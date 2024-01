Sedmý symbol zadán! Hvězdná brána je zpátky ve videoherní podobě po vzoru slavných Commandos

Uložit 0

Koho tato zpráva nezasáhne silou energetického náboje z tyčové zbraně, je šolva. Tedy zrádce. Filmová, ale především seriálová Hvězdná brána je fenomén, který v mládí určoval odpolední program mnohým dnešním pozdním dvacátníkům až čtyřicátníkům. Populární sci-fi se ale dlouho ne a ne dočkat zajímavého videoherního zpracování. Čekání je konec, právě vyšla izometrická strategie Stargate: Timekeepers.

Formát Hvězdné brány si o herní zpracování přímo říká. Obvykle čtyřčlenný tým prochází titulní bránou (znalci vědí, že se jí říká šapa’áj) na jiné planety, kde odhaluje tajemství jiných civilizací, řeší zapeklité diplomatické situace, pseudovědecké problémy i souboje s nepřáteli. Obvykle s Goa’uldy, zlými symbionty zneužívajícími své schopnosti, aby se pasovali do role bohů známých i z lidské mytologie. Stargate: Timekeepers tento dosud seriálový scénář mění do videoherní podoby ve verzi pro počítače.

Titul od studia Slitherine, které bude příznivcům žánru strategických her známé díky sériím Field of Glory, Panzer Corps nebo Warhammer 40,000: Gladius či Armageddon, si našel i solidní herní inspiraci. Hratelností má nejvíce připomínat oblíbené Commandos, tedy přemýšlivou a taktickou hru, kde nejde o vytrénování gigantické armády, ale o chytré využití zvláštních schopností hrstky vojáků. Takže podobně, jako je tomu v televizní Hvězdné bráně.

Na tu Stargate: Timekeepers dokonce i příběhově navazují, děj hry pokračuje po konci 7. řady milovaného seriálu – mimochodem, před dvěma lety Hvězdná brána oslavila 25 let od premiéry. Dobrodružství vaší jednotky tak začne v bitvě o Antarktidu, kde se v roli velitelky Evy McCainové postavíte po bok Jacka O’Neilla a dalších členů týmu SG-1 v boji s flotilou falešného boha Anubise.

Na GOGu, Steamu a Epicu právě vyšla první část Stargate: Timekeepers za cenu kolem sedmadvaceti eur, což odpovídá asi 670 korunám. Na tu druhou si zájemci budou muset ještě počkat, vyjít má však ještě letos. Svůj tým provedete celkem čtrnáctkou misí, v nichž se ve vašem týmu kromě ostřílené vojačky a velitelky McCainové objeví hbitý odstřelovač Max Bolton, špión a expert na mimozemskou technologii Sam Watson a Derreck Harper, medik a operátor dronů.

Co by to však bylo za tým SG, kdyby se k vám nepřidal i zástupce rasy Jaffů? V seriálu to byl Teal’c, jehož „indeed“ neboli „vskutku“ patří k ikonickým hláškám z Hvězdné brány. Ve hře bude ve vašem týmu A’ta. Na rozdíl od seriálového bojovníka však půjde o mrštného zloděje specializovaného na boj zblízka. Zajímavou zprávou pro znalce zdrojového materiálu je i identita další posily – Xugga je Unas, tedy mocný a silný mimozemšťan.

Právě s jeho lidem budete ve Stargate: Timekeepers navazovat spojenectví, do toho bude vaším úkolem pomáhat Jaffům při jejich povstání proti zotročujícím Goa’uldům. To vše s taktickou opatrností, plánováním a promyšleným postupem jednotlivými herními úrovněmi. Podobně jako ve zmiňovaných Commandos či v jejich novějších pokračovatelích, jako je série Desperados nebo Shadow Tactics: Blades of the Shogun.

Hvězdná brána původně vznikla jako sci-fi film Rolanda Emmericha, ještě větší popularitu získala díky stejnojmennému seriálu a několika jeho spin-offům v čele s Atlantidou. V minulosti se dočkala pár herních zpracování, ale ta hrstka, která nebyla zrušená ještě před vydáním, nijak valný úspěch nezaznamenala.