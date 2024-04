Sídlo Lesů ČR zastavil kůrovec, teď se projekt vrací. Bude mít tvar stromu a použije se na něj víc dřeva

Uložit 0

Státní podnik Lesy ČR nyní sídlí na okraji lesoparku, v budově ze sedmdesátých let, která je na hraně životnosti. Před lety proto uspořádal architektonickou soutěž, ve které si naplánoval, že v městských lesích Hradce Králové vybuduje sídlo nové. Stavba nazvaná Lesy v lese podle architektů Ondřeje Chybíka a Michala Krištofa se nyní dopracovává, napřesrok by se mohlo začít stavět.

Budova, která má z výšky tvar stromu, byla od začátku navržená jako dřevostavba, právě připravovaný projekt by měl ale použití dřeva posunout ještě dál. Bude ho víc: ve dvou nadzemních patrech se nově bude jednat o kompletní dřevostavbu. Konkrétně půjde o rámovou dřevěnou skeletovou konstrukci se ztužujícími dřevěnými stěnami, podzemní část má konstrukci ze železobetonu. V plánu je využití smrkového lepeného dřeva, tedy CLT panely.

Lesy ČR podepsaly smlouvu na přepracování a doplnění původní projektové dokumentace letos v únoru. Kromě vítězného architektonického studia Chybík+Krištof se na tom podílí také brněnská společnost K4 Architects & Engineers, která má na starosti právě projektovou dokumentaci. „Cílem je postavit pasivní dům, který bude vzorovou administrativní dřevostavbou, v jejíž nosné konstrukci a vybavení maximálně využijeme dřevo,“ komentoval obnovení projektu generální ředitel Lesů ČR Dalibor Šafařík.

Chybík+Krištof vyhráli v architektonické soutěži už v roce 2016, stavbu projektu ale nakonec přerušila kůrovcová kalamita. „Mnohé se od té doby změnilo, včetně cen materiálů i podmínek stavby, je tedy potřeba projekt aktualizovat a doplnit,“ dodal Šafařík. Do října chce státní podnik podat žádost o stavební povolení, příští rok by se mohlo začít stavět. V roce 2029 by pak administrativní dřevostavba měla být hotová.

„Stavba sídla pro Lesy ČR bude velmi citlivě zasazena do příměstských lesů města Hradec Králové a její členitý půdorys bude napomáhat splynutí s přírodou. Není to běžná administrativní budova navržená na standardním obdélníkovém půdorysu někde v městské zástavbě,“ popisuje Vladimír Pacek z K4 Architects & Engineers.

Kromě většího využití dřeva bude novinkou také více parkovacích stání, a to rovnou o stovku. Celkem tak u sídla společnosti bude 328 míst, sloužit by měla částečně i veřejnosti na cestě do nedalekých lesů. Nové plochy vzniknou v podzemí, kde budou kromě nich také sklady, archivy a technické zázemí. Horní stavba je rozdělená na pět provozních úseků, přičemž v každé „větvi“ stromu má být umístěný jeden.

Nové sídlo by mělo být pasivní, projekt počítá s fotovoltaikou, centrálním větráním a rekuperací a také chlazením. Ze všech parkovacích stání bude asi šedesát určeno pro elektromobily. Počítá se s tím, že sídlo Lesů budou obklopovat lesy a povede kolem také naučná stezka.