Škoda odhalila omlazenou verzi Octavie. Mladoboleslavský bestseller má nový kukuč a umělou inteligenci

Škoda Octavia se dá bez nadsázky označit za nejcennější klenot Škody Auto. Ta jej nyní zas o trochu víc vybrousila prostřednictvím omlazení jeho vizáže. Podobně jako v případě faceliftu třetí generace se změny nejvíce dotkly předních světlometů. Tentokráte se však neodehrálo kontroverzní dělení, poupraven byl především světelný podpis vozu.

S více než sedmi miliony prodaných kusů je Octavia jednoznačně nejprodávanějším modelem Škodovky. Ta prodává již jeho čtvrtou generaci, která byla uvedena na trh téměř před pěti lety. A to znamená jediné. Přišel čas na tradiční facelift, který pomáhá vozu udržet se ve hře a být pro zákazníky i nadále atraktivní.

Automobilka přepracovala především jeho přední a zadní část. Vesměs se jedná o jemné úpravy, které jsou nejcitelněji znát při pohledu na příď vozu díky inovovaným světlometům. Ty více objímají masku chladiče, jejich Matrix-LED technologie nabízí ještě lepší světelný výkon a prvky denního svícení mají přepracovanou grafiku. Pozměněny byly také jednotlivé vzduchové kanály nárazníku přivádějící vzduch k motoru, stejně tak i přechody nárazníků do podběhů předních kol.

Zákazníci budou mít bohatší možnosti při výběru barev i litých kol a rozšiřuje se i nabídka provedení interiéru. Škoda v Octavii nabídne hned devět různých variant, ve kterých se kromě recyklovaných látek vůbec poprvé objevuje i recyklovaná kůže. Poprvé bude k dispozici také infotainment s displejem o velikosti 13 palců a novinkou je i integrace umělé inteligence ChatGPT do hlasového asistenta Laury.

Co se pohonných jednotek týče, zde se žádné velké překvapení nekoná. Faceliftovaná Octavia nabídne dvě benzínové TSI verze o objemu 1,5 litru s volitelnou mild-hybridní technologií a dva lehce přiostřené motory 2,0 TSI, které dostaly o 20 koní navíc. A k dispozici budou i dvě naftové verze.

Vůbec nejostřejší pohonnou jednotku klasicky obdrží RS verze. Její motor je naladěný na 195 kW a vedle zvuku půjde verzi rozpoznat i na základě několika odlišných optických prvků, jako jsou černé detaily karoserie či červený reflexní pruh na zádi. Kdo by zatoužil po RS verzi v naftě, má smůlu. To nejostřejší bude k dostání už jen v benzínové verzi. Na koho by RSko bylo moc, může sáhnout po verzi Sport Line se specifickým interiérem a o špetku dynamičtějším vzhledem oproti klasické verzi.

Aby byl řidič v bezpečí při řízení i těch nejostřejších variant Octavie, přibylo hned několik bezpečnostních asistentů, mezi kterými je například i asistent rozpoznání únavy a pozornosti řidiče či deset airbagů. Pro pohodlné parkování přibyla také funkce automatického parkování a parkování na dálku, které umožňuje ovládat automobil, aniž by v něm řidič seděl.