Sdílená kola Nextbike v loňském roce téměř zdvojnásobila své tržby. Sází i na menší města

Způsobů, jak se přepravovat po městě, se dnes nabízí celá řada. Od přepravních služeb jako Uber či Liftago přes sdílené skútry a vozidla až po dopravní prostředky spadající do kategorie mikromobility, kterými jsou koloběžky a kola. A právě firmám nabízejícím sdílená kola se daří i u nás, jak ukazují výsledky společnosti Nextbike, která za minulý rok téměř zdvojnásobila své tržby.

Společnost Nextbike vznikla v roce 2017 a o rok později začala své služby nabízet také v České republice, konkrétně v Prostějově, Ostravě a Olomouci. Dnes působí ve 25 městech po celém Česku, kde nabízí přibližně 5 tisíc klasických i elektřinou poháněných kol. A jak ukazují poslední zprávy, o tato kola je zájem.

Po nedávné informaci, že kola Nextbike budou na další dva roky k dispozici obyvatelům i návštěvníkům Ostravy, nyní společnost přináší bližší pohled na čísla, která prozrazují, jak velký je o její služby zájem napříč celou zemí.

Podle firmy do ulic v exponovaných dnech vyjíždí až 10 tisíc kol s logem Nextbike na rámu. Zájem je přitom nejen v metropolích, jako jsou Praha či Brno, ale i ve městech jako Prostějov, kde bylo od března do prosince roku 2020 provedeno více než 67 tisíc výpůjček. V loňském roce zde společnost navýšila počet nabízených kol na 120 kusů a počet výpůjček se od března do srpna zvýšil na více než 69 tisíc.

Rostoucí zájem, který pozitivním způsobem ovlivnila také pandemie koronaviru, však nejlépe dokládají hospodářská čísla společnosti za minulý rok. Během něj mělo Nextbike téměř zdvojnásobit své tržby z 22,83 milionu na 41,27 milionu korun. Společnost v minulém roce navíc vykázala zisk ve výši 1,78 milionu korun, zatímco v předchozím roce zaznamenala ztrátu 3,8 milionu korun.

Foto: Nextbike Kola bikesharingu Nextbike

Růst zájmu o sdílenou mobilitu lze očekávat i nadále, a to i v důsledku vysokých cen pohonných hmot. Ty by mohly některé řidiče přesvědčit k tomu, aby svou každodenní pouť neabsolvovali ve voze, ale dali šanci právě kolu.

Ceny výpůjčky sdílených kol jsou přitom relativně nízké, vždy se však liší město od města a odlišnou cenovou politiku mají nastavenou i jednotliví provozovatelé sdílených bicyklů. Platí však, že část z prvních třiceti minut na sdíleném kole je povětšinou zdarma, případně činí výše výpůjčného pár desítek korun. 30 minut by přitom měla být dostatečná časová rezerva pro většinu uživatelů sdílených kol pro přepravu z místa na místo.

S přispěním ČTK.