Pulp Fiction je dílo, na které může být jeho režisér, legendární Quentin Tarantino, náležitě hrdý. Jedná se totiž o jeden z nejkultovnějších filmů v historii, nabízející nepřeberné množství oblíbených hlášek a originální příběh, který dodnes nemá obdoby. I proto má Pulp Fiction po světě tolik fanoušků. A právě pro ně chystá Tarantino pár exkluzivních virtuálních předmětů.

Slavný americký režisér, který stojí mimo jiné i za neméně úspěšnými filmy jako Osm hrozných, Hanebný pancharti, Nespoutaný Django nebo Tenkrát v Hollywoodu, se hodlá svézt na relativně novém kryptoměnovém trendu NFT a vydá vlastní kolekci digitálních sběratelských předmětů. Nepůjde však o žádné počítačem vygenerované obrázky nebo animace, nýbrž hlavně dosud neviděné záběry právě z Pulp Fiction.

Tarantino jich nabídne konkrétně sedm, nicméně se zatím netuší, z jaké části komplexního příběhu budou, respektive co budou obsahovat. Spolu s tím přihodí do aukce také originální, ručně psaný scénář filmu a exkluzivní audiokomentář, který sám nahrál. Všechny předměty pak nabídne na burze OpenSea, kde se s NFTs obchoduje. Na rozdíl od ostatních děl ale budou speciální i jinak.

Kryptoměnový trend, který zajímá i Hollywood

Ačkoliv se o NFT v kryptoměnových komunitách aktivně mluví již skoro rok, pořád jde o koncept, který mnoho lidí nechápe. Ve zkratce se ale jedná o speciální typ tokenu, kterým se zaopatří konkrétní virtuální dílo, zpravidla obrázek nebo animace. Když si pak daný digitální předmět někdo koupí, stane se jeho jediným, certifikovaným majitelem zapsaným na blockchainu, jakési účetní knize kryptoměnových transakcí. Více se trendu NFT věnujeme zde.

Americký režisér Quentin Tarantino Foto: Cage Skidmore/Flickr / CC

Řada investorů i celebrit vidí v této „novodobé formě umění“ budoucnost, ve které se už teď točí miliony dolarů. A evidentně je mezi nimi i Quentin Tarantino. Ovšem namísto toho, aby svá exkluzivní NFTs nabídl veřejně, respektive na blockchainu etherea, uvede je na takzvané The Secret Network. To je typ blockchainu, který upřednostňuje soukromí majitelů.

V praxi to tedy bude znamenat, že jeho virtuální díla budou viditelná pouze jejich vlastníkům, tedy lidem, kteří si je koupí. Nikomu jinému. Standardně jsou totiž NFTs viditelná pro každého a hraje se jen o to, kdo je jejich certifikovaným majitelem. The Secret Network toto mění, čímž se vlastnictví předmětů stává znovu něčím exkluzivnějším.

A podle všeho je na co se těšit. Vedle dosud neviděných scén totiž Quentin Tarantino nabídne nejen psané poznámky k filmu, které prý sestavoval zhruba sedm měsíců, ale také svůj komentář, jenž má podle prohlášení odhalit tajemství o snímku a jeho tvůrci. Co to bude, se dozví jen vybraní, a to už během tohoto měsíce. Přesný termín dražby se ale zatím neví.

Zdaleka ale nejde o jedinou světovou celebritu, která kryptotrendu NFT propadla. Je mezi nimi i třeba zpěvák The Weeknd, rapper Eminem nebo legenda devadesátkové americké hiphopové scény Snoop Dogg, jenž na sebe před nedávnem prozradil, že je tajemným sběratelem NFTs.