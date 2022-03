Škoda bude brzy znát jméno nového šéfa. Chystá i změnu designu vozů a několik elektromobilů

Škoda Auto oznámila své hospodářské výsledky za minulý rok. Těch dosáhla pod svým současným ředitelem Thomasem Schäferem, který je ve vedení automobilky od roku 2020. V dubnu však přechází do vedení Volkswagenu, a tak musí Škoda najít nového člověka, na kterého čeká hned několik úkolů. Tím nejdůležitějším bude provést automobilku nelehkými časy a úspěšně ji integrovat do nové éry elektromobility. K tomu by mělo posloužit hned několik elektromobilů s inovovaným designovým jazykem.

V lednu Škodovka Škoda Auto Škoda Auto je největší výrobce automobilů v Česku. Od roku 1991 je… Rok založení:1895Sídlo:Mladá Boleslav (ČR) Více informací o firmě představila výsledky týkající se dodávek vozů, které hovořily o největším propadu za poslední roky. Nekonsolidované tržby automobilky se v meziročním porovnání snížily o 0,4 procenta na 422,6 miliardy korun. I přesto tuzemská automobilka zaznamenala prudký růst čistých zisků před konsolidací, a to o celých 48 procent na 22,41 miliardy korun. Za tak vysoký růst vděčí strategii zaměřené na prodej vozů s vyšší marží i pozitivnímu vývoji směnných kurzů.

V letošním roce však automobilka očekává opět značné zatížení provozní činnosti v důsledku války na Ukrajině. Komplikace v dodavatelském řetězci trápí Škodovku dlouhodobě, a tak řešení tohoto problému zajisté nemine ani nového šéfa automobilky, který by měl otěže od Schäfera převzít 1. července. Sám Schäfer převezme provozní řízení Volkswagenu už 1. dubna a chvilku tak bude sedět na dvou židlích.

Jak sám Schäfer během tiskové konference Škody uvedl, o jeho nástupci prozatím není rozhodnuto. Podle dostupných informací by se o něm však mělo rozhodnout během následujících dvou týdnů. Ve hře přitom má být devět blíže nespecifikovaných jmen. Na zvoleného nástupce pak čeká hned několik velkých výzev.

Jednou z největších bude právě nutnost vybalancovat pokračující výpadky v dodavatelském řetězci, které odstartovaly v průběhu koronavirové pandemie. Na ně se nyní nabalily problémy s dodávkami ze závodů, které pro Škodovku vyráběly na Ukrajině. Ty zasáhly například produkci elektrického Enyaqu i jeho ostré verze RS, kterým chyběly kabelové svazky. Jejich produkce by však měla být podle nejnovějších informací na Ukrajině obnovena, a tak se může být obnovena i kompletace Enyaqů.

Foto: Škoda Auto Thomas Schäfer, předseda představenstva Škoda Auto

Právě elektromobily budou hrát pro Škodovku stále důležitější roli. Do roku 2030 chce společnost přivést na trh tři nové vozy s čistě elektrickým pohonem, které by měly v modelové hierarchii značky spadat pod Enyaq, a to jak svou velikostí, tak i cenou. Jejich vzhled by se měl opírat o zcela nový design, který Škoda nazývá Modern Solid.

Na co se můžeme těšit, to chce Škodovka představit během letošního roku. Už nyní však prozradila, že s novým designovým jazykem chce vyjít vstříc rodinám či outdoorovým aktivitám. „Budou to krásné vozy, ale budou odlišné. Bude to další úroveň mobility,“ uvedl Martin Jahn, člen představenstva Škody Auto, podle kterého se design ponese v duchu škodováckého hesla Simply Clever.

S přispěním ČTK.