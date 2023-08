Singapurský startup zbavil cestovatele drahého roamingu. Teď získal 60 milionů dolarů na další rozvoj

V roce 2019 založili Abraham Burak a Ahmet Bahadır Özdemir v Singapuru startup Airalo, zaměřený na poskytování elektronických SIM karet po celém světě. Chtěli tím cestovatelům vytrhnout trn z paty v případě, že vyrážejí do země, kde by je roaming nebo datový balíček od jejich operátora přišel nesmírně draho. Nyní, když se cestování opět vrátilo do předpandemických kolejí, získal startup v investičním kole takzvané série B 60 milionů dolarů.

Startup Airalo měl nejprve velmi pomalý začátek. Důvod je zcela zřejmý, jelikož krátce po jeho vzniku světové hranice uzavřela pandemie covidu. Možnost pořádně růst tak získal až v roce 2022 a v té době skutečně nabral slušnou rychlost. Podle serveru TechCrunch mu v posledním čtvrtroce meziměsíčně rostly tržby o 20 procent, nadto si jeho aplikaci stáhlo každý měsíc milion uživatelů.

Díky tomu Airalo zaujalo nové investory, od nichž v kole série B získalo finanční injekci ve výši 60 milionů dolarů, což je v přepočtu téměř 1,5 miliardy korun. V čele investičního kola stál fond e& Capital, zapojil se rovněž fond zaměřený na startupy Antler Elevate, dále Telefónica Venture, Liberty Global, Rakuten Capital, Singtel Innov8 a další. V minulosti přitom Airalo vybralo pouze 7,8 milionu dolarů, nyní tak startup výrazně poskočil kupředu.

Foto: Airalo Aplikace Airalo nabízí eSIM karty téměř v 700 zemích

„Jsme přesvědčeni, že startup Airalo má potenciál stát se nepostradatelnou součástí cestovního ruchu, a jsme nadšeni, že můžeme podpořit jeho cestu k tomu, aby se stal bránou k okamžitému připojení po celém světě,“ uvedl v oficiálním prohlášení Kushal Shah, výkonný ředitel společnosti e& Capital.

Vzhledem k tomu se na trhu šušká o zájmu ze strany dalších investorů a o tom, že hodnota startupu nyní dosahuje jedné miliardy dolarů, tedy téměř 24 miliard korun. Airalu v úspěchu dopomáhá také americká firma Apple, která dlouhodobě podporuje princip eSIM karet. Jde totiž o snazší způsob, jak mohou uživatelé přecházet od jednoho mobilního operátora k druhému a nemusí fyzicky měnit SIM kartu v telefonu.

Singapurský startup, který aktuálně sídlí ve státě Delaware, bude moci díky podpoře investorů rozšířit byznys o další služby. Jednou z nich je Airalo Partners, kterou startup popisuje jako „inovativní řešení konektivity šité na míru podnikům a organizacím po celém světě“. Aplikaci bude moci navíc rozšířit z 22 na 53 jazyků.

Airalo aktuálně nabízí eSIMky s datovými balíčky v téměř 700 zemích po celém světě. Lidé, kteří cestují za hranice – v případě Česka tedy do zemí mimo Evropskou unii – si tak mohou v aplikaci objednat eSIM kartu, kterou lze v mobilu kdykoliv aktivovat. Ceny jsou pak často výrazně nižší, než kdyby se člověk rozhodl využít roamingový tarif od českých operátorů nebo kdyby si kupoval klasickou SIM kartu od operátorů v dané zemi.

Například za jeden GB internetu ve Švýcarsku by klient operátora T-Mobile zaplatil téměř 1400 korun, za stejný objem dat od Airalo pouze necelých sto korun. A operátor O2 si při cestě do USA účtuje za jeden MB internetu 3,9 koruny, v aplikaci Airalo lze koupit eSIM s objemem od jednoho do dvaceti GB v cenovém rozpětí od 100 do 900 korun. Rozdíl je tak skutečně zásadní.

Jediné úskalí spočívá v tom, že eSIMka neumožňuje klasické volání a posílání SMS zpráv, což je ale v době, kdy velká část lidí využívá komunikaci prostřednictvím aplikací poháněných internetem, jen malá nedokonalost. Telefon pak samozřejmě musí podporovat možnost instalace eSIM karty.