a Galaxy S24 Ultra nabídne 6,8 palce. Nejvyšší model je navíc opatřen vylepšeným krycím sklem Corning Gorilla Armor, které má být opět o něco odolnější a navíc v některých světelných podmínkách významně snížit odlesky. Všechny modely Galaxy S24 přicházejí s dosud nejjasnějšími displeji dosahujícími 2 600 nitů.

Uvnitř nejvýkonnějšího modelu Ultra tepe procesor Snapdragon 8 třetí generace, který má mít výrazně vylepšenou jednotku pro co nejlepší zpracování algoritmů umělé inteligence, doplněnou o optimalizovaný systém řízení tepla s větší odpařovací komorou. I ta má sloužit k lepšímu výkonu telefonu a také k jeho nižšímu zahřívání. Novinkou je adaptivní obnovovací frekvence až 120 Hz napříč všemi modely. Stejná naopak zůstává sestava čoček, kdy nejvyšší model nabízí přední fotoaparát a čtveřici zadních, kde jsou dva teleobjektivy a ultraširoký a širokoúhlý fotoaparát. Modelům S24 a S25 padesátimegapixelový teleobjektiv chybí.

V barevné paletě se nechal Samsung inspirovat různými minerály. U modelu Galaxy S24 Ultra budou k dispozici varianty šedý, černý, fialový nebo žlutý titan, přičemž kapacitně největší 1TB model vyjde na 44 499 korun. S poloviční kapacitou stojí 38 499 korun a za 256GB úložiště uživatelé zaplatí 35 499 korun. Modely Galaxy S24 a S24+ jsou k dispozici v onyxově černé, mramorově šedé, kobaltově fialové a jantarově žluté. Nejlevnější telefon z řady Galaxy S24, tedy S24 s kapacitou 128 GB, stojí 21 999 korun. Vyšší verze s dvojnásobným úložištěm vyjde na 23 499 korun. Prostřední model Galaxy S24 s kapacitou 256 GB stojí 27 999 korun a s dvojnásobnou pamětí 30 999 korun. Ve vlastním e-shopu pak Samsung u všech modelů nabídne ještě několik dalších barevných variant.