Simpsonovi znovu předpověděli budoucnost. Legendy amerického hip hopu poslali hrát s orchestrem

Homer Simpson a Cypress Hill tak, jak si to představuje Midjourney

Předpověděli prezidentství Donalda Trumpa, akvizici studia 20th Century Fox ze strany Disney, příchod chytrých hodinek i covidovou pandemii v podobě čínské chřipky. Věštecká koule tvůrců jednoho z nejslavnějších animovaných seriálů všech dob, Simpsonových, je až podivuhodně přesná – a fanoušci to milují. Teď se naplní i další z jejich předpovědí, vyřčená už v roce 1996, kdy si představili, že tvrďácká rapová crew Cypress Hill zahraje s londýnskou filharmonií.

Simpsonovi mají jednu perfektní vlastnost – dokážou trefně reagovat na celospolečenské dění. A vzhledem k tomu, že již bylo v rozpětí třiceti čtyř let odvysíláno přes sedm set epizod, šance, že předpoví něco, co se stane v reálném světě v budoucnu, není úplně malá. Simpsonovým se to ale daří opakovaně a zpětně je velmi zábavné tyto predikce hodnotit.

V roce 1994 předpověděli příchod funkce pro automatickou opravu textu, kterou se mimo jiné inspiroval i Apple při navrhování operačního systému pro iPhone. Tentýž rok odhadli i nástup chytrých hodinek. O čtyři roky později předpověděli nákup studia 20th Century Fox zábavním obrem Disney, který byl oznámen v roce 2017 a uskutečněn o dva roky později.

V roce 2000 pak věštecká koule tvůrců Simpsonových sdělila světu, že se Donald Trump jednou stane prezidentem Spojených států. S třináctiletým předstihem, než se to doopravdy stalo, předpověděli i legalizaci marihuany v Kanadě. Odhadli také vítěze Nobelovy ceny, poločasovou show popové hvězdy Lady Gaga na Super Bowlu i částečnou zápletku v seriálu Hra o trůny.

Takto by se dalo pokračovat v dalších deseti odstavcích, lepší ale možná bude zvídavé čtenáře odkázat na YouTube, kde jsou predikce Simpsonových zmapované na jednom místě. A nepochybně tam lze nalézt i tu, která se týká slavné americké hiphopové formace Cypress Hill, která měla velký dopad na vývoj rapu ve Spojených státech a její diskografie čítá nespočet zásadních hitů.

Právě ona se objevila v epizodě Homerpalooza z roku 1996, kde účinkovala na hudebním festivalu, kam zavítala i rodina Homera Simpsona. Před startem svého vystoupení ale v zákulisí dostala netradiční úkol – někdo totiž objednal i londýnskou filharmonii, která do rockově laděného festivalu příliš neseděla. A nakonec Cypress Hill přiznali, že je asi zavolali oni.

Rázem s nimi začali cvičit alternativní verzi jednoho z největších hitů kapely, Insane in the Brain, aby před dychtivými fanoušky neudělali ostudu. Málokdo ale mohl čekat, že se propojení rapu (a částečného rocku) s orchestrálním sborem stane v tomto případě skutečností. Teď, po sedmadvaceti letech od předpovědi, sami Cypress Hill oznámili, že si se sborem doopravdy zahrají.

Uvedli, že u příležitosti třicátého výročí od vydání svého druhého alba Black Sunday z roku 1993, kterého se v době vypuštění do světa prodalo víc než tři miliony kusů a patří mezi stěžejní příspěvky do hiphopové kultury, zahrají se symfonickým orchestrem v Denveru v americkém státě Colorado. Poté se vydají i na britské ostrovy, kde zahrají s londýnským sborem. A vysloveně na Instagramu poděkovali tvůrcům Simpsonových za to, že jim tento nápad vnukli.