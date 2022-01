E-shop s elektronikou Smarty.cz, prodejce zařízení Apple iWant nebo síť herních obchodů JRC. To vše tvoří základ skupiny Smarty Brands, která v loňském roce zaznamenala růst tržeb na 3,2 miliardy korun. Letošek chce společnost pojmout ve jménu expanze a produkty z e-shopu Smarty nabízet zákazníkům v kamenných prodejnách, hned vedle her JRC. A ještě více se pustit do esportu.

Za meziroční růst o 41 procent, tedy celou jednu miliardu, vděčí skupina Petra Syrůčka především akvizici sítě herních obchodů JRC, ke které došlo loni v létě, i rekordnímu čtvrtému kvartálu. „Loni byl trh mimo jiné poznamenán nedostatkem čipů a dalších komponentů pro výrobu elektroniky,“ uvádí pro ČTK obchodní ředitel Smarty Rudolf Konečný.

„I přesto se nám jen za listopad a prosinec podařilo utržit více než miliardu korun, což je zatím náš nejlepší výsledek ve vánoční sezóně za historii skupiny. Strategické produkty jsme se začali nakupovat již v létě, a tak jsme na Vánoce měli zboží relativně dostatek,“ doplňuje.

Podle jeho slov se jen tržby samotného JRC za prosinec vyšplhaly na více než 100 milionů korun, a to i přes výpadky v dodavatelském řetězci, které způsobil především nedostatek herních konzolí. JRC však těžilo z nově spuštěného e-shopu, který byl vybudován na know-how ostatních webů skupiny – ten má herních konzolí ve své nabídce více než dost.

Vděčí za to nové službě, která byla spuštěná v loni listopadu. V rámci ní jsou od zákazníků herní konzole vykupovány a po ověření posílány s garancí zpět do oběhu, což je byznysová strategie, kterou skupina zavedla jako první z velkých hráčů v Česku. „Letos máme v plánu tuto oblast dále intenzivně rozvíjet, a proto i zájem čekáme ještě výrazně vyšší,“ dodává Konečný s tím, že za dva měsíce se podařilo tímto způsobem najít nové majitele stovkám konzolí.

V případě Smarty slavila úspěch i jeho B2B divize, která meziročně vyrostla o 35 procent s obratem přes miliardu korun. „B2B byla v posledních letech naše nejrychleji rostoucí divize, která na konci roku obsluhovala více než deset tisíc aktivních zákazníků. I během letošního roku plánujeme růst v desítkách procent,“ vysvětluje Konečný.

Až doposud byli zákazníci zvyklí za zbožím od Smarty, mezi kterými je i vlastní značka počítačů Tigo, chodit na internet. Pro letošek však skupina plánuje nabídnout své zboží také prostřednictvím kamenných prodejen, a to v rámci dokončení spojení se sítí herních obchodů JRC.

Rudolf Konečný, obchodní ředitel skupiny Smarty Foto: Smarty

V prvních měsících roku spustí výdejní místa pro e-shop Smarty.cz na prodejnách JRC a dále začne otevírat první nové větší prodejny, kde obě značky spojí dohromady. Letos jich chce otevřít deset. Rozvíjet chce i síť iWant, která je jedním z prémiových prodejců značky Apple v Česku. Výrazně má v plánu se věnovat i esportu.

„Jde o odvětví s obrovským potenciálem. I proto jsme za Smarty.cz prodloužili exkluzivní spolupráci se špičkovým esportovým týmem Sinners, se kterým připravujeme řadu zajímavých a unikátních aktivit. Celý rok budou hrát na PC sestavách Tigo Sinners, které plánujeme v limitovaných edicích nabídnout i našim zákazníkům,“ uzavírá Konečný.

S přispěním ČTK.