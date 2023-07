Sci-fi Starfield od tvůrců Skyrimu představuje svůj vesmír. Na očekávanou hru lákají tři krátké filmy

Akční hra na hrdiny, v níž navštívíte přes tisícovku planet. Sliby vývojářů z Bethesda Game Studios jsou vpravdě vesmírné, jejich zkušenosti ze Skyrimu, Oblivionu nebo moderních Falloutů značné. Chystaná novinka Starfield tak právem láká pozornost. A ještě více ji získá neotřelým krokem, kdy k dřívějším ukázkám ze hry přidává krátkometrážní animace, které si můžete pustit online a zjistit o Starfieldu něco víc z neobvyklého úhlu.

Vize Starfieldu od studia Bethesda je velkolepá. Ve hvězdoletu budete prozkoumávat galaxii, z kokpitu vyskočíte na povrch planet a vydáte se do akčních přestřelek i k řešení mírovějších úkolů. Postupně budete vylepšovat své schopnosti, vybavení i kosmickou loď. Hra, která vyjde pro PC a Xbox už 6. září, patří k nejočekávanějším titulům letoška. Nyní se originálním způsobem prezentuje trojicí animovaných filmů, které představují její planetární a příběhové pozadí.

Trilogie nazvaná The Settled Systems (tedy Osídlené soustavy) v krátké stopáži a s výraznou stylizací ukazuje život ve vesmíru Starfieldu na třech různých místech. Where Hope is Built a kolonie Akila se svým až starwarsovkým nádechem spíš galaktického zapadákova než kosmické metropole ukazuje, že hvězdné dobrodružství nemusí být nutně epické, ale až prozaicky lidské. A že odměna za dobrý skutek nemusí nutně znamenat vesmírnou měnu.

Supra Et Ultra hlavního hrdinu pozve na planetu New Atlantis – hlavní sídlo civilizovaných kolonií – a do řad vojenské organizace Vanguard, v níž na bojištích budoucnosti naleznete slávu i zisk. Podobná volba bude čekat i na hráče samotné. Starfield se totiž podobně jako dřívější tvorba Bethesdy prezentuje otevřeností nejen v pojetí herní mapy, kterou budete moci s velkou volností prozkoumávat. Ale i v možnosti zvolit si postup příběhem či příslušnost k některému spolku.

Zisk, byť ne nutně veřejná sláva, zřejmě čeká i na protagonistku třetího animovaného snímku The Hand that Feeds, jež se protlouká podsvětím přesně pojmenované planety Neon. Avšak náhodné setkání jí pootevře dveře do mnohem vyšších sfér, které však budou možná ještě nebezpečnější než pouliční zločin. I tím krátký film s nádechem kyberpunku připomíná herní náplň Starfieldu. Zmiňovaná možnost přiklonit se k různým organizacím totiž občas znamená i volbu etickou. Například mezi planetárními piráty a kosmickými kolonisty.

Přes originální nalákání na blížící se vydání Starfieldu nicméně mezi hráči i kritiky zůstává dávka obezřetnosti. Tu vyvolává předchozí portfolio amerických vývojářů. Série The Elder Scrolls, která Bethesdu proslavila, sice patří k nejslavnějším jménům žánru role-playing games, videohry jako Oblivion nebo Fallout 76 nicméně také sužovaly technické nedostatky anebo zaměření na sice velký, ale ve výsledku ne nutně vždy zajímavým obsahem naplněný herní svět.

Starfield navíc už podle dříve zveřejněných informací půjde (tedy spíš poletí!) v podobných šlépějích, ačkoliv fantasy středověk vymění za sci-fi kulisy osídleného vesmíru. Pouze na desetině z více než tisícovky planet, na nichž budete moci přistát, totiž naleznete život. A většina planetárního obsahu byla procedurálně generovaná až s následnými ručními úpravami. Dávka opatrnosti z příliš genericky vypadajícího prostředí na úkor jedinečnosti, ačkoliv na úctyhodném množství planet, tedy je na místě.

Přinejmenším u trojice kolonií vyobrazených v The Settled Systems by se však obavy neměly vyplnit. Za předpokladu, že jejich herní zpracování bude odrážet to animované, nabídne každý ze světů úplně jiný zážitek. Spolu s možností pilotovat různorodé rakety, účastnit se soubojů ve vesmíru i na povrchu planet a volně určovat postup příběhem hry by to i v případě přece jen prázdnějšího zbytku galaxie mohla být pro Starfield ve výsledku nadějná konstelace.

Starfield vychází 6. září na PC a Xbox, kromě standardního nákupu si ho navíc hned v den vydání budou moci užít předplatitelé Game Passu na obou platformách. Na PlayStation od Sony se nicméně očekávaný titul nepodívá. Bethesda už dva roky patří pod Microsoft, jehož zástupci vydání Starfieldu na konkurenční konzole už dříve vyloučili.