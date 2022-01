Skotsko patří v přechodu na obnovitelné zdroje k těm nejlepším a nebojí se klást si velké cíle. Jedním z jeho plánů je být do roku 2045 uhlíkově neutrální. Zdá se, že je na dobré cestě, spotřeba elektrické energie se už totiž téměř ze sta procent opírá o obnovitelné zdroje.

Zapomeňte na Skandinávii. Nový vzor, jak se chovat šetrně k životnímu prostředí, je ve Skotsku. Zatímco si celý svět klade cíle, kterých chce dosáhnout, aby klimatická změna nepostupovala tak rychle, země na severu Velké Británie je plní. V roce 2011 si Skotsko předsevzalo, že v roce 2020 bude spotřeba elektřiny pouze z čistých zdrojů. A ačkoliv by škarohlídi řekli, že se to nepovedlo, ve skutečnosti zemi k cíli chybělo pouze 1,4 procenta.

V roce 2020 měla země spotřebu elektřiny v 98,6 procenta z obnovitelných zdrojů. Tamní vláda to uvedla ve zprávě zveřejněné v prosinci loňského roku. „Před námi je ještě mnoho výzev, abychom splnili naše ambiciózní cíle, položili jsme ale základy, aby Skotsko mohlo učinit důležité kroky směrem k uhlíkové neutralitě,“ uvedl ve zprávě poradce vlády pro uhlíkovou neutralitu, energii a dopravu Michael Matheson.

V roce 2019 používalo Skotsko 89,8 procenta čisté elektřiny, za rok se tak země posunula o téměř deset procent. Za posledních deset let se čistá produkce elektřiny ztrojnásobila a dokáže nyní zásobit sedm milionů domácností.

Špatně na tom Skotsko není ani co do veškeré vyrobené elektřiny. Z čistých zdrojů jí pochází 61,8 procenta. Rozdíl mezi průměrnou výrobou a průměrnou spotřebou představuje dovoz a vývoz elektřiny. Důležitou roli v nastaveném trendu sehrávají především větrné elektrárny. Anglie i Wales přitom za Skotskem silně pokulhávají. Státy mají elektřinu z čistých zdrojů jen v 39 procentech.

Na řadě je vytápění a doprava

Další ambiciózní cíl Edinburghu, tedy být uhlíkově neutrální, je stanovený na rok 2045. A je označován za jeden z nejambicióznějších plánů vůbec. Fascinující je, že země spěje ke svým cílům opravdu rychle. Ten, který stanovil spotřebu čisté elektřiny v roce 2020, totiž pocházel z roku 2011. Tehdy byl plán naplněn z 37 procent. Skotsko se tak na necelou stovku dotáhlo za neuvěřitelných devět let.

Nechybí ale ani další dílčí plány. V roce 2030 by stát chtěl produkovat polovinu veškeré energie z obnovitelných zdrojů, čistá by tak měla být nejen elektřina, ale i teplo a doprava. Nyní je stav na úrovni 25,4 procenta. K tomu by měly vést různé strategie, které Skotsko schválilo letos. Jak vyjmenovává Matheson, stát zveřejnil energetickou strategii, tepelnou strategii v budovách nebo politiku větrných elektráren. Během konference o klimatu v Glasgow zároveň zveřejnil Akční plán pro použití vodíku. Počítá také s tím, že zredukuje skleníkové plyny, a to o 75 procent do roku 2030.

Něco se ale také nepovedlo. Tak například vytápění závislé na obnovitelných zdrojích mělo předloni dosáhnout jedenácti procent. Místo toho je to jen 6,3 procenta. I tak patří Skotsko k zemím, které patří v přechodu na obnovitelné zdroje mezi ty nejlepší.

„Jsem hrdý na pokrok, který Skotsko udělalo v posledním roce. I když statistiky ukazují, jak daleko jsme, pořád před sebou máme dlouhou cestu,“ uvedl Matheson s tím, že příští rok chtějí představit další strategie, které by měly být klíčové a poukážou také, jaký bude mít přechod na nulové emise ekonomický a sociální dopad.