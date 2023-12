Šéfoval značce O2, pracoval pro řadu korporací i startupů. S novým projektem dělá anticonsulting

Uložit 0

Sám dříve dlouhá léta působil jako marketér a konzultant řady nadnárodních korporací u nás i v zahraničí. V životopisu Milana Šemeláka tak svítí pracovní pozice jako chief brand officer v českém operátorovi O2, šéf strategie vývojářského studia STRV či poradce představenstva logistického Shipvia i kuchyňských doplňků Potten & Pannen. Nyní se ale nejvíc věnuje svému vlastnímu projektu Stage on Mars, který pomáhá nalézt správný směr firmám i lidem v osobním životě.

Šemelák si při vysvětlování, co se svým projektem dělá, pomáhá příměrem s „anticonsultingem“. Má jít o metodu práce s lidmi a firmami, která účastníky inspiruje k tomu, aby si kladli správné otázky, přebírali odpovědnost za své činy a našli v sobě nové perspektivy. Jednotlivé otázky přitom mění v hry, čímž vzniká kreativní prostor.

„Všichni chtějí inovovat, prodávat, přebudovávat. Ale většina vedoucích pracovníků a jejich týmů nedokáže odpovědět na jednoduchou otázku: ‚Kdo vlastně jsme?‘“ přibližuje Šemelák, jehož platformou prošli zástupci firem napříč obory jako Studio Najbrt, Mall TV při přerodu ve Fameplay, MSD, DNAnexus, Atairu a také management slovenského O2.

Foto: Stage on Mars Podnikatel David Vais

Netradiční forma sebevzdělávání a „antikonzultace“ zaujala i podnikatele Davida Vaise, jehož společnost Logport se zabývá budováním sítě multifunkčních komerčních zón a oživováním nevyužívaných brownfieldů – například takzvané Poldovky v Kladně. Do projektu Stage on Mars vkládá dvacet milionů korun, což mu má poskytnout dostatečné zázemí v horizontu dvou let. S dalšími jednotkami milionů se pak počítá pro digitalizaci projektu.

„Mojí osobní vizí a životním posláním je vytvářet přidanou hodnotu ve všem, co dělám, a zároveň se tím bavit. Motivací tedy nejsou peníze, byť to možná někomu vyzní jako klišé. Necítím se pouze jako investor, ale i někdo, kdo poskytl Stage on Mars finanční zázemí pro další růst,“ komentuje Vais svůj krok spojit síly s projektem jinak vzdáleným jeho podnikatelskému zaměření.

A přiznává, že by do projektu nevstoupil, kdyby si sám Stage on Mars na vlastní kůži nevyzkoušel. Opakovaně. „I zdánlivě naprosto nepodstatné téma, které řeší někdo jiný, vám dokáže během deseti minut otevřít perspektivy, které můžete aplikovat na velmi podstatná témata právě pro vás. Přirovnal bych to k bezedné kapesní příručce, která vám dá na jakékoliv téma, které v sobě řešíte, různé pohledy, a vy si pak můžete vybrat, jak se rozhodnete,“ komentuje a dodává, že metodu Šemeláka vyzkoušel i přímo v Logportu.

„Velmi kriticky nám to ukázalo, jak na tom firma, co se týče vedení, vlastně je. Kde by se to dalo zlepšit a co je potřeba velmi rychle změnit,“ přiznává Vais, jenž ve Stage on Mars nyní drží téměř poloviční podíl a ze své pozice se snaží být „co nejrozumnější hlavou“ s přesahem do obchodních věcí, budování týmu a fungování procesů. Zatímco Šemelák je „srdcem projektu“. Jejich společným cílem je teď prorazit v digitálním prostoru, a dostat tak Stage on Mars k co nejvíce lidem.