Skautské vedoucí nebavilo papírování, tak udělali aplikaci. Pomáhá stovkám oddílů i mladým hasičům

Ondřeje Běnka a Lukáše Haragu spojil zájem o skauting. Trávit čas venku a tvořit si přátelství na celý život se v dětství stalo hlavní náplní jejich volného času. Když se ale oba přesunuli do rolí vedoucích, rychle zjistili, že skauting je i o mnoha procesních úkonech a nejen o zábavě a výchově dětí. Jelikož je Běnek profesí specialista na komunikaci a Haraga softwarový developer, dali hlavy dohromady a vyvinuli aplikaci. Použilo ji už přes devět stovek oddílů a tři tisíce vedoucích po Česku. Zájem ale projevili i slovenští skauti a buduje si tak cestu k univerzální aplikaci na administraci volného času dětí.

Nejde jen o Junáka, respektive českého skauta. Na dětských kroužcích, táborech nebo třeba u mladých hasičů či horolezců tvoří typicky základ administrativy velká excelovská tabulka. Vedle jmen členů daného oddílu se nachází nekonečná řada sloupečků s různými daty. V nich musí vedoucí složitě hledat, a když třeba potřebuje hromadně kontaktovat rodiče, musí kopírovat e-mailové adresy či telefony. Podobným manuálním způsobem se pak řeší třeba i docházka na výpravy, které skauti pořádají zpravidla jednou měsíčně.

Ve stejných situacích byli i Běnek s Haragou. Co kdyby ale šlo na pár kliknutí zapsat docházku, komunikovat s rodiči, sdílet informace uvnitř týmu, zorganizovat skautskou výpravu nebo mít všechny informace na jednom místě? Právě z těchto úvah začala vznikat před třemi roky SkautAppka, později přejmenovaná na Levitio.

„Levitio je jediný komplexní nástroj pro správu oddílu. S ním už není třeba moc dalších nástrojů. Dříve bylo třeba i pět různých aplikací, od e-mailu přes Trello až po Google disk,“ popisuje Ondřej Běnek. Ačkoliv aplikaci on i jeho kolega vytvářejí ve volném čase, v posledním roce zabírá víc a víc času i prostředků. „Když něco kóduji, základní časová jednotka je pro mě jeden víkend,“ směje se Lukáš Haraga.

Foto: Levitio Levitio pomáhá skautským i dalším oddílům

Impulzem začít na aplikaci pracovat byl pro něj stav jednoho oddílu, který před lety přebíral. Byl polorozpadlý a děti do něj sotva chodily. „Dobře se to dá ilustrovat na příhodě z tehdejší výpravy, kterou vedoucí uspořádali. Dorazil na ní jeden člověk. A ještě k tomu na špatné nádraží,“ říká rodák z Nového Jičína.

Pokud dnes zájmový oddíl používá Levitio, takovým situacím lze jednoduše předejít. Před výpravou může vedoucí vybrat ze šablony potřebné informace s mapou, místem srazu, seznamem věcí, co si děti mají vzít, nebo QR kódem pro platbu. Rodičům následně přijde přehled do e-mailu a stačí, aby zaklikli, zda jejich dítko na výpravu pojede, či nikoliv. Týden před začátkem dokáže Levitio i automaticky odeslat připomínku, ovšem jen těm rodičům, kteří se ještě nevyjádřili. V intuitivních seznamech lze například i jednoduše registrovat docházku.

„Vést oddíl je jako být CEO malé firmy. Vedoucí musí držet v hlavě obrovské množství informací a myslet na hromadu úkonů. Jízdenky, jídlo, časový plán, veškerá komunikace, docházka, to všechno často dělá jeden člověk. A pokud má u toho udržitelně pracovat s dětmi, tak dlouhodobě to nejde dělat kvalitně. Levitio tak vedoucím zásadně snižuje nejen časovou, ale i mentální zátěž,“ říká Běnek.

Zkušenosti s Levitiem mají nejen skautští vedoucí, ale i mnohé další spolky. Jednou z nich je Asociace turistických oddílů – třeba oddíl „Tomíci“ z Jirkova používá Levitio už rok. „Úspora času je skutečně ohromná. Nejvíce pomáhá hromadná komunikace s rodiči. Nemusím s rodiči řešit, kdo jede a kdo nejede, vše je součástí e-mailu o akci,“ pochvaluje si vedoucí Jiří Černer. Díky Levitiu tak zásadně odboural časově náročnou telefonickou komunikaci s rodiči.

