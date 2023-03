Severočeský výrobce skla Klimchi bojuje s krizí po svém. Namísto propouštění šlape do výroby

Vyšroubované ceny plynu v uplynulých měsících zatopily celé řadě českých sklářských značek. Přesto se ale najdou výjimky, které dokazují, že i v krizi se dá růst. Raději než propouštět a prudce zdražovat se Lukáš Klimčák se svou sklářskou značkou Klimchi rozhodl šlápnout do produkce a dostat se letos na rekordní obrat.

Lukáš Klimčák je ve sklářském světě tak trochu úkazem. Svou značku založil v roce 2019 po návratu ze studií na prestižní londýnské univerzitě, kde studoval světelný design. Ve spolupráci s kreativním ředitelem značky Františkem Jungvirtem se zaměřil na výrobu barevného skla, které láká především zákazníky ze zahraničí.

Za první rok své existence dosáhlo Klimchi necelého milionu v obratu, v loňském roce to bylo již 39 milionů korun. V tom letošním by se chtěl Lukáš Klimčák dostat až na 50 milionů korun a potvrzuje tak, že sklu se může dařit i v době, kdy konkurence naopak zhasíná pece a propouští.

Byť se může zdát, že Klimčák rozběhl svůj podnik v ten nejhorší možný čas, opak je pravdou. Pandemie totiž značku nastartovala. „Lidé zavření doma si jednoduše začali více všímat toho, čím jsou obklopeni, a my jsme na to ihned zareagovali investicemi do online marketingu a e-shopu,“ vysvětluje Klimčák.

Foto: Klimchi Barevné sklo je ve světě velkým trendem

Problémům, které na covidovou pandemii navázaly, však již jeho značka neunikla. Byli to právě skláři, koho extrémní zdražování energií zasáhlo plnou silou. Nárůst cen však proběhl také u vstupních materiálů, jako je sklářský písek, potaš, ledek či oxidy kovů, a to o desítky až stovky procent.

Na tyto výzvy se Lukáš Klimčák rozhodl zareagovat nikoliv propouštěním, pozastavováním výroby či razantním zdražováním produktů, ale naopak našlápnutím celé produkce. Začal tak nabízet více produktů s nižší marží. „Ceny našich produktů chceme udržet co možná nejníž a v podstatě docílit vyšších obratů za cenu nižších zisků,“ říká Klimčák s tím, že ke zvýšení cen firma v loňském roce přistoupila dvakrát, míra zdražení se přitom pokaždé pohybovala okolo deseti procent. „Zdražovali jsme však mnohem méně, než o kolik zdražily vstupní materiály,“ dodává zakladatel značky Klimchi.

Dalším způsobem, jak se postavit krizi čelem, je podle firmy uvádění nových kolekcí. „Rovněž se snažíme upevnit naši pozici na trhu a zároveň nacházet nové zákazníky. Navštěvujeme veletrhy, uzavíráme nová partnerství – od letošního roku budeme nově spolupracovat s partnery v Maroku, v Nigérii nebo ve Spojených arabských emirátech,“ vysvětluje Klimčák.

Právě zahraniční zákazníci jsou pro značku těmi nejdůležitějšími. Ostatně z loňských více než 2 600 objednávek putovalo za hranice 97 procent z nich. Barevné sklo je podle Klimčáka za hranicemi aktuálně velký trend a společnosti se daří zákazníky oslovovat prostřednictvím obchodních partnerů, ale i napřímo skrze e-shop.

„Naše sklo prodávají etablované obchody, třeba Liberty v Londýně. A na to jsme pyšní. Každý kus z naší výroby je ručně foukaný a opracovávaný, a proto originál. Nikdy nedostanete úplně stejný výrobek a v tom naši klienti vidí přidanou hodnotu – je to určité spojení s designérem a řemeslníkem, který výrobku propůjčuje část sebe sama,“ dodává Klimčák s tím, že sklo značky bude časem pravděpodobně růst na své hodnotě.

Foto: Klimchi Design skla se inspiruje tradičními tvary, které kombinuje s moderním přístupem

Průměrná cena jedné objednávky se pohybuje lehce nad hranicí tří tisíc korun. Vůbec nejvíce jich míří do Velké Británie, Skandinávie, německy hovořících zemí, ale i USA. Přesto značka v poslední době registruje větší zájem i od zákazníků z České republiky.

„Vztah Čechů k českému sklu se v posledních letech pozitivně mění. Po vzoru zahraničí se u nás lidé učí investovat do designu. Přemýšlí, jaké produkty si pořídí domů, aby jim nejen dobře sloužily, ale navíc dělaly radost,“ popisuje Lukáš Klimčák, jenž název své firmy odvodil ze své dětské přezdívky.

Společnost v současné době pracuje i na své divizi Klimchi Projects. Ta poskytuje osobní servis interiérovým designérům, kdy chce sklo zakomponovat do jejich projektů, a také zpracovává personalizované dárky pro korporátní klienty. Tato služba je k dispozici zákazníkům z Čech i zahraničí. Těm se chce Klimchi více přiblížit také prostřednictvím kamenných prodeje. O jejich otevření společnost uvažuje v Praze a Londýně.