Škoda se zbavuje majetku v Rusku. Pozornost upírá na jihovýchodní Asii, kde zastoupí celý koncern

Podobně jako jiné automobilky se i Škoda Auto po zahájení války na Ukrajině stáhla z Ruska, což bylo bolestivé rozhodnutí. Tamní trh byl pro tuzemskou firmu vlastněnou koncernem Volkswagen jedním z největších. Nyní prodává vše, co jí v Rusku zbylo, a od Volkswagenu dostává nový úkol – bude mít na starosti celý region jihovýchodní Asie, kde v příštím roce začne s produkcí nových vozů.

Rozhodnutí ukončit obchodní aktivity a výrobu v Rusku bylo pro českou automobilku zásadní. Zatímco v roce 2021 tam dodala téměř sto tisíc vozů, o rok později to bylo jen málo přes osmnáct tisíc aut. Podle zástupců firmy tím Škoda přišla o téměř 700 milionů eur (16,8 miliardy korun). Provozní zisk se jí loni snížil o dvaačtyřicet procent na 628 milionů eur (patnáct miliard korun). Zisk po zdanění klesl o padesát tři procent na 415 milionů eur (deset miliard korun).

Vysokou ztrátu odůvodnil šéf automobilky nutností udržovat ruskou obchodní síť i závody, přestože výroba i prodej byly zastaveny. To je také důvod, proč se společnost rozhodla svůj majetek v Rusku prodat. Jednání by měla v tuto chvíli mířit do svého finále. Škoda ovšem prozatím odmítá vše komentovat, dokud nebude prodej definitivní.

Přesto je Klaus Zellmer, předseda představenstva Škody Auto, s výsledky firmy za minulý rok spokojený. Sice poklesly i dodávky vozů o 16,7 procenta na necelých 732 tisíc vozů, celkové tržby se ale zvýšily o 18,5 procenta na 21 miliard eur (499 miliard korun). „Během pravděpodobně nejnáročnějších tržních podmínek v novodobé historii firmy dosáhla Škoda Auto velmi solidního finančního výsledku,“ uvedl Zellmer s tím, že letos chce automobilka vyrobit a prodat více vozů než loni.

Foto: Škoda Auto Klaus Zellmer, předseda představenstva Škoda Auto

Nejprodávanějším modelem za loňský rok se stala Octavia následovaná SUV modely Kamiq a Kodiaq. Vůbec nejvíce vozů Škoda prodala v západní Evropě, kdy nejsilnějším trhem byl ten německý. I přesto tam Škoda prodala meziročně méně vozů. Kde naopak prodeje nejvíce sílily, byla Indie s nárůstem o 128 procent. Táhnul je především model Kushaq, kterého Škoda prodala přes dvacet šest tisíc kusů.

Právě v Indii má Škoda jedinečné postavení, protože tam zastupuje nejen aktivity své, ale i koncernu. A tento úkol se jí nyní rozšíří do regionu celé jihovýchodní Asie, kde automobilka převezme agendu strategického řízení a budoucí expanzi koncernu. V praxi tak bude mít na starosti vstup značek Volkswagen, Škoda a Seat do zemí jako Vietnam, Kambodža, Laos, Singapur Filipíny či Malajsie. Na trhu sdružených národů ASEAN bude mít za úkol získat podíl pěti procent.

Jako první bude mít na starosti vstup na vietnamský trh, kam začne dovážet modely Karoq a Kodiaq. V příštím roce tam také spustí lokální montáž vozidel. Odhady v současné chvíli pracují s množstvím třiceti tisíc prodaných vozů ročně s tím, že to může být v budoucnu minimálně o deset tisíc víc.

I v tomto případě bude hrát klíčovou roli Indie, ve které Škoda vybuduje své exportní centrum, ze kterého budou vozy doručovány do všech ostatních zemí. Podle člena představenstva Škody Auto Martina Jahna je sdružení národů ASEAN s ročním růstem o osm procent nejrychleji rostoucím regionem na světě s předpokládaným odbytem více než 4,1 milionu vozidel v roce 2030.

Mimo ASEAN se chce Škoda také více prosadit v oblasti Blízkého východu, kde se již spojila s Audi Volkswagen Middle East. Prodávat by tam v příštích letech chtěla až pět tisíc vozidel ročně.

