Skladba z nové řady Stranger Things vystřelila na vrchol popularity. I když je skoro 40 let stará

„Kdyby to jen šlo, domluvila bych se s Bohem, aby nás vyměnil,“ zpívá se v refrénu skladby, která zní Max v uších, zatímco prochází školní chodbou plnou mládeže užívající si život. Nedávno tragicky přišla o nevlastního bratra a nedaří se jí s tím vyrovnat. Jedinou útěchu nachází v hudbě. Téměř čtyřicet let stará píseň Running Up That Hill zpěvačky Kate Bush hraje ve čtvrté řadě hitu Stranger Things důležitou roli a seriál ji tak vystřelil až do první desítky americké hitparády.

Ačkoliv se pokračování retro sci-fi hororu od Netflixu dostalo méně nadšeného přijetí než předchozím sezónám, stále si zajistilo rekordní sledovanost. Stranger Things jsou jednoduše globální kulturní fenomén a jako takové mají velký vliv daleko za hranicemi televizních obrazovek či displejů. Skladba od Kate Bush se díky tomu pouhé dva dny po premiéře nových dílů seriálu stala nejstahovanější v online obchodu s hudbou iTunes.

To byl ale jenom začátek. 37 let stará popová píseň zaplavila TikTok, stala se součástí bezpočtu memů a komentáře u jejího videoklipu či různých záznamů na YouTube jsou plné odkazů na hrdinku Max (Sadie Sink) či vtělení zla Vecnu. Streamovací služba Spotify zaznamenala nárůst zájmu o Running Up That Hill o 8 700 procent pouhých pár dnů po tom, co píseň zazněla na Netflixu. Podobná čísla hlásily také další služby.

Vše dospělo až do nynějšího bodu, kdy se jméno Kate Bush, která novou hudbu nevydala už více než deset let, objevilo na osmé příčce amerického hudebního žebříčku Billboard Hot 100. Ten měří popularitu skladeb napříč mnoha různými zdroji a má pověst nejvíce směrodatné statistiky v hudebním průmyslu.

Bush byla velice populární i v době svého aktivního působení v 80. a 90. letech, a to jak mezi posluchači, tak mezi novináři. Do amerického žebříčku Billboard se dostalo několik jejích singlů i alb, v domovském Spojeném království patřila mezi nejposlouchanější umělkyně s prodávaností blížící se i The Beatles. Ve Spojených státech nicméně singl Running Up That Hill v době původního vydání v roce 1985 dosáhnul nejvýše na 30. místo žebříčku Billboard 200.

Stranger Things tak Bush pomohly k dosažení nejvyšší popularity u amerických posluchačů za celou dobu její kariéry. Velkým překvapením přitom bylo už samotné zahrnutí emotivní písně do seriálu, zpěvačka totiž svoji hudbu pro použití v soundtracích uvolňuje jen výjimečně. Jak ale popisuje server Variety, shodou okolností má seriálový hit Netflixu sama velice ráda. Když tedy ona a její tým dostali k dispozici scénář i vizuály ukazující, jakou roli by píseň měla v příběhu, svolila.

Na masivní nárůst zájmu o poslech skladby Bush nedávno reagovala ve vyjádření na svém webu. „Možná jste si všimli, že na Netflixu před časem vyšla první část fantastické nové řady Stranger Things. Zazní v ní píseň Running Up That Hill, které vdechli nový život fanoušci, kteří ten seriál milují – já ho miluji také!“ napsala Bush. „Se zatajeným dechem čekám na zbytek čtvrté řady v červenci,“ dodala.

Foto: Netflix Hrdinka Max s tváří Sadie Sink se vyrovnává s tragickou smrtí bratra

Running Up That Hill původně pojednává o ženě v komplikovaném romantickém vztahu, která si přeje, aby si v páru mohli vyměnit místa a lépe si tak navzájem porozumět. Ve Stranger Things funguje jako metafora pro pocity mladé Max trpící kvůli ztrátě svého bratra při boji se zlem z Upside Down.

Jak ale pro Variety přiblížila Nora Felder, která stojí za výběrem skladby, spojitost mezi jejím textem a traumatizovanou hrdinkou je mnohem hlubší, než se může zdát. „Tváří v tvář Maxině trýznivé izolaci a odcizení od ostatních by „dohoda s bohem“ mohla srdceryvně odrážet její skryté přesvědčení, že překonat kopce života, které má před sebou, jí může pomoci jen zázrak,“ řekla Felder.

Jinými slovy, skladba Kate Bush má v seriálu stěžejní roli po emocionální i dějové stránce, takže se divákům vryla do paměti a chtěli ji slyšet znovu. Díky tomu se z ní po 37 letech od původního vydání stal větší hit než kdykoliv předtím a miliony lidí poprvé objevují i ostatní tvorbu oceňované britské umělkyně. Stranger Things se s posledními dvěma díly čtvrté řady na Netflix vrátí 1. července.