Jakub Krejčík z Many a zakladatel Burrito Loco, Glenn David Spicker

Různé náhražky masa ve formě rostlinných alternativ, které se snaží chuťově přiblížit k originálu, představilo už několik zahraničních i tuzemských firem. S postupným vylepšováním receptur a také vzhledem na jejich menší dopad na životní prostředí si svoje místo získávají také v jídelníčcích zákazníků, o čemž se letos v rámci spolupráce přesvědčily dvě české společnosti – síť mexických fastfoodů Burrito Loco a výrobce alternativní stravy Mana.

Mana představila svoji vlastní alternativu hovězího burgeru loni v létě a jen během šesti měsíců do začátku letošního roku jich pak prodala přes 183 tisíc. V lednu je navíc do své nabídky zařadilo právě Burrito Loco ve formě ManaBurger Burrita. Podle vyjádření firem byla pilotní spolupráce úspěšná, proto se rozhodly na ni navázat a do budoucna ji prohloubit.

„Těší mě, že se náš rostlinný a nutričně nadupaný ManaBurger v Burrito Loco osvědčil a že pokračujeme dále. Pro udržitelné stravování je to další krok vpřed,“ říká šéf Many Jakub Krejčík. Rostlinné a podle slov výrobce také nutričně kompletní ManaBurgery navíc v síti mexického fastfoodu zcela nahradily nemaso od amerického výrobce Beyond Meat.

„Uzavření spolupráce s Manou nebylo jen o vybrání alternativy k Beyondu a o nalezení nového kvalitního dodavatele. Bylo to o tom najít parťáka, se kterým se budeme vzájemně posouvat dál a ku prospěchu obou společností,“ komentuje novinky zakladatel Burrito Loco Glenn David Spicker.

ManaBurger je rostlinná alternativa k hovězímu burgeru Foto: Mana

Díky prohlubující se spolupráci obou českých firem teď zákazníci najdou na sedmi z devíti pražských poboček Burrito Loco (nikoliv však v Masné ulici a ještě do konce měsíce ani na Újezdě) také nový produkt. ManaBurger je nyní v nabídce navíc nejen jako burrito, ale i přímo jako burger.

„V období leden až duben, kdy jsme ManaBurger nabízeli v limitovaném produktu ManaBurger Burrito, se prodalo přes 4,5 tisíce kusů. Na základě velkého zájmu hostů, kdy po stažení produktu z nabídky stáli o jeho zařazení do běžného menu, jsme se s Manou dohodli na dlouhodobé spolupráci a rozšíření naší nabídky,“ komentuje pro CzechCrunch Jiří Kopejtko, marketingový manažer Burrito Loco.

K opětovnému rozšíření menu došlo ještě v srpnu a nyní se počet prodaných kusů nemasa přehoupl přes devět tisíc. Zájem zákazníků je podle Kopejtka způsoben dlouhodobým vývojem trhu, kdy v restauracích sledují rostoucí trend prodejů vegetariánských a rostlinných variant produktů.

„Věříme, že potenciál produktů je přes sto kusů denně v rámci celé sítě Burrito Loco. Teď pro nás ale bude důležité, zda se hosté budou pro produkty vracet i po prvním ochutnání,“ doplňuje Kopejtko s tím, že tradiční ManaDrinky, na nichž společnost začínala, zatím Burrito Loco v nabídce nemá. Do budoucna však nevylučuje spolupráci ani v rámci dalších produktů. Jedním z konceptů je například salát s ingrediencemi fastfoodu a ManaBurgerem, časový odhad však zatím není.

„Od začátku spolupráce obě strany přichází s nápady, jak partnerství prohloubit. Můžu prozradit, že společně připravujeme koncept produktu pro retail. Burrito Loco v minulých měsících uvedlo první řadu chlazených produktů – domácích sals, fazolí a trhaných mas. Mana je v retailu dlouhodobě silná, a tak proč nevymyslet společně balíček na domácí ManaBurger Burrito,“ prozrazuje Kopejtko.

Samotné Burrito Loco bylo přitom prvním větším řetězcem v České republice, který zařadil produkty od Beyond Meat do své stálé nabídky. I když spolupráce přinesla spokojenost fastfoodu v prodejích i pozitivní ohlasy od hostů, letos už čísla prodejů začala stagnovat navzdory větší rozšířenosti Beyond Meat v tuzemské gastronomii.

„Po úspěšném limitovaném produktu s ManaBurgerem, kdy jsme jednali s Manou o další spolupráci a více než o vztahu dodavatel-odběratel jsme se bavili o partnerství dvou mladých českých značek, pro nás bylo logickým krokem podpořit tuto spolupráci a dát ManaBurgeru přednost před Beyondem. Přitom zachováváme standard vysoce kvalitního produktu a zároveň získáváme silného partnera pro spolupráce,“ dodává Kopejtko.