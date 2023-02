Sestřelení tentokrát nebylo potřeba. Nad New Yorkem se poprvé prolétl futuristický létající taxík

Letoun Alia, který by měl brzy začít přepravovat pasažéry nad New Yorkem

Spojené státy v posledních dnech řešily hned několik neidentifikovatelných vzdušných objektů, které se vznášely nad jejich územím. Zatímco čínský špionážní balón a další létající předměty musely stíhačky letectva sestřelit, v případě zvláštního objektu nad New Yorkem nebylo nic takového zapotřebí. Vůbec poprvé se tu totiž představil elektrický vzdušný taxík, kterých by brzy nad městy, jako je právě americká megapole, mohly létat desítky.

Věk létajících taxíků poháněných silou elektřiny pomalu ale jistě začíná, jak dokazuje stále více letových zkoušek těchto strojů schopných kolmého vzletu i přistání. Jeden takový test se v těchto dnech odehrál i nad letištěm Westchester v oblasti New Yorku, tedy vůbec poprvé na místě, kde lze v budoucnu očekávat nasazení takovýchto strojů ve velkém.

New York je pro vzdušné taxíky přesně tím prostředím, pro které jsou vyvíjeny. Vysoká koncentrace lidí, hustý provoz a častá potřeba přepravit se rychle z centra na letiště, to jsou jasné důvody, proč právě zde dává tato forma pohybu naprostý smysl.

Myslí si to i společnost Beta Technologies sídlící ve Vermontu, která řeší spolupráci s dopravcem Blade Air Mobility. Ten zprostředkovává alternativní leteckou dopravu ve městech v USA, Kanadě, Indii i Evropě. Domovskou základnou společnosti je ovšem New York, a právě na jeho území má v plánu rozjet provoz nezvykle tvarovaného elektrického letounu od Beta Technologies, jenž našel inspiraci v ptačí říši.

Tvar stroje pojmenovaném Alia, na jehož vývoji pracují inženýři společnosti již tři roky, se inspiroval u rybáka dvouocasého. Důvodem je schopnost tohoto ptáka cestovat na dlouhé vzdálenosti a migrovat do všemožných koutů Země.

Foto: Beta Technologies Elektrický letoun Alia s kolmým vzletem a přistáním

Jak se stroji daří ve vzduchu, bylo otestováno během vůbec první takové zkoušky na území New Yorku. Test dopadl podle očekávání, a tak je nasazení letounu do ostrého provozu opět o něco blíž. Blade Air Mobility má v úmyslu pořídit až 20 kusů Alie, které bude provozovat nejen v New Yorku, ale i v dalších městech ve Spojených státech. Mimo to má v plánu od Beta Technologies odebírat také jejich nezbytnou infrastrukturu pro provoz takových letounů, jejíž součástí budou i nabíjecí stanice a prostor pro odpočinek pilotů.

Společnost vyvinula celkem dvě verze letounu, první má za úkol převážet náklady, druhá pasažéry. Elektrický pohon nabízí stroji schopnost doletět na vzdálenost až 460 kilometrů, přičemž nabíjení baterií by mělo zabrat zhruba 50 minut. Letoun navíc přináší naprosto tichý chod, takže nebude město zanášet hlukem, jako se tomu děje nyní u helikoptér, které Blade Air Mobility k transportu svých zákazníků využívá nejčastěji.