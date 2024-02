Sháníte dárek na Valentýna? Víme, s kterými značkami české přírodní kosmetiky nesáhnete vedle

Uložit 0

Valentýn je za dveřmi, což pro část populace, která svátek zamilovaných natěšeně vyhlíží, znamená jedno: aktuálně shání originální dárek pro svou drahou polovičku. Valentýnská nadílka může mít mnoho podob, pokud ale chcete potěšit něčím neokoukaným, můžete sáhnout například do vod malých značek zaměřených na výrobu přírodní kosmetiky. Přinášíme vám přehled těch, které v Česku momentálně považujeme za ty nejzajímavější.

PraváJá

Zdenka Kovářová se dlouhodobě zajímala o zdraví a krásu, a pustila se proto do výroby vlastních doplňků stravy. Když se ale začala do hloubky zabývat otázkou vitality, zjistila, že ruku v ruce se zdravou stravou a pohybem jde i kosmetika. A protože jí na trhu chyběla taková, která by splňovala její požadavky na kvalitu, v roce 2015 ji začala vyrábět pod značkou PraváJá.

„Všechny naše voňavé botanické poklady vytvářím vlastnoručně ve své laboratoři. Trvá to vždy nějaký čas, než vznikne nový produkt. A všechny poctivě testujeme na vlastní kůži ještě před tím, než se dostanou do rukou našich zákaznic. Tím nejzásadnějším je pro mě ale vždycky kvalita surovin, na té stojí všechno,“ popisuje Zdenka Kovářová.

Foto: PraváJá Kosmetika PraváJá vzniká především ze surovin v bio kvalitě

Téměř všechny suroviny, ze kterých kosmetika pod Zdenčinýma rukama vzniká, jsou v bio kvalitě, od ověřených dodavatelů, které si pečlivě vybírá. Každý jednotlivý výrobek se pak snaží napěchovat živinami, zkouší různé kombinace, které budou voňavé, ale především účinné. Péče PraváJá pak stojí především na kombinaci hydratace s olejovými séry.

„Nejoblíbenější je kombinace omlazujícího séra Obnova krásy společně s hydratačním sérem Neroli rosa a krémem Krémová hydratace. To je taková naše svatá trojice, po které často sahají ženy při své první zkušenosti s Pravájá. Své olejové sérum si ženy mohou vybírat podle individuálních potřeb pleti, ročního období nebo zkrátka podle toho, které jim voní,“ přibližuje Kovářová.

Laskala

Před několika lety nadělila Denisa Strouhalová své kamarádce Nikole Sirotkové jako dárek kurz výroby make-upu a tvářenky, během kterého společně přičichly k tomu, jaké to je, když jim pod rukama vzniká vlastní přírodní kosmetika. Nejprve si začaly produkty vyrábět pro sebe, poté je začaly rozdávat jako dárky k narozeninám či k Vánocům a díky pozitivním ohlasům se rozhodly, že si založí vlastní kosmetickou značku Laskala.

Začínaly s metličkou, vodní lázní a dvacítkou produktů, dnes už mají profesionální výrobu s velkými mixéry, plničkou a dávkovači, díky čemuž mohly nabídku v průběhu pěti let zdvojnásobit. Každý kousek jim ale stále projde pod rukama, což je něco, na čem si zakládají. „Chceme si držet své know-how, hlavně jsme perfekcionistky, takže si do výroby jen tak někoho nepustíme,“ směje se Denisa Strouhalová.

Foto: Laskala Za značkou Laskala stojí Denisa Strouhalová a Nikola Sirotková

Kamarádky dodávají, že každý produkt – tedy ty určené pro ženy – nejprve testují na sobě. A vzhledem k tomu, že Denisa Strouhalová trpí atopickým ekzémem, jde o velmi přísný proces. Poté následuje testování na okruhu rodiny a přátel, a když se nový výrobek setká s úspěchem, putuje do nabídky. Jeden z posledních a zároveň nejpopulárnějších produktů je podle zakladatelek značky Laskala Hyaluronové sérum. Ony samy se pak prý neobejdou bez balzámů na rty.

„Většina produktů vzniká na základě toho, co samy nejvíce používáme a potřebujeme, ale samozřejmě reagujeme i na poptávku zákazníků, což je případ právě Hyaluronového séra. Velmi oblíbený je také Denní krém s růží nebo naše tělová našlehaná másla,“ dodává Nikola Sirotková. Pro muže má Laskala aktuálně v nabídce olej na vousy a krém na ruce.

Indívo

Petru Brunclíkovou zajímala výroba kosmetiky už od doby, kdy chodila na brigádu k mamince do lékárny. Tam pod jejím dozorem míchala různé masti nebo zásypy, vlastní výrobě kosmetiky se začala věnovat ale až na mateřské dovolené. V roce 2014 založila značku Indívo, která tak letos slaví desetileté výročí. Tvoří ji na okraji České Sibiře, kde žije se svým manželem Martinem a dětmi.

