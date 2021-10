Ještě před sedmi lety pracoval Jakub Rakušan v olomoucké firmě svých rodičů jako školitel krupiérů. Když se bavil s kolegyní, zjistil, že se po pracovní době věnuje zajímavému koníčku – doučování. Za svým studentem ale musela jezdit daleko do nevhodného domácího prostředí a navíc musela řešit spoustu administrativy okolo, takže se nemohla plně věnovat samotnému doučování. A právě tehdy Rakušan dostal nápad, ze kterého se postupně vyklubal slušný byznys.

Co kdyby mohla jít jeho kolegyně se studentem do příjemnějšího prostředí v centru města a ještě by za ni někdo vyřídil papírování i komunikaci okolo? Právě taková myšlenka stála na začátku příběhu, který dnes zahrnuje patnáct fyzických poboček po celém Česku, tisíce studentů a lektorů a kurzy téměř jakéhokoliv předmětu, který si jen dokážete představit.

Rakušanův nápad dostal jméno Škola Populo a letos míří ke stomilionovým obratům a expanduje za hranice. Nic z toho se ale nestalo přes noc. „Z výplaty mi tehdy každý měsíc zbývaly asi tři tisíce. Vytvořil jsem za ně nejdřív první jednoduchý web a pronajmul jednu místnost v centru Olomouce. Tam jsem dal tři stoly. Zanedlouho se začali ozývat první zájemci,“ popisuje Jakub Rakušan začátky firmy.

Škola Populo tvoří doučování na míru Foto: Škola Populo

Když už sám musel pracovat s notebookem na schodech, protože místnost byla plná lektorů a studentů, pronajmul další. Vše, co mu nová záliba vydělala, investoval zpět. Po čase už bylo práce s novou školou tolik, že dosavadní zaměstnání opustil, aby ji nemusel budovat jen po večerech.

Po čase se firmě začali ozývat zájemci i z jiných měst, a tak Škola Populo otevřela pobočku v Brně, následovala Praha, Ostrava, Plzeň a Hradec Králové. V případě, že je poptávka po službách Školy Populo vysoká ve městě, kde kamenná pobočka není, volí Rakušan metodu, kdy výuka probíhá nejprve online. Dalším krokem je pak zprovoznění samoobslužné pobočky. To je v podstatě místnost s kódovým zámkem, kde se studenti a lektoři střídají. A když je zájemců ještě víc, přibývá na místě i personál.

Rakušan už dnes pochopitelně na schodech nepracuje a doučování zprostředkovává v mnohem méně punkovém módu, přímo na pobočkách v centrech měst. I proto se s ním dnes mohu procházet po velké budově nedaleko olomouckého Horního náměstí. Dekorace vypadají ve všech městech podobně: modré stěny a koberce a školní motivy. „Jsme v podstatě McDonald’s ve vzdělávání,“ říká zakladatel Popula.

Díky rychlému růstu i škálování mohl nabídnout lektorům klíčový benefit, který jakožto samostatní lektoři nikdy mít nemohou. Nejenže na stejný předmět k jednomu lektorovi chodí celá řada studentů, ale ještě jim je Škola Populo dokáže dobře napárovat tak, aby se například vešli do jednoho odpoledne.

„Ať jen učí a já za ně udělám všechno okolo.“

Lektorům se tak vyplatí doučovat v rámci Školy Populo i přesto, že za jednu lekci někdy inkasují méně, než kdyby byli na volné noze. „Jsou to často nadšení vysokoškoláci, kteří chtějí předávat znalosti. Já jsem prostě řekl, ať jen učí a já za ně udělám všechno okolo,“ popisuje Rakušan.

Pokud jdou individuální lektoři doučovat na vlastní pěst (což dělají v podstatě všichni mimo systém Popula), takový luxus nemají. „Lektora čeká strastiplná cesta, než začne doučovat. Musí si dát inzerát, že doučuje, musí se domlouvat s rodiči nebo studenty, musí si říct o peníze, nastavit pravidla lekcí, a ve finále doučovat v kuchyni u rodičů studenta,“ říká olomoucký podnikatel.

