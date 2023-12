Signal Festival bez davů. Vyrazte na přehlídku světel v prostředí barokního Zámku Troja

Uložit 0

Svatá Lucie noci upije, ale dne nepřidá, praví známá pranostika. Svátek Lucie máme spojený s výjimečně krátkým dnem a dlouhou nocí. Právě dlouhou noc tentokrát rozzáří čtveřice uměleckých děl, která se nacházejí v areálu Zámku Troja a také v jeho interiérech. Objevily se zde pod taktovkou organizátorů Signal Festivalu a Galerie hlavního města Prahy (GHMP) v rámci prvního ročníku festivalu Svatá Lucie, který začíná dnes a končí se zítřejší půlnocí.

Zámek Troja mnozí znají jako kulisu, kterou míjejí, když vyrážejí do zoologické zahrady. Jde však o barokní klenot, který byl postaven po vzoru římských předměstských vil a který kromě krásné zahrady zdobí také sochařská výzdoba schodiště s plastikami symbolizujícími antické bohy a Titány – ty objevíte, když se z vrchní části schodiště vykloníte a podíváte se dolů do prostoru pod ním.

Aktuální projekt, který prezentuje digitální světelné umění, je postaven právě na propojení opulentního baroka a přísného geometrického řádu, ze kterého vycházel, se současným uměním stavícím na moderních technologiích a přístupech. „Rozhodli jsme se, že ke spolupráci přizveme Signal Festival jako někoho, kdo je absolutně erudovaný v práci s výtvarnými světelnými instalacemi. Že nám to pomůže definovat, o čem by nový festival mohl být,“ přibližuje Helena Musilová, hlavní kurátorka GHMP.

Foto: Signal Festival / Slavík Světelné instalace se nacházejí v zahradě i v interiérech

Po dobu dvou večerů 12. a 13. prosince tak ve znamení světla, což je důležitý symbol svaté Lucie, ožije jednak zahrada přiléhající k zámku, jednak vnitřní prostory jeho hlavního freskového sálu a konírny. Centrální fontánu zámeckého parku promění modře zářící site-specific instalace s názvem Kolektor od umělce Jana Poše, která vychází z geometrické souměrnosti zámeckých zahrad a zároveň je technologickou metaforou vody.

Od kašny se lze vydat do freskového sálu, z jehož oken už z dálky vyzařuje měňavé modré osvětlení. To vychází z kinetické instalace Ghost in the Machine umělkyně a designérky Kláry Horáčkové, která ji vytvořila z mohutných fasetovaných válců, pokrytých zrcadlovými plochami. Z nich se světlo odráží do okolního prostoru a na barokních freskách rozehrává impozantní podívanou.

Když sejdete ze schodů vedoucích ze sálu a vydáte se doleva, přiblížíte se k instalaci na boční fasádě zámku, za kterou stojí multidisciplinární umělec Alexandre Saunier a profesor pro imerzivní umění a ředitel Immersive Arts Space na Curyšské univerzitě umění Chris Salter, který se mimo jiné věnuje i vlastní umělecké tvorbě. Jejich dílo SNN#2: Light/Space/Prop se vymyká tím, že jde o analogovou světelnou instalaci, která pracuje s technologiemi dostupnými už před sto lety.

„Instalace je videomappingová, ale není vytvořená moderními způsoby, na které jsme dnes už zvyklí. Proto může působit trochu banálně, ale umělci schválně pracují se starými technologiemi. Koncept totiž spočívá v navázání na principy hnutí Bauhausu a na dílo jednoho z představitelů tohoto směru jménem László Moholy-Nagy, který pracoval se světlem. Při vyjádření svých myšlenek si ale musel vystačit například se scénickým reflektorem. Světelnou hru tak současní umělci vytvořili pomocí analagového mappingu,“ přibližuje Daniel Burda, programový manažer Signal Festivalu.

Korzování po zámecké zahradě můžete zakončit v prostorách konírny, kde rozehrává laserovou show s názvem Event Horizon umělec Karel Šimek. Hraje si s myšlenkou horizontu událostí, což je hranice obklopující černou díru, zpoza které nemůže uniknout vůbec nic, ani světlo. Na toto neprobádané místo se tak pomyslně proměňuje právě zámecká konírna.

Foto: Signal Festival / Slavík V konírně se můžete vydat za horizont událostí

„Máme tady díla, která jsou klidná, meditativní a očekávají, že u nich divák zůstane delší dobu, což není na klasickém Signal Festivalu úplně běžné. Zároveň je tady naprostý klid, žádné davy a úplně jiná atmosféra, které v centru města nedocílíme – je tady totiž mnohem větší tma, což je pro nás v rámci festivalu Svatá Lucie velmi důležitý princip,“ dodává Burda.

Festival Svatá Lucie rozsvítí komplex Trojského zámku 12. a 13. prosince, vždy od 17 do 24 hodin. Vstup na něj je zdarma. Po oba dny bude možné navštívit také volně přístupný světelný workshop, kde si budou moci návštěvníci vyrobit vlastní lampičku nebo se zapojit do experimentální kresby se světlem. Na předvánoční atmosféru se pak můžete naladit v nedávno otevřeném Bistru Karel, kde si můžete prohlídku festivalu zpestřit svařákem nebo něčím jiným na zahřátí.