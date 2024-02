Sázka na regionální letiště se Čedoku vyplatila. Loni dosáhl rekordního obratu téměř osmi miliard korun

Uložit 0

Cestovní kancelář Čedok má za sebou nejúspěšnější rok v historii. Loni výrazně překonala i dosud rekordní předcovidový rok 2019 a dosáhla na obrat v hodnotě 7,8 miliardy korun. Růstu napomohlo zařazení nových destinací, návrat na slovenský trh, ale také expanze v regionech celého Česka, na kterou se firma loni ve velké míře zaměřila. Kromě Prahy tak odbavovala cestující i z Brna, Ostravy, Pardubic, Českých Budějovic a Karlových Varů. Nejvíce její klienty lákaly již tradičně Řecko, Turecko, Egypt a Španělsko.

„Od roku 1989 šlo o dosud nejúspěšnější rok Čedoku. Zaznamenali jsme rekordní výsledky, kdy jsme navýšili počet klientů oproti roku 2022 o více než 50 procent a do zahraničí s námi vycestovalo 420 tisíc lidí. Jedním z velkých tahounů našeho růstu byly nové destinace, zlomovým okamžikem byl ale rozvoj nových leteckých spojení z regionálních letišť v rámci celého Česka,“ říká Stanislav Zeman, generální ředitel Čedoku.

V Čedoku loni prodali zájezdy za téměř 8,4 miliardy korun a obrat cestovní kanceláře dosáhl 7,8 miliardy korun. V roce 2022 byl na úrovni necelých pěti miliard, jde tak o navýšení téměř o tři miliardy. U hospodářského výsledku bude nárůst ještě výraznější, jelikož očekávaný zisk společnosti dosáhne 350 milionů korun. Loni byl zisk společnosti kolem 71 milionů korun. Podle Zemana je tak patrné, že se Čedoku podařilo vrátit na růstovou trajektorii a očekává, že letos dosáhne obratu 10 miliard korun.

Foto: Čedok Přehled míst, kam Čedok létá v letošní letní sezóně

Charterové lety pod taktovkou Čedoku mířily v roce 2023 ze všech českých mezinárodních letišť, poprvé také z Českých Budějovic, kde odstartoval provoz v srpnu. Z hlavního města vycestovalo 64 procent klientů, z Brna 18,6 procenta, z Ostravy 7,4 procenta. Češi ale v letní sezóně létali k moři také z Pardubic, které dosáhly podílu tři procenta, České Budějovice pak 1,7 procenta a Karlovy Vary 1,3 procenta.

„Zajímavé je, že z regionálních letišť se více prodávají čtyř- a pětihvězdičkové hotely, než je tomu u odletů z Prahy. U regionů se počet klientů v tomto segmentu blíží téměř 95 procentům. Vysvětlujeme si to tím, že Praha je se všemi možnými spojeními dobře penetrovaná už dvacet let, takže se chování pražských klientů od těch regionálních liší – pro ně je to něco, co v minulosti tak dobře nemohli zažívat,“ dodává Zeman.

Co se nejoblíbenějších destinací týče, celoročně vedlo Řecko, následovalo jej Turecko, Egypt a Španělsko včetně Baleárských a Kanárských ostrovů. Do top desítky se dostaly také dálkové destinace jako Zanzibar, Thajsko nebo Dominikánská republika. Populární mezi Čechy bylo také Bulharsko, Portugalsko zahrnující Madeiru a Azorské ostrovy, ale také Itálie. Skokanem roku se staly Albánie, Černá Hora a Tunisko.

„Loni jsme sledovali několik trendů. Čeští klienti se například vracejí k first minute zájezdům – nárůst oproti stejnému období je v objednávkách na léto 2024 aktuálně 30 procent. Lidé si také rádi připlácejí za komfort v našich dálkových letadlech, a to za prémiovou i byznys třídu na odletech z Prahy i z Brna. Na palubu si také dokupují různé služby, například občerstvení,“ doplňuje Zeman.

Průměrná obsazenost charterů Čedoku dosahovala za celý rok 98 procent, letadla tak létala téměř maximálně vytížena napříč destinacemi. Zájezdy u cestovní kanceláře vybíraly nejvíce páry a rodiny s dětmi, tyto dvě silné cílové skupiny představují 83 procent zákazníků cestovní kanceláře. Přátelé a další skupiny tvořily 15 procent, singles pak dvě procenta.

V roce 2024 představí Čedok v rámci letního letového řádu více než 50 destinací a plánuje poskytnout služby více než 600 tisícům klientů, zimní letový řád představí v druhé polovině dubna. Stanislav Zeman očekává, že k největšímu nárůstu klientů dojde v klasických destinacích, jako jsou Řecko a Turecko, narůstají ale také počty klientů cestujících do Albánie, na Madeiru, do Lamezia Terme či Černé Hory.