Letošní nabídka ubytování přes Airbnb je extra speciální. Zprostředkovatel krátkodobých pronájmů se spojil se studiem Warner Bros. a nabízí byt známý ze seriálu Sexu ve městě. Lepší reklamu než možnost vyzkoušet bydlení hlavní hrdinky Carrie Bradshaw si ubytovací platforma, ale především chystané pokračování televizního hitu snad ani nemůže přát.

Pronájem bytu ze Sexu ve městě dokonce nebude ani příliš drahý. Luxusní boty Manolo Blahnika, ve kterých hlavní hrdinky prošlapaly šest řad seriálu i dva filmy, by za to určitě nebyly. Právě v takové podobě, v jaké se objevuje v seriálu, je totiž možné byt pronajmout za pouhých 23 dolarů za noc (zhruba pět set korun). Symbolická cena připomíná třiadvacet let, které nás dělí od seriálové premiéry Carrie Bradshaw a jejích přítelkyň.

V nabídce Airbnb se byt objeví už v pondělí osmého listopadu, nedostane se ale na každého. Speciální ubytování totiž bude zájemcům k dispozici jen dvanáctého a třináctého listopadu. Ti, kterým se rezervace podaří, navíc v ceně získají speciální balíček – koktejl Cosmopolitan, šatník plný oblečení i bot k vyzkoušení a dálkovou zdravici Sarah Jessicy Parker, představitelky hlavní postavy seriálu.

„Jsem nadšená, že si publikum bude moci vyzkoušet, jaké to je být Carrie Bradshaw, na vlastní kůži,“ prohlásila herečka. Sex ve městě pobral za svou několikaletou kariéru mnoho ocenění, mezi nimi například osm Zlatých glóbů. Časopis Time ho v roce 2007 označil za jeden z nejlepších televizních seriálů vůbec. Nesmazatelně se ale zapsal především do světa módy.

Zatímco po skončení seriálu mohli diváci jeho hrdinky vidět ještě dvakrát na velkých plátnech kin, nyní se Sex ve městě přesouvá zpátky na menší obrazovky. HBO letos v lednu oznámilo pokračování v podobě desetidílné série s názvem And Just Like That. Vysílat se má začít ještě letos v prosinci.