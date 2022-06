Skrz.cz loni zprostředkovalo dovolené za 600 milionů. Teď už vyhlíží silně se rozbíhající sezónu

Ze srovnávače slev se transformoval na vyhledávač dovolených, což během pandemie koronaviru nebyla zrovna perspektivní oblast. Platforma Skrz.cz ale otřesy zvládla, udržela se ve zdravé finanční kondici a s nastupující sezónou vyhlíží vzpruhu pro celý cestovní ruch. Zároveň mění svou vizuální identitu.

„Skrz.cz původně vznikal jako srovnávač slevových portálů. Po letech rozmachu tento segment e-commerce začal upadat, až zcela skončil, proto firma hledala zcela nové působení. Našla ho v podobě cestovního ruchu, který až do roku 2019 nejen v Česku konstantně rostl a zdolával nejrůznější rekordy,“ popisuje ředitel Matěj Dvorský, který řízení firmy přebral v roce 2018 a následně ji prováděl transformací byznys plánu.

Ze své pozice musel Dvorský zároveň ustát i otřesy posledních let, které souvisely s koronavirovou pandemií a zpomalení globálního cestovního ruchu. Podobně jako i další hráči v oboru (sesterský Slevomat ze stejné mateřské skupiny Secret Escapes nebo Travelking) se tak služba Skrz.cz zaměřila na lokální turismus, který výrazně rostl.

Za předloňský rok tak sice firma prodala zájezdy za celkem 364 milionů korun, což bylo o 60 procent méně než v roce 2019, dokázala se ale udržet v zisku ve výši jednoho milionu korun. Loni už opět rostla a zprostředkované prodeje podle vyjádření pro CzechCrunch přesáhly hranici 600 milionů korun, zároveň se udržela na černé nule.

Teď už Skrz.cz hlásí, že cestovní ruch od jara opět nabírá na plných obrátkách. Po lednové opatrnosti z nové varianty koronaviru a následném šoku z války na Ukrajině se Češi znovu vrátili k útratám za dovolené, a to „v nebývalé síle“. Za březen a duben prodeje zájezdů přes platformu vyskočily o desítky procent, a to i ve srovnání s rekordním rokem 2019, kdy platforma cestovním kancelářím přivedla objednávky za bezmála půl miliardy korun.

V tomto vyjádření – které se liší od celkového objemu zprostředkovaných prodejů – pak v roce 2020 spadla na třetinu a loni skončila jen přibližně deset procent za rokem 2019. Letos plánuje vyrůst na dvojnásobek a v hodnotě přivedených objednávek cestovním kancelářím překonat miliardu.

Foto: Skrz.cz Nová vizuální identita služby Skrz.cz

Do aktuální sezóny přitom Skrz naskakuje pod novou značkou – ke změně loga a vizuální identity došlo téměř po dvanácti letech fungování firmy. Branding by nyní měl více reflektovat specializaci na cestovní ruch. „Modernější logo symbolizuje cestování ve všech podobách a směrech, zatímco hlavní modrá barva je znakem dovolené, modré oblohy a bezstarostnosti,“ přibližuje Dvorský s tím, že vizuální změny se promítly i do zcela nového webu. S redesignem firma neplánuje produktové novinky, na ty má přijít až příští sezónu.

„Aktuální zájem Čechů napovídá velkou vzpruhu pro celý cestovní ruch. K létu se všichni upínají a mají velká očekávání. Mezi největší tahouny zájmu patří Řecko, Chorvatsko, Španělsko, ale také se vrací poptávka po Turecku, kam se kvůli covidu téměř přestalo jezdit. Znovu se také dobře prodává Bulharsko,“ dodává Dvorský, podle kterého je pomyslným vítězem zahraničních zájezdů je však Egypt.