Jednotlivé receptury Petra vyvíjí sama a říká, že je to ten nejzajímavější, ale zároveň také nejnáročnější proces: „Receptury musí být výhradně ze surovin pro přírodní a bio kosmetiku. Dále je pro mě velmi důležité, aby neobsahovaly parfemaci ani éterické oleje, protože mám kuperózu a těmto složkám se již několik let vyhýbám. Velmi dlouho mi trvá formulace nového produktu. Například na očním krému dělám již několik let. Teď se konečně blížím do finále.“

Foto: Indívo Produkty Indívo vznikají v České Sibiři

Mnoho času zabere také samotné studium surovin a laboratorní testování všech jejich účinků a možností, jak je kombinovat mezi sebou. „Pak následuje zkoušení v rámci rodiny a mých nejbližších, kteří umí být kritičtí v pravém smyslu slova,“ usmívá se Petra Brunclíková. A dodává, že ráda hledá neobyčejné suroviny s klinickými studiemi. Nový oční krém tak bude obsahovat extrakt z bledule a hořce.

Mezi nejoblíbenější produkty z České Sibiře patří podle Brunclíkové jednoznačně Hydratační pomněnkový nektar, který kromě zmíněné rostliny doplňuje ještě extrakt z okurky. Dále Noční šípkový elixír s vitaminem C a také nový produkt Beauty booster s obsahem stoechiolu – ten se získává z levandule a má podobné účinky jako botox. Všechny přípravky si přitom skvěle rozumí s pletí žen i mužů.

Puaree

Funkční přírodní kosmetiku v Česku tvoří již tři roky také Adriana Šoltésová. K vlastní značce Puaree ji dovedl jednoduše fakt, že se začínala zajímat o to, co se ukrývá za latinskými názvy na krabičkách s různými produkty. A zjistila, že to mnohdy není nic pěkného. Rozhodla se tak, že si začne dělat takovou kosmetiku, která bude bez zbytečných alergenů a bude její pleti dělat dobře.

Všechny produkty vyvíjí a vyrábí sama a v loňském roce se pustila také do vod dekorativní kosmetiky a nabídku rozšířila o šest rtěnek výrazných barev. Nejprodávanější produkt je ale podle Adriany krém Plumeria. „Je to moje srdcovka, která obsahuje tremellu, což je silnější verze kyseliny hyaluronové, dále dračí krev i ženšen. Krém je vyživující a vhodný na den i na noc,“ vysvětluje.

Foto: Puaree Nabídku Puaree loni rozšířily také rtěnky

Druhým nejprodávanějším produktem je Oční krém, který eliminuje kruhy pod očima a díky obsahu stoechiolu, o kterém byla řeč již výše, redukuje vrásky. Pro hýčkaní je pak skvělá pleťová maska s extraktem ze saké a perlovým a lotosovým práškem a velmi dekadentní je tělový olej s kakaovým máslem a exotickou květinou tiaré, který voní jako dovolená na Tahiti.

Smyssly

Cecílie Blanárová a Silvie Straková jsou matka s dcerou. A obě se shodují na tom, že v jejich rodině si ženy vždy zakládaly na péči o pleť. Díky tomu, že Cecília působila jako módní návrhářka, hodně cestovaly a vnímaly, že v zahraničí je už dlouho zavedený trend sofistikované přírodní kosmetiky. Samy se tak začaly zabývat tím, že by jej do Česka přinesly. A tak vznikla v roce 2017 značka Smyssly.

„Chtěly jsme vytvořit něco, co bude mít kvalitu velkých značek, ale za použití co největšího množství přírodních složek. Nějakou dobu jsme ladily představy, potom přišel náročný proces vytváření receptur a výroby. Světlé momenty střídaly nezdary a my jsme pochopily, že bez chemického vzdělání a zkušeností to nedáme, proto jsme se spojily s uznávaným českým chemikem a receptury jsme vyladili společně,“ vysvětluje Blanárová.

Foto: Smyssly Zakladatelky značky Smyssly ladí receptury společně s chemikem

Vyvinout recepturu kosmetiky totiž není jen tak. Zakladatelky Smyssly vysvětlují, že je potřeba přesně vědět, jaké ingredience spojit, aby jedna složka nevymazala účinky jiné, důležité je také pořadí míchání a teplota. Stejně tak je zásadní znát, jak dané suroviny působí na pleť – jestli hydratují, vyživují, bojují proti pigmentacím nebo kruhům pod očima. Vyvinout jeden produkt tak trvá měsíce.

V rámci portfolia značky Smyssly jsou nejoblíbenější ty nejluxusnější přípravky. Vede Rozjasňující sérum se zlatem, který kombinuje skvalen s olejem z plodů kamélie japonské a 24karátovým zlatem. Populární je také Perlový výživný krém s arganovým, makadamiovým a mandlovým olejem, které doplňuje výtažek ze zlaté mořské řasy a jemný prášek ze sladkovodních perel.