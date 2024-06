Sen se rozplynul. Yemi A.D. nebude druhým Čechem ve vesmíru, odvážná mise byla zrušena

Uložit 0

Byl vybrán z více než milionu zájemců a měl jedinečnou šanci stát se druhým Čechem ve vesmíru, respektive vůbec prvním vesmírným turistou z Česka. Na let k Měsíci se český kreativec a choreograf Yemi A.D. připravoval dva roky, teď se mu ale sen – stejně jako zbytku členů jeho posádky – rozplynul. Očekávaná vesmírná mise s označením dearMoon, kterou financoval a organizoval japonský miliardář Júsaku Maezawa, byla oficiálně zrušena.

Na papíře šlo vskutku o zajímavý plán. Ačkoliv už nejsou lety do vesmíru díky firmám jako SpaceX tak extrémně vzácné, tak když je v hlavní roli posádka složená z civilistů, nikoliv zkušených a dlouhodobě trénovaných astronautů, jde o lákavou příležitost ke sledování. Chystal to projekt, který si vysnil miliardář Júsaku Maezawa, mimo jiné zakladatel Zozotownu, největšího módního e-shopu v Japonsku.

Pojmenoval ho jako dearMoon a jeho cílem bylo vybrat několik talentovaných osobností z celého světa, které by účast v této unikátní misi okolo Měsíce mohly zúročit a prostřednictvím své tvorby napomoct k rozvoji lidské společnosti. Pracovalo se na něm od roku 2018. Zájem projevilo přes milion lidí z více než dvou stovky zemí – a štěstí se usmálo i na českého zástupce, multidisciplinárního umělce Yemiho A.D.

Rozhodnuto bylo koncem roku 2022, od té doby se všichni členové posádky připravovali na start, který měl nejprve proběhnout loni. V ten moment se ale zřejmě projevily první problémy – let byl odsunut na neurčito a nikdo pořádně nevěděl, kdy k zahájení mise dojde. A jak se ukazuje, právě odsun bez jasného harmonogramu měl být tím hlavním důvodem, proč byl vesmírný výlet nakonec nyní zrušen.

Foto: Archiv Yemiho A.D. Yemi A.D.

„Maezawa s těžkým srdcem učinil rozhodnutí projekt zrušit. Všem, kteří tento projekt podporovali a těšili se na něj, se omlouváme,“ stojí v tiskové zprávě iniciativy dearMoon. V ní je dále uvedeno, že ačkoliv let do vesmíru neproběhne, všichni členové štábu by měli pokračovat ve svých činnostech ohledně „vyzývání sebe samých ve svých oborech“. Co konkrétně to znamená, není známo.

I když to byl právě osmačtyřicetiletý Maezawa, který měl podle oficiálních informací projekt zrušit, lze se domnívat, že v tom sehrál roli i Elon Musk, mimo jiné zakladatel vesmírné společnosti SpaceX, s níž měla mise proběhnout. Na členy posádky totiž čekala Starship, dosud největší a nejvýkonnější raketa, kterou SpaceX vyvíjí. Ta se ale stále potýká s více či méně závažnými problémy, což mohlo start také ovlivnit.

K nešťastné zprávě se vyjádřil i samotný Yemi A.D. na svém Instagramu, který by se býval stal druhým Čechem ve vesmíru a vůbec prvním českým vesmírným turistou. „Vždy jsem chtěl být na své životní cestě otevřený. Proto tu dnes sedím s vámi, abych se podělil o smutné zprávy. Mise dearMoon byla zrušena. Rozhodl se ji ukončit Júsaku Maezawa,“ říká v prvním ze čtyř videí, které na téma této vesmírné iniciativy vydal.

„Když jsem se přihlásil na tuto misi, chtěl jsem dokázat, že dnes nezáleží na tom, kde začínáte svou cestu, ale kam směřujete. Chtěl jsem ukázat, že můžete dokázat cokoliv, co si představíte. Že nic není nemožné,“ pokračuje známý český choreograf a vysvětluje, že i když šestidenní výlet do vesmíru nevyšel, minimálně mu to přineslo nové zážitky z příprav a zkušenosti. „Změnilo mi to celý život,“ dodává.

V návaznosti na to zmiňuje i svůj vlastní projekt zvaný Moonshot, v rámci něhož hledá mladé talentované inovátory, kteří mají inovativní nápady a chtějí s nimi prorazit do světa. A byť vznikl dříve, než Yemi A.D. vůbec věděl, že poletí do vesmíru, právě jeho účast v misi dearMoon pomohla projekt posunout a zviditelnit po celém světě. Uvádí, že dnes má Moonshot komunitu v osmdesáti osmi zemích.

„Vesmírná mise dearMoon mi dala něco, co už mi nikdo nevezme. Dala mi sílu nebát se velkých snů, dala mi ještě více odvahy jít vstříc nečekaným šancím a přivedla mi do života nové přátele,“ říká v posledním videu na Instagramu a odkazuje mimo jiné na devět dalších členů posádky, mezi nimiž byl i slavný DJ Steve Aoki, tvůrce youtubového kanálu Everyday Astronaut Tim Dodd nebo dokumentarista Brendan Hall.

„A co teď? Udělám to, co ve chvílích nejistoty vždy dělám. Budu věřit své tvorbě a umění, ať mě zavede k novému cíli. Ať už to bude další kosmické dobrodružství, učení humanoidních robotů řečí těla nebo budování Moonshotu v Africe,“ zakončuje Yemi A.D.