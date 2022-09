Původně se projekt Opravárna věnoval především pozáručnímu servisu pro koncové zákazníky. Zakladatel Jan Charvát ale časem zjistil, že záruční servis má mnohem větší obchodní potenciál a svůj byznys tak zaměřil na firmy. Aktuálně jej provádí pro přibližně dvacet společností včetně privátních značek Alzy, Mallu, Decathlonu nebo Bauhausu. Z výrobců jde o Berlin Brands Group, Vivax a nově získal autorizaci pro malé domácí elektro Bosch.

Startup Opravárna teď v takzvaném seed kole od investorů získal téměř milion eur, tedy asi přes dvacet milionů korun. Podpořili jej fondy Purple Ventures, Tilia Impact Ventures, Nation 1 a rodinný trust Martina Ducháčka s názvem DuchaCzech, jehož cílem je pomáhat projektům s pozitivním společenským dopadem. Nynější kolo startup uzavřel zhruba rok a půl poté, kdy do něj vložili andělští investoři asi 3,5 milionu korun.

„Sami tíhneme k tomu věci opravovat, než je vyhazovat. Když se k tomu navíc přidá fungující byznys model, super tým a v čele zakladatel srdcař s velkým zápalem, tak se nám potkalo všechno, co od dobré investiční příležitosti chceme. Rozhodli jsme se, že Repairsys bude další investice, kterou povedeme jako lead investor. Věříme, že Repairsys bude skvělá ukázka toho, jak se dá dělat byznys, ale nezapomínat u toho i na impakt,“ komentuje partner Purple Ventures Jan Staněk.

V současnosti je hodnota firmy podle vyjádření ve vyšších desítkách milionů korun, majoritní podíl si stále drží její zakladatel Charvát. Letos plánuje tržby v nižších desítkách milionů korun, aktuálně roste kolem pěti až deseti procent měsíčně a v zisku se kvůli velkým investicím zejména do IT plánuje přehoupnout nejdřív za dva roky.

Získané peníze půjdou do projektu Repairsys, který se zabývá především záručním servisem pro B2B zákazníky, vývojem vlastního softwaru a datově analytických modulů například pro výpočet CO2 firem. „Díky orientaci na záruční servis pro výrobce, dovozce a prodejce se nám daří rychle růst a o našich vizích jsme přesvědčili významné investory, kterým tímto děkuji za důvěru. Jejich peníze použijeme na další zlepšování servisních služeb a také pro vývoj IT,“ popisuje Charvát.

„Kromě vlastního zakázkového systému chystáme pro firmy možnost na základě dat o výrobcích dodaných na trh spočítat jejich opravitelnost. Poskytneme jim cenná ekonomická data, čímž se jim otevřou prostory pro úspory, nebo jim spočítáme ekologickou stopu,“ doplňuje zakladatel Opravárny.

Repairsys jako servis pracuje ve dvou módech. Po České a Slovenské republice má kolem 120 nasmlouvaných techniků, kteří jezdí opravovat větší a těžší výrobky přímo k zákazníkům. Kromě toho nyní otevřel velkokapacitní moderní servisní halu u Českého Brodu s kapacitou tisíců zakázek měsíčně, kam sváží na opravu menší výrobky z České republiky, Slovenska a regionu střední a východní Evropy. Dále nedávno Opravárna založila pobočku v Rakousku a postupně expanduje také do Německa. Charvát však přiznává, že tyto kroky nejdou úplně podle plánu.

Opravárna se řídí zásadami cirkulární ekonomiky a opravou rozbitých výrobků přispívá k lepšímu životnímu prostředí.

„Jde to velmi pomalu. Když nepočítám Slovensko, které funguje dobře, tak přímou expanzí, tedy existencí entity v dané zemi, chystáme vstoupit do Rakouska a Německa. Nicméně jen založení Repairsys GmbH trvá kvůli administrativním procesům už čtvrtý měsíc. Na konci září bude snad konečně založeno. Bez existence GmbH se s vámi v Rakousku nikdo nebaví, čili tady jsme několik měsíců za plánem,“ popisuje Charvát.

Pomalejší rozjezd jej však neodrazuje od dlouhodobě vytyčeného cíle – stát se do tří let špičkou svého oboru na evropské úrovni. Toho chce dosáhnout kombinací kvalitního servisu, špičkového IT včetně datové analytiky a důrazem na environmentální dopady. „Toto spojení je v evropském regionu ojedinělé. A samozřejmě také díky důvěře investorů, díky kterým se daří rychle růst a škálovat,“ doplňuje.

„Velké množství výrobců řeší záruční reklamace poskytnutím nového výrobku, místo toho, aby se snažili maximalizovat životnost již vyrobeného. RepairSys chce na své cestě tento neduh dále odstraňovat a omezit zbytečné plýtvání materiály. Mám obrovskou radost, že můžeme RepairSysu na této cestě pomoci,“ komentuje investici fond Tilia Impact Ventures.

„Opravárna se řídí zásadami cirkulární ekonomiky. Opravou rozbitých výrobků, které by v mnoha případech zbytečně skončily mezi odpadem, přispívá k lepšímu životnímu prostředí. Navíc dává šanci přivýdělku komukoliv, včetně hendikepovaných,“ dodává další z investorů Martin Ducháček.