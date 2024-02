Sekáčová revoluce. Majitelé obchodu 1981 mění vnímání módy z druhé ruky, brzy nabídnou i festivalový merch

Uložit 0

Když se řekne second hand, mnozí si vybaví obří ošumělý prostor plný stojanů na oblečení a stolů prohýbajících se pod množstvím zmačkaných košil, kalhot, bund a triček. Před šesti lety se ale Barbora Vilišová a David Homola, kteří měli zkušenosti z módního světa a marketingu, rozhodli, že začnou v Česku měnit vnímání oblečení z druhé ruky. Jejich second hand 1981 má zázemí v prostorách v pražském Karlíně na 500 metrech čtverečních, vytvářejí vlastní kolekce s hudebníky či umělci a mají v plánu svůj přístup k udržitelné módě začít šířit také na festivalech a za hranicemi. V loňském roce se přiblížili k obratu 20 milionů.

Když se v roce 2017 Barbora Vilišová a David Homola rozhodli, že začnou provozovat tak trochu jiný second hand, byli v českém kontextu průkopníci. Zaměřili se na kvalitnější módní kousky, které předtím, než je dostali k zákaznicím a zákazníkům, vyprali a vyžehlili. Až poté je nafotili na e-shop a vystavili v kamenné prodejně v pražských Nuslích. A i když to možná nezní jako raketové inženýrství, v českém secondhandovém odvětví šlo tehdy o nový přístup.

„I díky tomu jsme se rychle dostali do povědomí zákazníků. Byli jsme jedni z prvních, kdo to začali dělat ve velkém. Pořádali jsme prodejní pop-upy, ze kterých jsme ale udělali akci, kde si lidé mohli dát také něco dobrého k jídlu a pití. Získali jsme tak hodně stálých zákazníků a to je velká výhoda, kterou máme oproti konkurenci. Té je strašně moc a pořád přibývá, takže kdybychom začali dnes, už by to možná tak dobře nešlo,“ říká Barbora Vilišová.

Foto: 1981 Loni se zázemí 1981 přesunulo do Karlína

Základna second handu 1981 byla dlouho v Nuslích, kde probíhalo veškeré třídění oblečení, praní, sušení, žehlení i následný prodej a expedice objednávek přes e-shop. Jenže s tím, jak poptávka rostla, rostla i potřeba přestěhovat se do většího – což se podařilo na začátku loňského roku, kdy se celý podnik přemístil do Karlína. Barbora i David se shodují, že by jim ale bývalo prospělo, kdyby to bylo mnohem dříve.

„Kapacita nám už dlouho nestačila a jeli jsme na doraz. Když jsme našli prostory v Karlíně, věděli jsme, že bude nutná jejich rekonstrukce, ale mysleli jsme, že bude trvat tři měsíce. Nakonec trvala rok, během kterého jsme to museli nějak zvládat v Nuslích,“ vypráví David Homola. Po dlouho vyhlíženém stěhování na Prahu 8 zůstal v Nuslích pouze obchod. Pro celý tým 1981 s tím přišla výrazná úleva a navíc také zefektivnění celého provozu.

Karlínský prostor má totiž plochu 500 metrů čtverečních a kapacitu na zpracování deseti tun oblečení měsíčně. Pořídili do něj velké průmyslové pračky a sušičky, mají v něm dostatek prostoru na žehlení i focení a také nákladní výtah, kterým lze pohodlně přesouvat oblečení. Toho sem aktuálně chodí asi čtyři velké palety měsíčně, jedna přitom váží půl tuny až osm set kilo. I při tak velkém objemu stále platí, že každý kousek zkontrolují, vytřídí a postarají se o to, aby se k lidem dostalo v nejvyšší možné kvalitě.

