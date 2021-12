Nejnovější informace ze světa se k nám díky televizi, rádiu či internetu dostávají během okamžiku. V případě čerstvých novinek přímo z obce, ve které žijeme, to ale většinou tak rychlé není. Změnit se to snaží česká mobilní aplikace Munipolis, která dokáže servírovat důležité lokální informace přímo do telefonu či na webové rozhraní.

Nejen díky pandemii se unikátní nápad Ondřeje Švrčka těší stále větší oblibě a pružný způsob komunikace s občany používá čím dál tím víc tuzemských starostů. Původní tisícovka registrovaných municipalit se postupem letošního roku rozrostla na 1 960, což je číslo, které výrazně předčilo očekávání.

„Říkali jsem si, že jestli se letos dostaneme přes 1 600 samospráv, bude to fajn, pokud přes 1 800, bude to pecka. A do toho se nám daří otevírat nové trhy,“ chlubí se Ondřej Švrček, který letos očekává, že v obratu překročí hranici 30 milionů korun, což je meziroční růst minimálně o šest milionů.

V Německu, kam aplikace Munipolis podporovaná fondem Pale Fire Capital vstoupil v dubnu, má aktuálně 15 samospráv. „Snad se brzy dostaneme přes první dvě desítky měst, která Munipolis aktivně využívají. Hodně jsme se už naučili, což nám pak pomůže na dalších trzích,“ vysvětluje Švrček. Podle něj se Munipolis, dříve známé jako Mobilní rozhlas, daří i na Slovensku, kde aplikaci využívají již desítky samospráv.

Ondřej Švrček, zakladatel Munipolis Foto: Nguyen Duy McLavin/CzechCrunch

Kromě Německa a Slovenska se firmě daří navazovat partnerství i v celé řadě dalších států. Švrček hovoří o Francii a Gruzii, Španělsku, Itálii, Nizozemsku, Bosně a Hercegovině, a dokonce i státech, které ani nebyly původně v plánu, tedy Kanadě a Izraeli. „Takže úspěšně naplňujeme naši vizi dostat se s Munipolis už v příštích letech do celého světa,“ říká Švrček, který by chtěl do konce roku 2022 nabídnout své řešení v dalších deseti zemích.

Ze zmiňovaného Španělska, které je pro Švrčka jedním z prioritních trhů, chce Munipolis přinést první výsledky již v lednu příštího roku. Pro zakladatele platformy je však velmi zajímavá i Kanada, potažmo celá Severní Amerika či Izrael. „Oba tyto trhy jsou specifické a na obou se můžeme mnoho naučit. Zatímco Izrael chce být jednička v informování veřejnosti v bezpečnostně vypjatých situacích, Kanada se svým řídkým osídlením zase oceňuje komunitní rozměr Munipolis,“ říká Švrček.

Jak moc užitečný nástrojem může Munipolis být napříč celou Evropskou unií, naznačuje i nejnovější propojení s anonymním oznamovacím kanálem Nenech to být. Jeho prostřednictvím mohou vybrané obce vyřešit požadavky, které na ně od 17. prosince klade evropská směrnice o ochraně oznamovatelů, tzv. whistleblowerů.

Ta požaduje, aby obce s počtem obyvatel přesahujícím deset tisíc disponovaly whistleblowing kanálem pro své zaměstnance. Ten jim má umožnit anonymní a zcela bezpečné nahlašování neetického nebo protiprávního jednání. Díky spolupráci obou startupů vznikl jednoduchý produkt, který na pár kliknutí umožní všem zhruba dvěma stovkám českých měst a městských částí, kterých se směrnice dotýká, aktivovat požadovaný bezpečný kanál splňující všechny zákonné povinnosti.

Zákon, který by směrnici přenesl do českého právního systému, je stále v legislativním procesu. Pokud by však byl schválen v aktuálním znění, zavedl by ještě přísnější podmínky, než vyžaduje Evropská unie, a požadoval by splnění této povinnosti již u obcí s populací přesahující pět tisíc obyvatel. Těch je u nás více než 300, ovšem podle Ondřeje Švrčka i Jana Slámy, CEO projektu Nenech to být, by nemělo být problém zprocesovat i takové množství obcí.

Sociální síť ze sousedství

Podobné nástroje jsou jen částí mozaiky funkcionalit, které chce Munipolis časem nabídnout. V rukou více než 600 tisíc uživatelů, kteří jej aktuálně využívají, se chce postupně transformovat na chytrou komunikační a sociální síť, jakýsi Facebook pro municipality a lokální autority. Švrček a jeho tým chtějí vytvořit prostor pro žádané lokální informace na dlani, a přitom odfiltrovat některé neduhy sociálních sítí.

Platformu by navíc v budoucnu měly začít využívat i další subjekty, jako jsou školy, školky, nejrůznější spolky, farnosti, společenství vlastníků jednotek, festivaly či velké firmy s dopadem na lokální komunitu. „Stavíme na tom, co umíme nejlépe – tedy propojovat relevantní informace z municipalit s lidmi, kteří je v daný okamžik potřebují. Naší vizí pro rok 2022 je, že člověk bude mít poprvé v telefonu ověřené informace nejen z místa, kde bydlí, ale také z místa, kde pracuje nebo kde se baví,“ vysvětluje Švrček.

Webové prostředí aplikace Munipolis pro Litomeřice Foto: Munipolis

„Ze všech průzkumů, které máme k dispozici, nám vychází, že Facebook tuto roli přestává plnit. Informace jsou na něm neaktuální, balastní, často je zaplaven hoaxy. Část samospráv na sociální sítě v podstatě rezignovala,“ dodává Švrček, podle kterého bude Munipolis spolu s partnery pomáhat i s tvorbou obsahu.

V nabídce by měla být především chytře zpracovaná otevřená data či data státních institucí, uživatelé se mohou těšit i na novou aplikaci, kterou si budou moci přizpůsobovat k obrazu svému. Personifikace prostředí bude totiž důležitější s rostoucím množstvím obsahu. Jeho charakter naznačuje například spolupráce s dalším českým projektem Agdata a jeho řešením City.

„V případě Agdata City se jedná o hyperlokální měření povětrnostních podmínek. Díky propojení s Munipolis občané ve městech vědí, kdy nastala smogová situace nebo kdy jsou podmínky na vznik námrazy, a to s rozptylem na konkrétní ulice podle hustoty meteostanic. A můžeme se samozřejmě bavit i o dalších vstupech. Například o čidlech kontrolujících průtoky, včasné detekci požárů a podobně,“ vysvětluje Švrček.

Aplikace Munipolis Foto: Munipolis

„Plánujeme spolupráci také s lokálními eventy, pro které se Munipolis může stát klíčovým nástrojem pro oslovení masy. Zkrátka cokoli bude v ranku bydlím – pracuji – bavím se, má na Munipolis své místo,“ dodává Švrček, podle kterého začínají o služby Munipolis projevovat zájem i firmy.

Podle Švrčka je láká právě možnost zapojit se do komunikační sítě obcí, ve kterých sídlí. Cílem Munipolis přitom není konkurovat nástrojům, jako jsou Slack či Teams. „Právě to je naše síla, nechávat si exkluzivitu jen pro ty opravdu důležité informace a sdělení. Jinak bychom se i my stali součástí informačního smogu jako ostatní. A hlavně umožníme firmám komunikovat se všemi, kterým vstupují do života. A to i navenek s možností oslovit masy, což jim moc jiných platforem nenabídne,“ uzavírá Ondřej Švrček.