Lektory, kteří učení věnují spíše menšinu svého času, však mít nechtěl, a tak ze všech udělal zaměstnance. Dnes tak Škola Populo počítá i tisíc výplat měsíčně a vytvořila de facto podobný systém, jaký se začíná víc a víc prosazovat v dalších byznysových odvětvích. Příkladem mohou být různé konsolidační portály pro řemeslníky či uklízečky jako Robeeto nebo Topíte.cz

Metodou kompletního servisu šel Rakušan i na straně rodičů. Po prvním kontaktu a zjištění požadavků dostanou hned pět různých nabídek doučování. Čím větší objem doučování si zákazník objedná, tím levnější je pak cena za jednu lekci. Tím ale výčet výhod nekončí.

Když totiž lektor onemocní, není problém ho díky rozsáhlé síti nahradit jiným – o mladé žáky tak bude vždy postaráno. Když onemocní lektor, který pracuje sám, zpravidla není jiná možnost, než lekci zrušit nebo přesunout. Ve Škole Populo pomohou i organizační drobnosti jako SMS upomínka, která přijde před lekcí, nebo zpráva pro rodiče o tom, že dítě na lekci skutečně přišlo.

Škola Populo tak na první pohled šlape jako dobře namazaný stroj a podle jejího zakladatele je to především díky široké paletě procesů, které za léta podnikání vyvinul. Výsledkem takového přístupu je, že zhruba polovina studentů se vrací každý školní rok.

Aby měly děti místo, kam si mohou jít udělat úkoly

Za minulý rok se ve Škole Populo odučilo 10 360 kurzů (přičemž kurz je řada lekcí stejného předmětu pro stejného žáka), kterými prošly více než čtyři tisíce studentů. To znamená, že jeden žák v průměru navštěvuje i dva a více různých kurzů (neboli předmětů). Někteří rekordmani jich ale za školní rok zvládnou i osm.

Mezi dětmi je oblíbená kombinace češtiny a matematiky, nejvíce žáků přitom přichází na klasické doučování. Služeb školy ale využívají i kvůli přípravě na přijímací zkoušky na střední školy či maturity a přes 90 procent z těch, kteří tyto kurzy absolvují, pak příslušné zkoušky skutečně udělá. Mezi nabízenými předměty dnes však lze nalézt cokoliv od hebrejštiny po účetnictví.

Koncept Školy Populo dává ve výsledku smysl i pro samotné děti, o které jde především. „Chtěl jsem, aby měly prostředí, kam mohou po škole přijít, doučit se, co potřebují, udělat úkoly. A pak aby přišly domů a měly klid: třeba na sport nebo videohry s kamarády,“ nastiňuje Rakušan svou ideu a tvrdí, že kdyby to bylo na něm, domácí úkoly by úplně zrušil.

Škola Populo vypadá ve všech lokalitách stejně Foto: Škola Populo

Zdůrazňuje ovšem, že jde skutečně o doučování, tudíž lektoři ve Škole Populo látku zpravidla neučí od nuly. „Lidé se mě někdy ptají, jaké jsou naše učební metody. Víte, jaké to jsou? Takové, že si otevřeme sešit žáka a podíváme se, jak tu látku učí jeho pedagog. Nemůžu ho zde učit něco vlastního, zamotal bych mu hlavu,“ popisuje Rakušan postupy ve Škole Populo.

Každý lektor postupuje s každým ze svých svěřenců jinak, neexistuje jednotný postup, protože každý student potřebuje trochu něco jiného. „Individualita je pro nás naprosto klíčová. Je to nejlepší způsob doučování, a proto k sobě nedáme nikdy ani dvě děti na jednoho lektora. I kdyby to byla jednovaječná dvojčata,“ říká Rakušan.

Škola Populo má díky této komplexitě a přístupu vskutku unikátní místo na trhu. Na světě podle Rakušana není jediná instituce, která by se o doučování starala takovým způsobem. Nemá tak prý žádnou konkurenci, jen individuální lektory nebo servery jako Doučuji.eu či Naučím.cz. Ty jsou ovšem de facto jen tržištěm lektorů a neposkytují rodičům ani lektorům takový servis.

