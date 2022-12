Yemi A.D. poletí jako druhý Čech v historii do vesmíru. S japonským miliardářem se vydá k Měsíci

Stane se prvním tuzemským vesmírným turistou a zároveň členem posádky historicky prvního civilního letu k Měsíci. Český multidisciplinární umělec Yemi A.D. by měl zhruba za dva roky nastoupit do rakety Starship vyvíjené společností SpaceX Elona Muska a vedle dalších sedmi tvůrců a členů posádky se podívat do vesmíru. Spolu s ostatními si ho vybral japonský miliardář Júsaka Maezawa. Ten svůj záměr, že se vydá do vesmíru a vezme s sebou zajímavé osobnosti, oznámil před třemi roky s výzvou, aby se lidé do projektu přihlašovali. Sešlo se mu víc než milion zájemců z 249 zemí světa.

Složení posádky dnes oficiálně oznámil samotný Maezawa, který let financuje z vlastních prostředků. Když hledal členy výpravy z řad veřejnosti, vyhlásil velkolepou iniciativu dearMoon, v rámci které oslovil všechny talentované osobnosti napříč kontinenty, které by účast v této unikátní misi mohly zúročit a prostřednictvím své tvorby napomoct k rozvoji lidské společnosti.

„Jsem neskutečně hrdý na to, že mám tu čest reprezentovat mé rodné Česko, Nigérii, ale také LGBTQ+ komunitu a všechny kreativní lidi, které zvu na tuhle vesmírnou cestu se mnou,“ reaguje Yemi A.D. na svůj výběr.

Jeho šanci dostat se do mise už dříve Maezawa naznačil, když ho zaujal natolik, že ho vybral do videa ukazujícího zajímavé kandidáty, kteří se do mise přihlásili. Tehdy ale nebylo jasné, jestli jde o užší seznam kandidátů.

Osm členů posádky rakety Starship plus dva náhradníci prošli náročným, více než rok trvajícím procesem. Vybraní účastníci mise museli podstoupit celou řadu psychologických a zdravotních testů a prohlídek. „Vedl jsem hloubkové rozhovory s každým z kandidátů, ptal se na jejich dětství i na to, proč sní o tom letět do vesmíru a také, jak s touto zkušeností poté naloží. Všichni to jsou neobyčejné osobnosti, kterým nechybí úsměv na tváři,“ popisuje Maezawa.

Sám je zakladatelem jednoho z největších japonských e-shopů Zozotown i vášnivým milovníkem rozličných forem umění. Americký Forbes jeho jmění odhaduje na 1,9 miliardy. Maezawa se v prosinci 2021 stal prvním japonským civilistou, který navštívil Mezinárodní vesmírnou stanici ISS a strávil na její palubě přibližně dvanáct dní.

Kromě Yemiho A.D. se do vesmíru podívá irská fotografka a umělkyně Rhiannon Adamová, americký hudební producent, umělec, módní návrhář a podnikatel Steve Aoki, americký obsahový tvůrce, fotograf, kameraman, hudebník a majitel youtubového kanálu Everyday Astronaut Tim Dodd, americký dokumentarista vyprávějící příběhy ze světa přírody i mimo něj Brendan Hall, britský fotograf a filmař působící na Islandu a na Havaji Karim Iliya, jihokorejský hudebník, oceňovaný filmový herec a vášnivý sběratel umění Choi Seung Hyun a indický profesionální herec a influencer Dev Dushyantkumar Joshi.

Jako náhradnice byly nominovány Američanka Kaitlyn Farringtonová, vítězka zlaté medaile ve snowboardové disciplíně halfpipe na olympijských hrách v Soči v roce 2014, a Japonka Miyu, tanečnice a choreografka.

Pro vyšší dobro

Maezawa už dříve řekl, že posuzoval přihlášky především na základě dvou kritérií – snahy o spolupráci s ostatními členy posádky a o dosažení jakéhosi vyššího dobra. Činnosti zúčastněných umělců by měly při cestě do vesmíru získat nový rozměr a následně pomoci velké skupině lidí zpět na Zemi.

Yemi A.D. dodává, že je účast na projektu vyvrcholením jeho stávajících aktivit, které myšlenkově a tematicky odkazují na mentální i fyzický pohyb a svobodu člověka, jeho limity i překračování hranic planety Země coby součásti vesmíru.

Foto: Archiv Yemi A.D. Kreativec a choreograf Yemi A.D.

Odkazuje tak na hnutí Moonshot Platform, které založil jako platformu pro mladé inovátory, kteří jeho prostřednictvím můžou prosazovat společenskou změnu. To dnes působí celosvětově, v listopadu vyvrcholilo v New Yorku vyhlášením cen pro nejlepší mladé inovátory, jejichž projekty mají pozitivní sociální dopad na společnost. Projekt vzbudil mimořádný ohlas, zájem o spolupráci s Yemim A.D. projevil starosta New Yorku Eric Adams a přinesl také nabídku vystoupit na půdě OSN.

„Júsaku chce, abychom po návratu vytvořili něco, co třeba v důsledku povede ke konci válek a vymýcení násilí nebo navede debatu o klimatické změně novým směrem. Jsem rád, že můžu prozatím reprezentovat Českou republiku a Nigérii alespoň ve zveřejněném videu,“ uvedl už dříve Yemi A.D.

„Moc bych si přál, aby především děti a mladí lidé viděli, že nezáleží na tom, odkud jsi a jak začneš, ale jen na tom, kam se rozhodneš směřovat. Pro mě je tahle šance důkazem, že jediný limit našich snů je jen naše vlastní představivost,“ říká teď kreativec s nigerijskými kořeny.

Jestli se však mise reálně za dva roky uskuteční, není úplně zřejmé. Původní – a ještě ambicióznější – Maezawovy plány hovořily už o roce 2018, poté o roce 2023. Zároveň má jít o jedno z prvních nasazení lodi Starship, která zatím podnikla jen testovací mise.

Při té poslední se loď s pořadovým číslem SN15 odlepila od země loni 5. května, kdy vylétla do desetikilometrové výšky a sama se v pořádku vrátila na zem. Od té doby však SpaceX výrazněji nepokročilo a sám Musk přiznal, že tvorba lodi je natolik velká výzva, že neví, zda ji zvládne. Zároveň úřad omezily počty startů, které může firma z texaského kosmodromu podniknout.

Okružní let kolem Měsíce bude také první komerční misí, kdy by se lidstvo vydalo mimo orbitu Země. Kromě japonského mecenáše a vybraných hostů bude na palubě i nezbytný technický personál sestávající z několika pilotů a mechaniků, celá posádka by tak měla mít zhruba dvanáct členů.