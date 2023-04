Šanony a excely firem přetvářejí v čistě digitální agendu. Český startup teď získal novou investici

O nutnosti přesunout správu sebe sama firmy mluví už roky. A pandemie na ni jen ukázala. O to víc pozornosti si získala plzeňská společnost Aptien, která dokáže informace týkající se zaměstnanců, majetku i smluv propojit v jednom prostředí, hlídat potřebné termíny, vytvářet nové úkoly i zacházet s těmi aktuálními. Firma velmi zjednodušeně řečeno převádí šanony, potištěné papíry i excelovské tabulky do jednotného prostředí, ve kterém s nimi jde zacházet. Je to nápad a provedení, který během dvou let přilákal už druhého investora.

Stala se jím společnost Cookielab, která díky spojení získává ve firmě podíl ve výši pěti procent. Do startupu Aptien investuje know-how svých zakladatelů a práci vývojářů, celkově v řádu několika jednotek milionů korun. Taková forma je součástí filozofie Cookielabu jako takového.

„V Aptienu vidíme velký potenciál. Je to zajímavý nástroj s low-code řešením, takže si ho uživatelé mohou do jisté míry upravovat sami. Tato výhoda je zároveň výzvou, protože jsme museli vymyslet, jak produkt škálovat a rozšiřovat,“ říká Martin Homolka, spoluzakladatel Cookielabu. Ten působí zároveň jako interim CTO Aptienu a má na starosti nastavení vývoje, řízení týmu a zakomponování byznysového pohledu do priorit vývojářů. S novými prostředky hodlá Aptien mimo jiné expandovat na další trhy.

Foto: Aptien David Melichar, zakladatel a ředitel startupu Aptien

Aptien má obecně za cíl usnadnit řízení administrativy ve firmách. Uplatní se například v HR nebo správě firemního majetku a provozních evidencí. Dokáže třeba při nástupu zaměstnance digitalizovat celou administrativu a „hlídá“ s tím spojené úkony od HR přes IT až po vydávání pracovních pomůcek. Ale taky částečně supluje roli interního komunikačního nástroje.

Firma má aktuálně kolem 200 platících klientů a působí ve více než 13 zemích. Uživatelů je přes 2,5 tisíce. A počet úkolů, které prostřednictvím této aplikace vyřešili, už počítá na stovky tisíc.

Mezi její klienty patří Iveco, OMV, OBI nebo třeba ministerstvo zdravotnictví. V posledních letech firma počet zákazníků násobila. A v roce 2021 zajímavost Aptien Labs stvrdila společnost J&T Ventures, když do ní investovala desítky milionů.

Teď – s Cookielabem – zakladatel David Melichar věří, že se vývoj pro potřeby trhu podaří urychlit. „Jakmile ukončíme současné technologické investiční kolo, chceme dát prostor dalším investorům,“ představuje si.

Cookielab už dříve investoval do startupů Actijoy a Mapkey. Agenturu založili tři bývalí kolegové Martin Homolka, Radek Míka a Jakub Kohout, kteří nasbírali zkušenosti v Socialbakers nebo Shipito.

„Začínali jsme sice jako agentura, ale nechtěli jsme dělat jen čistě agenturní vývoj. Chtěli jsme také hledat startupy, se kterými budeme dělat to, co nás baví nejvíc – od začátků stavět firmy a produkty, a to nejen za peníze, ale mít to jako součást vlastního byznysu,“ uvedl už dříve Homolka.