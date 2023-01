Ski areál Kopřivná předbíhá Aspen i Trentino. Jako první na světě zavádí virtuální skipasy v mobilu

Lyžařské areály v Česku zažívají další těžkou sezónu, přesto se některé nebojí investovat do inovací a unikátních řešení. Takovým ski areálem je i Kopřivná v Malé Morávce nedaleko Pradědu, kde dnes začaly fungovat virtuální skipasy. Ty si je možné nahrát do telefonu a o nic víc se nestarat. Jde o světový unikát, který z Česka zamíří do zimních středisek po celé světě.

Pokud jezdíte na lyžích nebo snowboardu, asi znáte situaci, kdy jste museli u turniketu shodit rukavice a začít po kapsách hledat papírový skipas připnutý na barevném navijáčku. Díky modernizaci lyžařských středisek sice papírové skipasy vystřídaly čipy a čipové karty, které lze načíst bez nutnosti je vyndávat z kapes, pořád je ale nutné mít je u sebe fyzicky. Nově to však neplatí v Kopřivné.

Resort Kopřivná, spadající pod skupinu MTX Group, patří mezi ski areály, které i přes aktuální nepříznivé sezóny investují do rozvoje. Díky dvacetimilionové investici bylo loni vylepšeno zázemí areálu a nainstalováno ekologičtější umělé osvětlení i zasněžování. Přibylo také několik moderních technologií, třeba inteligentní flap turnikety či samoobslužné pokladny, a jako první ski areál na světě teď Kopřivná nabízí i odbavovací systém s virtuálními skipasy na Bluetooth.

Nová technologie umožňuje zakoupit skipas online a nahrát si jej do telefonu skrze aplikaci Axess SkiWallet. Při průchodu turniketem je nahraný skipas identifikován a křídla turniketu se rozevřou, aniž by bylo nutné iPhone nebo jakýkoliv telefon s Androidem vyndávat z bundy či batohu. Cena takového skipasu by přitom v případě nejdražšího celodenního vstupné neměla přesáhnout 600 korun.

Foto: Resort Kopřivná Nové brány, které vpouští návštěvníky ski areálu Kopřivná k lanovce s pomocí technologie Bluetooth

Díky systému se návštěvníci zbavují nutnosti skládat za čipové skipasy vratné zálohy nebo stát fronty u pokladen při jejich vracení. Do jednoho zařízení je možné nainstalovat více skipasů najednou, zalyžují si však i ti, kteří si nechtějí telefon na sjezdovku vůbec brát. I nadále totiž bude možné využívat známý systém klasických skipasů.

Za vývojem řešení stojí mezinárodní společnost Axess, která se zaměřuje na vývoj a implementaci odbavovacích a kontrolních systému pro potřeby sportovního, kulturního či zábavního sektoru, využití nachází i ve veřejné dopravě. Axess hledal středisko, kde by mohl funkčnost virtuálního skipasu otestovat – a Kopřivná se zdála být ideální.

„Chceme mít v areálu nejnovější dostupné technologie, díky tomu jsme byli pro Axess správným partnerem. Zároveň je naše středisko díky počtu turniketů a návštěvníků ideální pro testování nových technologií,“ vysvětlil Jan Ležatka, obchodní ředitel resortu Kopřivná.

Unikátní systém skipasů by měl nyní z Kopřivné putovat dál do světa. O jeho implementaci již projevily zájem lyžařské areály ve Španělsku, Kanadě a Spojených státech. Mimo Bluetooth některá střediska pracují i se systémem rozpoznávání obličeje, jejich použití je ovšem komplikované vzhledem k výbavě lyžařů a snowboardistů, ke kterým vedle helem patří i velké lyžařské brýle a šátky přes obličej.