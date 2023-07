Šéf Linetu koupil podíl v českém startupu, který pomáhá nemocnicím s daty a lepší péčí

Životopis Tomáše Koláře není složité si zapamatovat. V roce 1994 nastoupil jako marketingový ředitel do společnosti Linet Zbyňka Frolíka a působí v ní dodnes. Postupně se vypracoval až do role výkonného ředitele celé skupiny, která patří k největším výrobcům nemocničních lůžek na světě. Teď chce své zkušenosti ze světa zdravotnictví zužitkovat také jinde, a proto se rozhodl investovat do českého startupu Datlowe. Jeho technologie pomáhá monitorovat výskyt nemocničních infekcí, zlepšovat zdravotní péči a rozšiřuje se v nemocnicích v Česku i v zahraničí.

Naposledy se firma, kterou v roce 2014 založil Jakub Kozák, pochlubila některými údaji o sobě na začátku letošního roku. Tehdy uvedla, že její technologii si doposud pořídilo celkem 23 českých nemocnic a je nasazena u téměř osmi tisíc lůžek akutní i následné péče. Využívají ji například Krajská zdravotní (holding nemocnic v Ústeckém kraji), Nemocnice Havířov či Nemocnice Jihlava, která technologii implementovala jako vůbec první v České republice. Datlowe má mít první zákazníky také v Rakousku a na Slovensku.

Nástroj, který Datlowe vyvinul pro nemocniční personál, se jmenuje Haidi a shromažďuje data z veškeré zdravotnické dokumentace a následně je interpretuje do podoby přehledu možných rizik způsobených infekcemi. Například takzvané nozokomiální nákazy jsou obvykle spojeny s častými rezistencemi vůči klinicky používaným antibiotikům, a tedy s náročnější a nákladnější léčbou. Haidi odhalování těchto rizik automatizuje a má podle svých tvůrců šetřit při detekci nemocničních infekcí až 60 procent času a o 80 procent zlepšuje přehled o jejich výskytu.

Dlouholetý šéf Linetu Tomáš Kolář do firmy vstupuje coby soukromý investor. Podle obchodního rejstříku v Datlowe získal osmiprocentní podíl, výši investice oficiálně komentovat nechce. Zdravotnický startup zatím své hospodářské výsledky za rok 2022 nezveřejnil, v roce 2021 byl při tržbách ve výši 8,7 milionu korun ve ztrátě přesahující dva miliony korun.

S ohledem na rostoucí počet klientů, typ byznysu, v němž se Datlowe nachází, a standardní ocenění na trhu mohl podle odhadů CzechCrunche Kolář za svůj podíl zaplatit řádově střední stovky tisíc eur. Největším akcionářem s 58 procenty zůstává spoluzakladatel Tomáš Jelínek. Pětinu ve firmě drží výkonný ředitel a spoluzakladatel Jakub Kozák. Zbylých 14 procent patří soukromému svěřenskému fondu TSJF, jehož zakladatelé i obmyšlení nejsou veřejně známí.

Expertiza nového podílníka Tomáše Koláře, který se skupinou Linet prodává specializovaná nemocniční lůžka do 120 zemí světa, má Datlowe pomoci s identifikací potřeb zdravotnických zařízení a zdravotníků samotných i s globální strategií expanze na další trhy. „Vstup nového společníka je pro nás důležitý milník. Pomůže nám nadále rozvíjet technologii Haidi a rozšiřovat naše produktové portfolio. Věřím, že zkušenosti Tomáše Koláře se zdravotnickými technologiemi a světovými trhy nám pomohou překročit další hranici,“ říká šéf Datlowe Jakub Kozák.

„Zdravotnictví bude v příští dekádě procházet digitalizací. Skutečnost, že si technologie Haidi získala mezi českými lékaři a dalšími specialisty takovou reputaci, je pro mne známkou toho, že její další vývoj má velký potenciál. I proto jsem se rozhodl do firmy sám investovat. Těším se, že si produkty Datlowe najdou příznivce i v dalších zemích, kde budou lékařům pomáhat s interpretací dat a šetřit čas, který budou moci věnovat svým pacientům,“ doplňuje dvaapadesátiletý Tomáš Kolář.