Foto: Levitio Aplikace Levitio výrazně zjednodušuje správu oddílu

„Používáme placenou verzi a neváhal jsem ani minutu. Není to žádná finanční zátěž, Levitio ulehčuje mou činnost v zákulisí oddílu a to se znatelně projevuje na přípravě činnosti pro členy,“ doplňuje Černer. Základní verze Levitia je zdarma, vylepšené se odvíjí od počtu členů. Zpravidla tak oddíl platí pár stovek korun měsíčně.

Pozitivní zkušenost potvrzuje i Jan Plašan, který vede kolektiv mládeže Sboru dobrovolných hasičů v Písnici. Dříve používal hlavně Excel a několik dalších komunikačních platforem. Dnes mu stačí Levitio a profil oddílu na Facebooku. „Díky Levitiu mám vše na jednom místě – evidenci dat, kontakty, docházku dětí, kalendář tréninků a schůzek, akcí a závodů, možnost vytvářet program a mnoho dalších drobností, které mi organizaci chodu oddílu zjednodušují,“ popisuje Plašan. Jeho oddíl nedávno přešel i na nejdražší placenou verzi.

Komunikační funkce aplikace jsou zatím hlavně jednostranné, od vedoucího směrem k rodičům, ovšem to by se mělo v následujících měsících změnit. „Pracujeme na vylepšení uživatelské přívětivosti, abychom do Levitia mohli vpustit i rodiče,“ říká Haraga. Dynamika aplikace se tak zcela změní a rodiče kupříkladu budou moci sami editovat informace o dětech či své kontakty. Vedoucí už tak nebude muset ani myslet na to, zda má o svých svěřencích aktuální údaje.

Pro oddíly to může být obří náklad. Ale když se přeorientujeme na rodiče? Stovka ročně je vlastně směšná částka.

Levitio z nedaleké budoucnosti by tak mohlo nápadně připomínat jinou českou aplikaci, Twigsee z dílny týmu Vandy Seidelové. To funguje na podobné bázi, akorát mezi rodiči a mateřskými školami. Rodičům umožňuje například i psát omluvenky, z druhé strany se naopak dozvídají, co jejich děti ve školce dělají pomocí virtuální nástěnky podobné té ze sociálních sítí. Právě takové komunikační nástěnky jsou jedna z posledních funkcí, která přibyla i do Levitia.

Zapojení rodičů bude klíčové i z jiného pohledu. Prozatím totiž aplikace funguje díky platbám od oddílů. Pokud by ale od každého chtěla zaplatit byť jen 500 korun měsíčně, dělá to šest tisíc ročně na oddíl. To v prostředí, které do velké míry staví na dobrovolnosti, nemusí být malý náklad. „Když jede typický skautský vedoucí na tábor, tak si na to bere svou vlastní dovolenou, ještě si ten tábor platí a má tam odpovědnost za děti. Může tak být problém s monetizací, a tedy s udržitelností projektu,“ popisuje Haraga.

Do budoucna? Jediná aplikace na správu volného času dětí

Řešením tak může být finanční tok změnit. „Kdybychom oddílu řekli, že chceme stovku za dítě ročně, a ten oddíl měl 150 dětí, dělá to patnáct tisíc korun ročně. To je obří náklad. Ale když se přeorientujeme na rodiče? Stovka ročně za vlastní dítě je vlastně směšná částka,“ počítá Běnek. Finance navíc by se přitom rozhodně hodily, dnes pomáhají tvůrčí dvojici hlavně další dobrovolníci.

Levitio podle aktuálních čísel vyzkoušelo 950 oddílů, přibližně 180 z nich již využívá placené nadstavby Standard nebo Profi. Celkově jsou podobných skupin po Česku tisícovky. Ačkoliv Levitio už samovolně zkouší oddíly i na Slovensku, ale na expanzi – z pohledu zdrojů velmi náročný krok – Haraga a Běnek zatím příliš nepřemýšlí. A to i přesto, že aplikaci průběžně konzultují i se zahraničními organizacemi, třeba se švédskými skauty.

Projekt však zaujal i v Moravskoslezském inovačním centru. Tamní komunita oběma tvůrcům ponoukla i dlouhodobější vizi. „Výhledově vidím Levitio jako aplikaci na trávení veškerého volného času dítěte. Představte si, že máte na jednom místě všechny kroužky, které ve vašem městě fungují. A na pár kliků na ně můžete dítě přihlásit,“ sní Haraga o budoucnosti.

„Důvod, proč Levitio existuje, není vyhlídka nějakého zisku. My jen hluboce věříme v naši misi. Problémy, které appka řeší, jsme si sami prožili a naši kamarádi je prožívají každý den. Cítíme zkrátka velký potenciál, protože oddíly akcelerujeme,“ uzavírá Běnek.