Raketa Starship se poprvé dostala do vesmíru. Těsně před koncem letu s ní SpaceX ztratilo kontakt

Do třetice všeho dobrého. To si mohou po dnešku říkat raketoví inženýři v texaském městě Boca Chica ze společnosti SpaceX. Obří raketa Starship totiž po dvou neúspěšných pokusech odstartovala na oběžnou dráhu Země a dostala se do vesmíru. SpaceX za letu sbíralo důležitá data a úspěšně provedlo i několik testů. Inženýři pak s raketou ztratili kontakt v poslední fázi, kdy se vracela do atmosféry nad Indickým oceánem.

Během testovacího letu SpaceX v raketě, která je dohromady se svým boosterem Super Heavy podle serveru Space nejvyšší a nejvýkonnější na světě, úspěšně přečerpalo deset tun kapalného kyslíku, který má velmi nízkou teplotu. Podařilo se také otevřít a zavřít dveře nákladového prostoru. Dalším testem mělo být vypnutí a následný zážeh motorů na oběžné dráze. Tento restart ale inženýři nakonec neprovedli. S raketou ztratili kontakt 49 minut po startu, let měl trvat celkem hodinu a pět minut.

Starship, raketa s cenou 90 milionů dolarů (zhruba dvě miliardy korun), za sebou před dnešním startem měla dosud dvě testovací mise. Takzvanou Kármánovu hranici, na které ve sto kilometrech od zemského povrchu začíná vesmírný prostor, překonala ale poprvé. Cílem v obou předchozích testech bylo vyslat na oběžnou dráhu raketu, která má i s boosterem výšku 122 metrů, oblétnout s její horní částí téměř celou Zemi a přistát v Tichém oceánu poblíž Havaje.

Ani jeden pokus ale nebyl úspěšný. Při prvním letu v dubnu 2023 firma SpaceX po komplikacích raketu záměrně odpálila asi čtyři minuty po startu. Při druhém v listopadu si Starship sice vedla lépe, horní část rakety ale asi osm minut po startu explodovala při vypouštění kapalného kyslíku. SpaceX minulý týden úspěšně dopravila americko-ruskou posádku na Mezinárodní vesmírnou stanici.

Startup Elona Muska podle serveru SpaceNews do programu Starship do konce roku 2023 investoval téměř pět miliard dolarů (115,4 miliardy korun). Raketu hodlá využít americká NASA k návratu lidí na povrch jediné přirozené družice Země v rámci mise Artemis 3. Než se tak ale stane, SpaceX musí dokázat, že jeho zařízení dokáže obletět Zemi. Prodává už také dvě privátní mise kolem Měsíce.