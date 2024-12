Školní kampus, který jako by vypadl z amerického filmu. Vznikne na bratislavském brownfieldu

Uložit 1

Ve dvacátých letech v Bratislavě vznikla továrna na náboje – Rothova továreň na patróny. Ta dala také název dnešnímu brownfieldu, který tu po fabrice zbyl. Jmenuje se Patrónka a nově by tu měl vzniknout školní kampus. Navrhne ho české studio Perspektiv.

Investiční společnost Sandberg Capital vlastní na Slovensku soukromou střední školu Cambridge International School. Před časem se rozhodla vybudovat pro školu nový kampus, který by měl stát na bratislavském brownfieldu. V architektonické soutěži uspěl právě Perspektiv, který tu kromě vybudování novostavby přestaví také starou továrnu z devatenáctého století a promění ji na takzvaný Arthouse.

Projekt za více než 756 milonů korun podpoří Bratislavský samosprávný kraj a společnost Design Factory, která by v budoucím kampusu měla pořádat různé kulturní akce. „Naším cílem je vytvořit vzdělávací ekosystém, který podporuje inovace, kreativitu a osobní rozvoj. Chceme, aby studenti vyrůstali v prostředí, které je motivuje k aktivnímu zapojení do učení a rozvíjení jejich talentu,“ říká zakladatel Sandberg Capital Martin Fedor. O to se škola snaží už nyní – před dvěma lety byla vůbec první školou na Slovensku, která propojila tematické osnovy jednotlivých předmětů.

Perspektiv kampus koncipoval jako moderní vzdělávací společenské centrum, které bude sloužit nejen studentům, ale i široké veřejnosti. „Areál zahrnuje moderní prostory určené pro vyučování, sportovní činnosti a kulturní akce. Velkou část území tvoří multifunkční hřiště, které bude pravidelně využíváno jak školou, tak místními komunitami, čímž se zajistí flexibilní využití prostoru pro různé aktivity,“ uvádějí architekti.

V kampusu mají být učebny a laboratoře, ale také další prostory pro kreativní vyžití, počítá se také s rozmanitým sportovním zařízením. Areál bude možné během vyučování jednoduše uzavřít, po vyučování ho naopak kompletně otevřít pro veřejnost. Prostor je rozdělený do tří částí. První je vstupní reprezentativní oblast s náměstím, které bude obklopené školními budovami. Další část bude mít charakter parku a třetí bude ukrývat sportoviště.

Pozemek je exkluzivní především díky svému umístění u vody. „Okolí školy je obohaceno o zelený prstenec tvořený dlouhověkými stromy, keřovitým podrostem a pokryto extenzivní luční směsí. Západní strana podél potoka Vydrica nabízí místa k odpočinku, kde se návštěvníci mohou přiblížit k vodní hladině, zatímco severní část pokračuje lineárním parkem. Východní část areálu je přirozeně chráněna svahovitým terénem pokrytým zelení, která izoluje prostor od městského ruchu,“ líčí Perspektiv. Součástí projektu by měla být také revitalizace otevřené části vodního toku

Samotná budova je tvořená jako kompozice tří objemů – dva čtverce, které vytvářejí hlavní budovu, třetí čtverec pak tvoří polozapuštěnou tělocvičnu. Fasáda školy bude z hliníkového plechu, zatímco střecha je zelená. Uvnitř se nachází atrium s dominantním schodištěm. V přízemí bude jídelna, která může zároveň posloužit jako eventový prostor. Jednotlivé třídy jsou rozdělené podle zaměření, zároveň se ale dají využívat variabilně. Ve čtvrtém patře se nachází knihovna, která je propojená se střešní terasou.

„Interiér je pečlivě navržen tak, aby stimuloval zvědavost a otvíral dveře novým myšlenkám. Prostředí vytváří specifické nálady, které posilují motivaci a touhu po znalostech,“ popisují architekti s tím, že využili koncept patchworku, který účinně interaguje širokou škálu barev, materiálů i textur.

Budova má odstartovat celkovou rekultivaci někdejšího průmyslového areálu a zajistit, aby byl brownfield prostupný. Okolí budovy má podporovat chůzi i cyklistiku a vytvářet tak bezpečný a atraktivní prostor pro místní i pro studenty. Těch by mělo být v novém kampusu až pět stovek.

Kulturně-vzdělávací areál se bude rozkládat na ploše 32 500 metrů čtverečních, z čehož školní pozemek bude zabírat zhruba 12 tisíc metrů čtverečních. Deset tisíc metrů zabere zeleň a školní park, tělocvična a několik sportovišť. Kromě veřejnosti je bude používat také Domov sociálních služeb Rosa. Vznikne tu ale také památník obětem holocaustu, ze staré továrny totiž za druhé světové války odjížděly transporty do koncentračních táborů.