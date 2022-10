Sbohem Fiesto. Ford se loučí s legendárním modelem, který si na nic nehrál a dobře sloužil

Volkswagen má Golf, Škoda Fabii a Ford Fiestu. Řeč je o modelech, které se pro celou řadu rodin staly nepostradatelným členem, které vždy dojely tam, kam měly, do jejich kufru se zázračně vešlo vše, co bylo potřeba odvézt a dětem se staly spolehlivými tutory v jejich řidičských začátcích. Ford však s výrobou Fiesty končí, k čemuž přichystal i dojemné video.

Fiestou Ford reagoval na ropný šok, který v 70. letech nastal. Rozhodl se proto vytvořit kompaktní rodinný vůz s nízkou spotřebou. První Fiesty se dostaly na trh v roce 1977 a velmi rychle se staly jedním z nejpopulárnějších modelů automobilky v evropských státech v čele s Velkou Británií.

Celkem se Fiesta dočkala sedmi generací, přičemž po celém světě bylo prodáno zhruba na 20 milionů jejích exemplářů. Z toho jen pět milionů právě v Británii. Více Ford prodal jen Escortů a zástupců své F-Series.

Důvodem, proč s Fiestou končí, by měl být přechod automobilky k elektromobilitě, přičemž s elektrickou verzí Fiesty modrý ovál nepočítá. Reaguje tak na změnu preferencí zákazníků. „Fiesta byla oblíbenou ikonou a věrným přítelem pro miliony řidičů, vkus se ale mění,“ měl říct britskému deníku The Sun zdroj z automobilky. Podle něj nyní zákazníci preferují SUV vozy, respektive menší crossovery.

Do přechodu k elektromobilitě chce Ford investovat přes 50 miliard dolarů, tedy přibližně 1,2 bilionu korun, a to do roku 2026. Tuto změnu ostatně naznačuje i samotný závěr dojemného videa, které Ford připravil jako rozlučku s Fiestou. Na konci se objevuje model Puma, tedy právě crossover postavený na stejné platformě jako poslední generace Fiesty, který nehlučně vyrazí ven z garáže.

Ford tak jasně naznačuje, že právě Puma bude jednou z elektrických novinek značky. Automobilka chce do roku 2024 nabídnout čtyři nové elektromobily, takže se mimo Pumy dočkáme například i elektrického Focusu. Výroba Fiesty by měla být ukončena příští rok v létě.

