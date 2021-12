Škoda jde vstříc uhlíkové neutralitě. Výrobu v Mladé Boleslavi bude hřát teplo pouze z biomasy

Škoda se zavázala přivést do konce dekády své závody v České republice k uhlíkové neutralitě. V minulém roce se tohoto cíle podařilo dosáhnout ve Vrchlabí a postupnými krůčky se své uhlíkové stopy zbavuje i závod v Mladé Boleslavi. Tamní výrobní haly podniku by měly být od roku 2025 vytápěny pouze teplem z biomasy, na což Škodovka vyčlenila přes dvě miliardy korun.

Co pro Plzeň znamená Prazdroj a pro Zlín Baťovo dědictví, to je pro Mladou Boleslav Škoda Auto. Podnik a město se za roky vzájemného soužití staly nerozlučnými partnery, kdy fungování jednoho silně ovlivňuje fungování toho druhého. To prozrazuje nejen pohled na mapu města, ale třeba i činnost teplárny Ško-Energo. Ta teplem zásobuje nejen samotný závod Škodovky, ale i některé domácnosti a další podniky ve městě.

Právě do své teplárny má Škoda Auto v plánu investovat částku 80 milionů eur, tedy přibližně 2,04 miliardy korun. Tato investice poslouží k přestavbě, díky které bude teplárna spalovat pouze biomasu. S tou pracuje již nyní, ovšem jejím spalováním vzniká pouze třetina celkového objemu vyprodukovaného tepla. Zbylých 70 % vzniká spalováním uhlí.

Přestavbou na stoprocentní spalování biomasy se ušetří zhruba 400 000 tun oxidu uhličitého ročně. „Což odpovídá emisím CO 2 , které vyprodukuje 40 000 obyvatel České republiky za celý rok,“ uvedl člen představenstva Škody Auto Michael Oeljeklaus.

Výrobu v Mladé Boleslavi bude zahřívat teplo z biomasy Foto: Škoda Auto

Spalovanou biomasu by měla představovat štěpka z českých státních lesů. Podle Oeljeklause je cílem dokončit celkovou přestavbu do konce roku 2025. Jedná se o jeden z kroků, prostřednictvím kterých chce Škoda Auto dostát svému závazku a v polovině dekády mít všechny ze svých tří tuzemských závodů uhlíkově neutrální.

Mimo přestavbu teplárny se chce Škoda zaměřit i na efektivnější hospodaření s vodou. V roce 2025 by tak měla ve svých závodech používat pouze recyklovanou vodu z lokálních čističek. Do tohoto projektu plánuje investovat 55 milionů eur, tedy přibližně 1,4 miliardy korun. Oproti roku 2010 se již podařilo snížit spotřebu vody o 37 procent a zhruba 44 procent nyní tvoří recyklovaná voda.

Během letošního roku musela Škodovka několikrát výrazně omezit či zcela zastavit výrobu kvůli nedostatku čipů, investice do udržitelnosti by to však nemělo ovlivnit. „Covidová pandemie a problémy s nedostatkem čipů nás samozřejmě nemůžou nechat klidnými, stojí to hodně peněz, budeme muset být skromnější, ale nic to nemění na naší strategii,“ řekl Oeljeklaus.

Peníze na investice, například na přestavbu teplárny nebo do recyklace vody, má podle něj Škoda na rezervních účtech a jsou připravené k použití. „Budeme trvat na dodržení původních plánů, pandemie ani nedostatek polovodičů nám v tom nemůže zabránit,“ uzavřel Oeljeklaus.

Firma očekává, že do konce letošního roku kvůli nedostatku dílů vyrobí zhruba o 250 000 vozů méně. Automobilka Škoda Auto v období od ledna do září téměř zdvojnásobila provozní zisk na 900 milionů eur, přibližně 23 miliard korun, ze 469 milionů eur před rokem.

S přispěním ČTK.