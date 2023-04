Ačkoliv ve vysoce kompetitivním světě streamovacích služeb hraje exkluzivita stěžejní roli, různé spolupráce či prodej obsahu stále představují velkou příležitost. Nabídnout své tituly jinde znamená jednak zvýšení viditelnosti značky, jednak příjmy z jejich licencování. K takovému závěru došel i Apple, který nyní navázal spolupráci s francouzskou prémiovou televizí Canal+. Díky tomu budou moci diváci na její streamovací službě i v televizním vysílání zhlédnout seriálové a filmové hity Applu od Teda Lassa po Tetris, a to také v Česku.

Úzký vztah Canal+ se streamovacími službami není novinkou. Ve Francii mohou jeho zákazníci získat přístup k Netflixu nebo Disney+. Spolupráce s Applem ale má být unikátní. Platící uživatelé platforem francouzské společnosti dostanou přístup ke kompletní knihovně streamovací služby Apple TV+ bez navýšení ceny. Nebude potřeba žádné dodatečné předplatné, a dokonce ani žádná další aplikace. Má vystačit stávající MyCanal.

Vybrané tituly budou moci Francouzi zhlédnout také v lineárním vysílání. Počínaje 20. dubnem se zde začnou objevovat například drama s Jennifer Aniston a Reese Witherspoon The Morning Show, velkolepá adaptace sci-fi Isaaca Asimova Nadace nebo izraelský špionážní thriller Teherán.

Foto: Apple Jennifer Aniston a Reese Witherspoon v seriálu The Morning Show

Canal+ patří k největším evropským firmám v audiovizuálním průmyslu. Provozuje řadu prémiových televizních kanálů, několik bezplatných, streamovací službu nebo má vlastní produkční společnost. V Česku donedávna jako značka nebyl příliš vidět, loni u nás ale spustil sportovní kanál Canal+ Sport lákající třeba na nejvyšší anglickou fotbalovou soutěž Premiere League. Letos pak přibyl Canal+ Action a vlastní videotéka.

Dohoda mezi Applem a Canal+ zahrnuje také Švýcarsko, Česko a Slovensko. Jak bude spolupráce vypadat u nás ovšem zatím není docela zřejmé. Canal+ v Česku operuje primárně prostřednictvím poskytovatele televize Skylink, jehož vlastní. Jeho prémiové kanály jsou ale dostupné i u konkurence, jako je T-Mobile TV. Více informací včetně termínu dostupnosti novinek či oznámení samostatné streamovací služby francouzské firmy by mělo zaznít na konci dubna.

Eddy Cue, šéf služeb v Applu, zdůraznil, že dohoda s Canal+ není krátkodobým způsobem, jak posílit příliv uživatelů k Apple TV+. „Tohle je skutečné partnerství. Není to promo akce a není to jednorázová věc. Je to záležitost na mnoho let a doufám, že to vydrží už napořád,“ řekl Cue pro server Variety.

Samostatně u nás Apple TV+ vyjde na 199 korun měsíčně, takže jeho případné zařazení do jiné služby by pro diváky mohlo být velice lákavé. Zvlášť když nabízí například komediální hit Ted Lasso o dobrosrdečném fotbalovém kouči, mysteriózní protikorporátní sci-fi Odloučení nebo hororově laděné drama Servant. Letos sem zamíří také epické historické drama Napoleon od Ridleyho Scotta a vysoce očekávaný western za 200 milionů dolarů Killers of the Flower Moon od Martina Scorseseho.