„Výhodou je, že tady máme i vlastní švadleny, které mohou oblečení upravit, přešít, zkrátit. Snažíme se, abychom měli naprosté minimum odpadu. Navíc tady konečně máme možnost se ve větší míře zaměřit na tvorbu vlastních kolekcí, které vznikají ve spolupráci s umělci, designéry či hudebníky. Vždy jde jen o několik málo kousků, které jsou samozřejmě podstatně dražší oproti klasické nabídce,“ přibližuje Vilišová.

Poslední taková kolekce vznikla pod taktovkou umělce Jana Bicana, který si vzal do parády bílé košile a „workers“ bundy, jež se potiskly jeho autorskou kresbou Panny Marie. Spolupracovali ale také s hudebním duem Emma Smetana a Jordan Haj, se zpěvačkou Aiko, módním návrhářem Danielem Folklorem a důležitý zářez má second hand také díky kolekci, která vznikla pro Red Bull.

Nadto letos podnik spolupracuje s Letní scénou Musea Kampa, pro kterou připravuje speciální kolekci k divadelní hře Forman. Navrhují ji podle oblečení, které známý český režisér Miloš Forman nosil – půjde tak především o různě upravené kožené bundy nebo flanelové košile. A také mezi svoje aktivity přidají merch pro hudební festivaly.

Foto: 1981 / Jan Bican Před nedávnem představil second hand kolekci ve spolupráci s Janem Bicanem

„Aktuálně máme v řešení merch s jedním velkým českým hudebním festivalem, kde budeme mít i stánek s oblečením. Zatím nemůžeme prozradit, o který festival jde, ale nechtěli bychom skončit jen u jednoho. Máme velkou radost z toho, že i na tak velkých akcích začínají organizátoři přemýšlet nad tím, že raději potisknou secondhandové kousky, než aby kupovali tisíce nových triček, mikin a podobně,“ říká Homola.

Součástí plánů pro letošní rok je také hledání místa pro další obchod. Ten stávající v Nuslích je totiž pro mnoho lidí příliš z ruky, Barbora Vilišová navíc dodává, že jej velmi často navštěvují turisté. Se second handem by jim tak chtěli jít více naproti, proto se snaží najít vyhovující prostory v centru Prahy. Skloňují také možnost, že by obchod otevřeli v Karlíně, kde také pořádají různé eventy, ale i lekce jógy nebo tance.

„Chceme také letos ještě více šlápnout do pop-upů, a to i v zahraničí. Loni jsme zkusili Lipsko a měli jsme od lidí super odezvu, jelikož tam nejsou zvyklí na tak nízké ceny a neznají ani to, že by bylo oblečení z druhé ruky pěkně vyžehlené a srovnané. Chtěli bychom zkusit Berlín a Vídeň, větší okolní města. V Bratislavě už nyní začínáme spolupracovat s kamenným obchodem, který shromažďuje více udržitelných značek, takže si vyzkoušíme, jak to bude fungovat,“ poodhaluje další plány Homola.

Foto: 1981 Po Nuslích plánují Homola a Vilišová otevřít další prodejnu

Možností má podnikavá dvojice spoustu a shodně přiznává, že loni nezbývala kvůli stěhování do Karlína kapacita na jejich realizování, obratově tudíž rostli v porovnání s předcházejícím rokem spíše pomaleji a přiblížili se ke 20 milionům korun. David Homola vysvětluje, že šlo spíše o organický než jakkoliv řízený růst. Od letošního roku si ale slibují, že se jim podaří zvýšit obrat zásadnějším způsobem. V současnosti ani nestíhají naplno uspokojovat poptávku.

„Stále také řešíme, jak využít náš stávající prostor na maximum. Loni jsme se věnovali hlavně optimalizaci, letos to budeme moci celé ještě posunout. Můžeme tady udělat obchod s kavárnou, máme tady vždy k ruce švadlenu, takže by nám sem lidé mohli nosit oblečení, které chtějí zkrátit, zašít či nějak jinak upravit, mohla by tady být i prádelna a čistírna. To jsou všechno možnosti, o kterých se bavíme, ale uvidíme, jakým směrem se to bude vyvíjet,“ uzavírá Homola.