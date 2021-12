Sběr a analýza tvrdých dat, která ukazují, jak dobře nebo produktivně jsou vykonávány jednotlivé činnosti napříč firmou, což pomáhá manažerům sledovat, co dělají zaměstnanci efektivně, kde mají rezervy a jak se s tím vypořádat. Ještě před několika lety šlo jen o těžce automatizovatelné činnosti, kdy se vedoucí pracovníci museli spoléhat jen na komunikaci, poslední roky však daly vzniknout novému oboru task miningu, který tento problém řeší.

Právě v této oblasti působí tuzemský startup UltimateSuite, jenž firmám dává vhled i díky tomu, že dokáže zpracovat statisíce dat o jednom zaměstnanci denně při práci s různými systémy. Firma pracuje na zakázkách od mezinárodních firem jako Erste Bank, Société Générale nebo T-Mobile a další přichází také ze Spojených států.

„Fungujeme jako takové zrcadlo, které manažerům pomocí tvrdých dat ukazuje realitu práce v jejich odděleních. Otázky, na které také odpovídáme a u nichž navrhujeme řešení, jsou například, jak efektivně pracují vaši zaměstnanci v objednávkovém systému, dělají to všichni stejně, co se zbytečně opakuje, co z toho je nejefektivnější, co z toho se dá zjednodušit a co zautomatizovat,“ popisuje zakladatel UltimateSuite Robert Šamánek.

Robert Šamánek, spoluzakladatel a majitel UltimateSuite Foto: UltimateSuite

Samotný produkt, stejně jako jeho sesterský UltimateRPA zaměřený na obecnější technologii robotické automatizace procesů, do níž se task mining zařazuje, vznikl původně v další Šamánkově firmě StringData. V loňském roce byly oddělené do samostatné entity a právě ta nyní v dobývání trhů získává pomoc investorů.

Investice od tuzemského fondu Tensor Ventures a investora Michaela Rostock-Poplara podle vyjádření UltimateSuite ocenila na deset milionů eur, tedy 250 milionů korun. Zakladatel Robert Šamánek po finančním kole ve firmě drží podíl 92,3 procenta, Tensoru připadá sedm procent a Poplar Rostockovi zbylých 0,7 procenta. Výše investice tedy je přibližně 18,75 milionu korun.

„Podle mě je Robert Šamánek vycházející hvězdou české IT scény. Síla jeho firmy není jenom v tom, že je součástí velmi rychle rostoucího trhu, ale také v tom, že má Robert jasnou vizi a reálný a proveditelný business plán,“ popisuje motivaci investovat Michal Rostock-Poplar.

O potřebě získání dalšího kapitálu na rozvoj včetně potřebného know-how se vstupem na zahraniční trhy a výstavbou partnerské sítě ostatně Robert Šamánek mluvil v rozhovoru pro CzechCrunch v loňském červnu.

„Je relativně snadné najít investora, který má peníze. O něco těžší je najít investora, který má vedle peněz i zkušenosti a kontakty. A podle mě je úplně nejtěžší najít investora, který má peníze, zkušenosti, kontakty, ale také znalost, a tedy i cit pro to, co děláte. Martin Drdul a Roman Smola z Tensor Ventures s Michaelem Rostock-Poplarem jsou přesně takovými investory,“ komentuje Šamánek nyní.