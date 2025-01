Sázka na zlevňování vyšla. IKEA v Česku utržila přes 12 miliard, z toho už víc než čtvrtinu přinesl e-shop

To všechno se odrazilo také na celkových výsledcích společnosti za finanční rok, který končil srpnem 2024. Prodeje se ve srovnání s rokem předchozím zvedly o 3,7 procenta a IKEA utržila 12,6 miliardy korun. Významně se na tom podílely online prodeje, ty představovaly více než čtvrtinu z celkového podílu tržeb, konkrétně 27,1 procenta. Přitom v předchozím roce šlo o 24,6 procenta.

Celkem českými prodejnami IKEA v tomto období prošlo 9,2 milionu návštěvníků. Denně tu lidé v průměru koupili osmdesát kuchyní, 284 postelí, 104 pohovek a dva miliony masových či bezmasých kuliček.

Letos se IKEA chystá rozšířit plánovací studia. V současnosti je jedno v Praze na Chodově, v Hradci Králové, Českých Budějovicích a Olomouci. K nim by mělo přibýt ještě jedno, adresa je ale ještě v jednání. Regiony společnost obslouží také v Karlových Varech, kde vznikne nové kamenné výdejní místo namísto mobilního.

V plánu je také investovat do obchodních domů. Po vzoru toho brněnského by i ostatní měly dostat solární panely, tepelná čerpadla a další technologie. Změny by se měly dotknout i výdejních skladů. Zatímco teď je potřeba zajet do obchodního domu, zaplatit a teprve pak si lze jet pro zboží do skladu, nově bude možné obchodní dům vynechat – sklady budou fungovat jako klasická výdejní místa. Novinkou bude také služba Kompass, která se objeví v mobilní aplikaci. Ta zákazníky provede obchodním domem a pomůže najít konkrétní výrobek.

Hlavním tématem pro letošní rok ale bude v modrožlutých prodejnách spánek. S ním souvisí i nový recyklační program – kdo přinese svůj starý polštář nebo přikrývku, dostane slevu na nákup nového vybavení. Ze starých spacích pomůcek se pak stane základ pro výrobu nových.