„Prosím, ať mě klidně někdo zkusí okopírovat.“

Rakušan je tak po byznysové stránce v nadmíru komfortní pozici. „Prosím, ať mě klidně někdo zkusí okopírovat. Budeme společně vzdělávat Česko a to je to nejlepší, co může být. Ale my jsme pět let napřed,“ říká sebevědomě. Ačkoliv by díky své situaci nemusel, expanduje s rozvahou a nové trhy vždy jen pomalu testuje.

Už si ověřil, že je schopný vést celý slovenský trh online a až v těchto dnech v Bratislavě otevírá kamennou pobočku. Stejným způsobem začíná i v Anglii, kde nabírá první desítky studentů v online režimu. Jakmile bude dostatečný zájem, otevře lokální pobočku i za kanálem La Manche. A tak dále, postupně do celého světa.

V budově na Horním náměstí v Olomouci, kde Škola Populo sídlí, je tak nezřídka z úst telefonních operátorek slyšet i slovenština a angličtina. Desítky pracovníků se už zanedlouho přesunou do nové olomoucké kancelářské budovy. Pouze na vedení a veškerou administrativu si pronajal 2 500 metrů čtverečních. Prostory, kde jsou nyní, zůstanou jen na vyučování.

Tereza Hronová, provozní ředitelka Školy Populo, a Jakub Rakušan Foto: Škola Populo

Přestože pandemie firmu hodně zbrzdila, i tak ve školním roce 2020/21 vyrostla o 100 procent oproti předchozímu. Ve stejném období měla škola obrat kolem 70 milionů korun, letos míří na 100 milionů a počet zaměstnanců na plný úvazek se blíží ke 130. To vše bez jakékoliv pomoci externích investorů. „My jsme ale ještě růst nezačali, to teprve přijde,“ hlásí Rakušan. „Děti se vrátí do lavic, projeví se učební deficit z covidu a my budeme mít hodně práce,“ doplňuje.

Energický podnikatel však věří, že do budoucna bude moci nabídnout i něco víc než doučování. Zájemců má ale v tuto chvíli tolik, že se soustředí na efektivní základní službu. „Doučování je věc, se kterou za námi přichází rodiče, zpravidla po třídních schůzkách. Chci ale, aby se u nás líbilo i samotným dětem, i když tu nejsou zprvu moc dobrovolně. Ideální by bylo, aby tu ještě potkaly kamarády a my na ně měli více času. Tam ještě nejsme,“ přiznává.

Dnešní koncept Školy Populo je tak pro Jakuba Rakušana stále jen začátek. Dlouhé desítky minut by dokázal vizionářsky vyprávět také o své ideji celé vzdělávací reformy. „Vydělám ve světě velké peníze a pak je vrazím tady v Česku do školství,“ prohlašuje. V budoucnu chce postavit i vlastní školy, které budou stavět na osvědčených „populovských“ principech.

„Můj cíl je dát mladé generaci vzory.“

„Ve školce je běžné, že jsou tam děti tři roky od sebe a starší pomáhají mladším. Ve škole funguje systém tak, že se rozkastují třídy a nemáte od koho čerpat,“ kritizuje současné nastavení. Ideální by dle jeho názoru bylo například napárovat deváťáky k páťákům, aby jim látku mohli vysvětlit, čímž se uvolní i kapacita pedagogů. Tento koncept chce vyzkoušet v Česku a následně s ním expandovat do celého světa.

„Můj cíl je dát mladé generaci vzory. Ale hlavně té generaci, které je patnáct a víc, dát prostor, aby mohla předávat informace. Říkáme jim, ať jsou zodpovědní, ale proč by teď měli být? Věřte mi, že každý normální žák, který ví, že na něj čeká o šest let mladší dítě, vždycky přijde na čas. Stejně jako když řeknu svému synovi, aby šel s malou ségrou ven. On se o ni vždycky postará,“ uzavírá Rakušan.